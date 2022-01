Sparta před uzávěrkou posiluje. Přichází Hudáček, Tomášek a zkušený Rus

Pětadvacetiletý Tomášek se do Sparty vrací po půl roce, před začátkem sezony odešel do KHL a nastupoval za Chabarovsk. Amur během pondělí oznámil, že s útočníkem, který je aktuálně jako náhradník s českou reprezentací na olympijských hrách v Pekingu, předčasně ukončil smlouvu. Následně jeho angažování oznámil pražský celek.

„Když se naskytla příležitost získat alespoň do konce sezony zpět Davida Tomáška, neváhali jsme. Je to prověřený hráč, kterému se u nás výborně dařilo. Slibujeme si od něj mimo jiné zvýšení produktivity v přesilových hrách. Jako jeho největší přednost jednoznačně vidíme skvělou kreativitu a tvořivost,“ uvedl sportovní ředitel Petr Ton.

Tomášek hrál za Spartu v předešlých dvou sezonách a v minulém ročníku byl v základní části se 47 body druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. V následném play off se dělil se čtyřmi góly o pozici druhého nejlepšího střelce. Produktivnější byl v obou případech jen kapitán Michal Řepík.

Do branky angažovala Sparta třiatřicetiletého Hudáčka, který by měl nahradit Alexandra Saláka, jenž předčasně ukončil smlouvu a odešel do Švédska. Slovenský reprezentant, který v extralize působil v sezoně 2013/14 v Pardubicích, naposledy chytal v KHL v Rize. „Zvažovali jsme mnoho variant. Hudáčka vnímáme jako prověřeného gólmana, který má za sebou spoustu velice zajímavých štací, kde nasbíral spoustu zkušeností. Věříme, že dobře doplní tandem s Matějem Machovským,“ řekl Ton na adresu účastníka sedmi světových šampionátů.

Pražané doufají, že posilou bude i pětatřicetiletý Stoljarov, který naposledy hrál Alpskou ligu za italské Merano. „Byli jsme v kontaktu už v průběhu sezony. jenže tehdy to nevyšlo. Měli jsme na něj skvělé reference. Je to urostlý centr, někdejší kapitán týmu v KHL, prý výborný hráč do kabiny. Jsme rádi, že nás poté, co jsme jej znovu kontaktovali, posílí,“ uvedl Ton.

Stoljarov má za sebou třináct sezon v KHL a včetně play off téměř 600 utkání. Roli kapitána v minulosti zastával v Nižněkamsku a Nižním Novgorodu. Nejvíce se mu dařilo v sezoně 2008/09, kdy za Astanu nasbíral v základní části 21 bodů ve 41 utkáních. V Meranu vstřelil osm branek a přidal 11 asistencí v 18 zápasech.