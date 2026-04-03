Dva góly? Zábava, ale prostě jsem jen pomohl týmu vyhrát, usmíval se Tourigny

Ještě před letošní sezonou se uvažovalo o jeho hostování v jiném extraligovém celku. Obránce Miguel Tourigny zprvu pro Dynamo představoval spíš příslib do budoucna. Nakonec si však vybojoval místo v sestavě a po sedmadvacetibodové základní části splácí důvěru i v play off. Dvěma góly rozhodl první semifinále se Spartou a celý zápas se smál od ucha k uchu.
„Víte, prostě mám rád hokej, proto se při zápasech směji. Jsem rád, že se touhle hrou můžu živit a užívám si každý den v kabině,“ zářil Tourigny. „A že jsem dal dva góly? Byla to zábava, ale prostě jsem jen pomohl svému týmu vyhrát,“ dodal Tourigny.
První gól dal ve druhé třetině nechytatelnou přesilovkovou bombou na 2:1. Puk dokonce zůstal zamotaný v síti. Druhou, na 3:1, přidal na startu třetí části krásným sólem přes celé hřiště.
„Při prvním gólu jsem ani ze své pozice neviděl, že je puk v síti. Až když se začali radovat fanoušci, bylo mi jasné, že jsem to trefil. Při druhém jsem viděl, že jeden obránce jde k mantinelu a přede mnou se otevřel prostor, tak jsem to projel,“ popsal oba své gólové momenty čtyřiadvacetiletý Kanaďan.
Další góly přidal v oslabení Jan Mandát, exsparťani Jiří Smejkal s Vladimírem Sobotkou a prázdnou bránu trefil Roman Červenka. I když Sparta v Pardubic od druhé minuty vedla, v první bitvě nakonec pohořela.
„Super, ale my musíme být připraveni na zítra. Opět to bude těžký zápas. Sparta je kvalitní tým a dnes předvedla několik dobrých věcí, musíme si na to dát pozor. Když ale budeme znovu tvrdě pracovat, přijde odměna,“ tušil Tourigny.
Jeho tým se nakonec vypořádal i s téměř dvoutýdenní pauzou, kdy čekal na semifinálového soupeře. „Dva týdny bez hokeje už jsou dost. Bylo to znát, ale jakmile se vrátíte zpět do rutiny, je to v pořádku,“ líčil Tourigny.
Podruhé na Spartu s Dynamem vyrukuje zítra v 17 hodin. Zajímavé bude sledovat rozehrané osobní potyčky, hodně agilní jsou zmíněný Sobotka, Ondřej Mikliš, John Ludvig a taky sparťani Filip Chlapík s Adamem Raškou či Kryštof Hrabík.