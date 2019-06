Galeje pod sjezdovkou. Hokejisté Plzně trénují na sezonu na Šumavě

„Zaber, zaber, ještě deset metrů!“ hecuje na konci vysekaného úseku sjezdovky Ladislav Čihák, hlavní kouč hokejistů Škody Plzeň. „Dobrá práce!“ chválí dalšího hráče.

„Tohle je ten nejtěžší týden, který kluky v suché přípravě čeká,“ připustí bývalý obránce Jiří Hanzlík, jeden z Čihákových asistentů.

Pět dnů drsného drilu. Tři tréninkové fáze denně, z toho jedna herní, tedy fotbal. K tomu ráno v šest hodin povinný výběh pro mladé, dobrovolný pro starší borce.

„Je to povinné peklo, usínáme třikrát za den. Když se řekne Šumava, mám jen špatné vzpomínky,“ uleví si útočník Filip Přikryl, jeden z mladíků, kteří se rvou o místo v týmu.

Na soustředění v Železné Rudě byl poprvé loni. To harcovníci jako Kracík či Pulpán by mohli povídat. „A je vidět, co je to za borce, jak jsou dobře za ta léta natrénovaní a připravení. Zato pár mladých potřebuje přidat,“ podotkne Čihák.

Tým má opět zázemí v hotelu Ski-Bikes Apartments u areálu Samoty. Opustí jej v pátek po obědě.

„Využíváme komfortu, že vše máme na jednom místě, nikam se nepřesouváme. Tréninky navazují, máme pak daleko víc času na regeneraci,“ pochvaluje si kondiční kouč Škody Jan Snopek.

Právě on je hlavní autorem a garantem suché části přípravy. „Tenhle týden uděláme obrovský kus objemové práce. Držíme se osvědčeného, ale snažíme se to trošku nabourat jinými cviky, jinou skladbou tréninku, aby to kluci zvládli hlavou. Není jednoduché sem přijet třeba popáté za sebou, k tomu dvakrát v rozmezí jednoho měsíce, a dělat to samé,“ říká bývalý důrazný obránce a jen se pousměje nad dotazem, zda je nyní pro hráče společným nepřítelem a pomáhá tak stmelit partu. „Já to snesu, jen ať si zanadávají. Tak je to v pořádku, já jsem pro ně ten hromosvod, jen ať to svedou na mě,“ reaguje Snopek.

Kromě Gulaše a Mertla, kteří se chystají individuálně, a Moravčíka, jenž doléčuje pohmožděné rameno z mistrovství světa na Slovensku, je na Šumavě kompletní tým Škody.

Vrátí se sem ještě jednou na začátku července, než hráči dostanou na necelé tři týdny dovolenou. „To už budou tréninky kratší, půjde se do rychlostních věcí. Zároveň budeme držet i silovou linii, ovšem zase jinak,“ plánuje Snopek.

Ale pneumatiky budou ráno pod sjezdovkou znovu připravené...