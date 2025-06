Obrana Pardubic dál bobtná. Pořídily si mladého beka Tourignyho ze Žiliny

Jedním z nejexponovanějších témat v rámci letních přesunů v hokejové extralize je obrana Dynama. V loňské sezoně se mluvilo o tom, že defenziva Východočechů má trhliny, tak se kluboví šéfové zařídili. V příští bude přetlak.

Jako čtvrtý bek podle očekávání přichází Tourigny. „Přivádíme mladého hráče s velkým potenciálem do budoucna. Vidíme u něj výraznou herní inteligenci, kterou budeme společnými silami rozvíjet,“ plánuje hlavní skaut David Pospíšil.

Ve třiadvaceti letech má za sebou převážně působení v kanadské juniorce, na Slovensku se poprvé objevil v sezoně 2022/23 v dresu Trenčína, pak se vrátil za moře do ECHL a zmíněný uplynulý ročník odehrál za Žilinu. V 54 zápasech nasbíral 41 bodů za devět gólů a 32 asistencí.

„Moc se těším, až se připojím k týmu a zároveň se nemohu dočkat, až vyjedu na led před pardubické fanoušky,“ vzkazuje Tourigny.

Čeká ho však velký boj o místo v sestavě. Do Dynama už dříve dorazili dlouho dopředu avizovaní Daniel Gazda s Ondřejem Miklišem, trochu nadplán se na přání nových trenérů z Vítkovic vrátil Jan Košťálek. Jako poslední do skládačky by měl být další Kanaďan s českým pasem John Ludvig z organizace Colorada.

Místo už tak musel uvolnit odchovanec Ondřej Vála, který zamířil do českobudějovického Motoru, a podle deníku Sport je jasno o přesunu Michala Houdka do Kladna a Davida Musila do Třince. Otazník visí taky nad Jakubem Zbořilem, který v minulé sezoně příliš nepřesvědčil.

I podle slov Pospíšila lze očekávat, že Tourigny se minimálně na část sezony objeví v prvoligovém béčku: „Má velký potenciál do budoucna. Je to skvělý bruslař s dobrým přehledem ve hře. Má dobrou rozehrávku a je ofenzivní. Je potřeba jeho potenciál rozvinout naplno.“