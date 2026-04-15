ONLINE: Pardubice - Sparta. Sedmý zápas o všechno. Kdo ve finále vyzve Třinec?

Sparta v pondělím zápase porazila na domácím ledě Pardubice 3:2 a vybojovala si sedmé utkání napínavé série. Už pošesté v aktuálním play off se tak zvládla zachránit v momentě, kdy jí hrozil konec sezony. Poprvé to bylo v předkole proti Kladnu, těžké momenty zažehnala i v sérii s Plzní.
Pražané se do finále bojů o Masarykův pohár dostali naposledy před čtyřmi lety, teď jim zbývá jediný krok.
ONLINE: Pardubice – Sparta
7. zápas semifinále play off sledujeme od 18 hodin podrobně
„Zápasy jsou hodně těsné, o jednom gólu a čekám, že i v sedmém utkání to bude stejné. Oba týmy se budou soustředit na defenzivu a budou rozhodovat nejmenší detaily. Všichni se budou snažit, aby nedošlo k žádné chybičce,“ hlásil obránce Ronald Knot.
O účast ve třetím finále za sebou usilují Pardubice. V sedmém střetu budou mít výhodu domácího ledu, postupem tak mohou udělat radost fanouškům, kteří je ve středu večer k úspěchu poženou.
Sedmé zápasy řečí čísel. Co je ovlivňuje, co se přeceňuje? A kdo v nich nejvíc strádá?
Útočník Martin Kaut ale příliš neřešil, kde se bude hrát. „Každý půjde na krev a je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Lidé nám ale určitě hodně pomohou a každý z nás se bude snažit odehrát svůj nejlepší zápas sezony,“ řekl.
Podle něj si série sedmý zápas zaslouží. „Čekalo se na ni devatenáct let. A co víc si jako hokejista můžete přát než sedmý zápas play off? Chce ho hrát každý, je to zápas o všechno,“ podotkl.
Kdo uspěje a vyzve ve finále Třinec?
R. Will - T. Dvořák, J. Košťálek - L. Hájek, D. Gazda - J. Ludvig, M. Tourigny - O. Mikliš, M. Hrádek - J. Smejkal, L. Sedlák, M. Kaut - J. Lauko, J. Kondelík , J. Mandát - R. Červenka, V. Sobotka, M. Kelemen - J. Stránský, P. Poulíček, T. Vondráček
J. Kovář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, O. Hrabík, T. Hyka - F. Kuťák, K. Vesalainen, A. Raška - J. Pospíšil
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0