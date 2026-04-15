Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pardubice - Sparta. Sedmý zápas o všechno. Kdo ve finále vyzve Třinec?

Sledujeme online   17:30
Startuje sedmé semifinále hokejové extraligy. Dramatickou sérii mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne ve středu od 18 hodin poslední duel, který hráči sehrají na ledě prvního týmu základní části. Vítěz duelu ve finále narazí na Třinec. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Pardubický útočník Jáchym Kondelík s pukem před Davidem Němečkam ze Sparty | foto: ČTK

Sparta v pondělím zápase porazila na domácím ledě Pardubice 3:2 a vybojovala si sedmé utkání napínavé série. Už pošesté v aktuálním play off se tak zvládla zachránit v momentě, kdy jí hrozil konec sezony. Poprvé to bylo v předkole proti Kladnu, těžké momenty zažehnala i v sérii s Plzní.

Pražané se do finále bojů o Masarykův pohár dostali naposledy před čtyřmi lety, teď jim zbývá jediný krok.

„Zápasy jsou hodně těsné, o jednom gólu a čekám, že i v sedmém utkání to bude stejné. Oba týmy se budou soustředit na defenzivu a budou rozhodovat nejmenší detaily. Všichni se budou snažit, aby nedošlo k žádné chybičce,“ hlásil obránce Ronald Knot.

O účast ve třetím finále za sebou usilují Pardubice. V sedmém střetu budou mít výhodu domácího ledu, postupem tak mohou udělat radost fanouškům, kteří je ve středu večer k úspěchu poženou.

Sedmé zápasy řečí čísel. Co je ovlivňuje, co se přeceňuje? A kdo v nich nejvíc strádá?

Útočník Martin Kaut ale příliš neřešil, kde se bude hrát. „Každý půjde na krev a je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Lidé nám ale určitě hodně pomohou a každý z nás se bude snažit odehrát svůj nejlepší zápas sezony,“ řekl.

Podle něj si série sedmý zápas zaslouží. „Čekalo se na ni devatenáct let. A co víc si jako hokejista můžete přát než sedmý zápas play off? Chce ho hrát každý, je to zápas o všechno,“ podotkl.

Kdo uspěje a vyzve ve finále Třinec?

Tipsport extraliga 2025/26
15. 4. 2026 18:00
Pardubice : Sparta
()
Sestavy:
R. Will - T. Dvořák, J. Košťálek - L. Hájek, D. Gazda - J. Ludvig, M. Tourigny - O. Mikliš, M. Hrádek - J. Smejkal, L. Sedlák, M. Kaut - J. Lauko, J. Kondelík , J. Mandát - R. Červenka, V. Sobotka, M. Kelemen - J. Stránský, P. Poulíček, T. Vondráček
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, O. Hrabík, T. Hyka - F. Kuťák, K. Vesalainen, A. Raška - J. Pospíšil

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
3:3
Sparta
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Kluci jsou zdraví a natěšení, říká Ujčík před baráží. Na Litvínov teprve koukne

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Trenér jihlavské Dukly Viktor Ujčík má za sebou další emotivní jízdu. Poté, co jeho tým v sedmizápasové finálové bitvě Maxa ligy udolal Zlín a obhájil loňské prvenství, se nyní připravuje na...

15. dubna 2026

Vítkovice získaly Pavelku z Hradce, Boleslav posílí kanadský útočník Martel

Hradecký kapitán Tomáš Pavelka oslavuje gól do pardubické branky.

Dvaatřicetiletý obránce Tomáš Pavelka se z Hradce Králové přesunul do mateřských Vítkovic, kde podepsal víceletou smlouvu. Posilu hlásí také Mladá Boleslav, získala kanadského útočníka Jordana...

15. dubna 2026  16:51

Noc stovek a historický český zápis. Nečas trumfl Pastrňáka, ten se řadí k legendám

Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas.

Oba při bodovém sběru napínali. Jako by je očekávání jubilea svazovalo. David Pastrňák na 100. bod v sezoně čekal do posledního utkání, hned v jeho úvodu ale poslal další ze série skvostných...

15. dubna 2026  16:25

Kdysi vyřadil Haška, teď jde Reichel na Duklu zase: Na baráž jsme vše předělali

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Vybavuje si, jak v porevoluční euforii pomohl Litvínovu zaskočit Jihlavu i s Dominikem Haškem ve čtvrtfinále ligového play off. Teď je to pro legendu Roberta Reichela jiné kafe: stejní soupeři, ale...

15. dubna 2026  15:38

Oremus a Köhler ve Zlíně pokračují. Kapitán Holík je zatím bez smlouvy

Zlínský kouč Peter Oremus na střídačce při šestém finále první ligy proti...

Zatímco se v hráčích mísilo zklamání z porážky v sedmém rozhodujícím finále Maxa ligy s narůstající únavou z extrémně vyčerpávajícího play off, bezprostředně po úterním utkání v Jihlavě už začaly z...

15. dubna 2026  14:26

Jak můžete takhle hrát? tepal trenér v NHL své hráče. Do médií zahlásil: Je jim to jedno

Hokejový trenér Rick Bowness na střídačce Columbusu.

Nebral si servítky. Trenér hokejového Columbusu Rick Bowness se po středečním zápase proti Washingtonu ostře pustil do svých svěřenců, kteří se v aktuální sezoně nedostali do vyřazovacích bojů NHL....

15. dubna 2026  13:14

Nejlepší mezi nejhoršími. Vancouver vybral Hronka jako nejužitečnějšího hráče

Filip Hronek (17) z Vancouver Canucks a Trevor Moore (12) z LA Kings.

Filip Hronek si vysloužil ve Vancouveru ocenění pro nejužitečnějšího hráče týmu v tomto ročníku NHL i pro nejlepšího obránce. Kanadský klub to oznámil na svém webu.

15. dubna 2026  12:22

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč.

Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po...

15. dubna 2026  10:50

Pastrňák s Nečasem v NHL slavili 100. bod, v akci byli čtyři čeští gólmani

Gabriel Landeskog (uprostřed), Brett Kulak (vlevo) a Martin Nečas slaví branku...

Poprvé v historii NHL dokázali dva čeští hokejisté v jedné sezoně pokořit bájnou hranici sta bodů. Bostonský David Pastrňák se dočkal díky asistenci už v první minutě souboje proti New Jersey a...

15. dubna 2026  7:07,  aktualizováno  8:46

Sedmé zápasy řečí čísel. Co je ovlivňuje, co se přeceňuje? A kdo v nich nejvíc strádá?

Momentka z šestého semifinálového zápasu mezi Spartou a Pardubicemi.

Obě strany se v pondělí shodly: „Série se dočká spravedlivého vyvrcholení.“ Semifinále play off mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne sedmý zápas. Disciplína, která už má v hokeji letitou tradici. Jak...

15. dubna 2026  8:08

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

