Dva góly. Jenže hned bych je vyměnil za body, povzdychl si útočník Bulíř

Jenže to bylo málo...

„Nejhorší, co může být. Góly bych hned vyměnil za tři body. Potřebujeme je jako sůl, abychom šli tabulkou nahoru,“ povzdychl si třicetiletý Bulíř po porážce 2:4 v předehrávce čtvrtého kola extraligy.

Škoda prožívá nejhorší start do sezony za posledních pět let, zatím má na kontě jen tři body a nehezké skóre 6:14.

Alespoň vám osobně se díky těm brankám trochu ulevilo?

Už jsem to měl trošku v hlavě. Bylo to svazující. Přijdete do nového týmu a čekání není příjemné. Z tohohle pohledu jsem rád, že to ze mě spadlo. Byť je to s porážkou, snad mi to zvedne sebevědomí a budu týmu pomáhat k výhrám.

Proč to nevyšlo dnes?

Nevyvíjelo se to špatně. Byli jsme aktivnější, jenže jsme dostali laciné góly. To nás potopilo.

Oba vaše góly padly z dorážek okolo branky. Intuice?

Říkali jsme si, že tohle je nejdůležitější prostor ve hře. Hledal jsem si tam cestu, puk se přede mnou dvakrát objevil.

Jenže další šance jste nevyužili. Je koncovka zatím největší problém?

Určitě. Čtyři zápasy, šest gólů vstřelených a hodně obdržených. To je špatně. Musíme zlepšit obě strany, zakončení i obrannou fázi. Tým sráží, když zase dostaneme čtyři branky, bere nám to sebevědomí. Ale musíme dál pracovat.

Co s tím dělat?

Těžká otázka. Je třeba ještě víc přepnout v hlavě na režim, že si za tím chceme každé střídání jít. Že hlavně nechceme inkasovat. Máme dost střel, ale musíme být ještě aktivnější okolo branky. I dnes jsme měli po dvou třetinách hodně pokusů, jenže je to k ničemu bez gólů.

Navíc sestavu stále ovlivňují zranění. Je i v tom příčina nepovedeného startu do sezony?

Je to určitě jeden z našich problémů. Řekl bych, že od prvního dne přípravy na ledě nebyl den, kdy bychom byli kompletní. Pořád je to rozházené. Když se někdo vrátí, další z toho zase vypadne. Sestava se pořád mění. Ale není to výmluva, jsme extraligoví hráči a když trenéři určí sestavu, my v ní musíme přijmout a plnit svoji roli.

Teď nastupujete s centrem Kodýtkem. Sedli jste si?

Jo, už jsme tak hráli v Olomouci jednu třetinu, docela si to i sedlo. Kody je šikovný hráč, to všichni ví. Rychlý, zarputilý, technický. Mohlo by nám to klapat. Ale uvidíme, jestli se do dalšího zápasu sestava zase nezmění.

Jste ten typ, co se porážkami hodně užírá?

Přemýšlím nad tím furt. Receptem jsou moje dcery, ty jsou moje radost, když přijdu naštvaný domů. Hlava mi pak vypne. Ale teď jsem tady sám, o to je všechno horší. Takže touhle porážkou se budu zabývat celý večer...