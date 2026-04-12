Chci přes Spartu postoupit, víc mě nezajímá, hlásí lídr Dynama Červenka

Proti totiž bude stát nejen nažhavená Sparta, ale hlavně 17 tisíc lidí na tribunách, kteří ve světle posledních událostí – emotivního e-mailu majitele Dynama Petra Dědka směřovaného vedení APK a následného nevybíravého hodnocení sparťanského trenéra Jaroslava Nedvěda – budou zcela jistě celý zápas zasypávat pardubickou družinu, respektive Dědka nepěknými pokřiky.
Lídr Východočechů Roman Červenka má ale před klíčovým duelem série jasno. „Chci postoupit, víc mě nezajímá. Věřím, že sehrajeme náš nejlepší semifinálový zápas.“
Základy k tomu Dynamo položilo v sobotu, kdy doma urvalo páté utkání 4:3 po prodloužení a mohlo získat potřebné sebevědomí. Červenka ale i přesto vášně brzdí.
„Každou výhru v prodloužení provází emoce, obzvlášť v takovém zápase. Je potřeba se ale krotit, protože ještě není konec,“ uvědomoval si Červenka. „Sparta nehraje stejný hokej, jako na začátku play off. Otočila dvě série, ve kterých byla jen kousek od vyřazení. Já to zažil, takže vím, co to s týmem udělá. Najednou vybudujete něco, co jste před tím neměli. Lépe regenerujete, daleko víc si věříte... My se budeme muset Spartě vyrovnat,“ dodal Červenka.
Dobře totiž ví, že Pardubice zatím v semifinále nejsou tím válcem, jakým byly po většinu základní části. Nemít fantastického brankáře Romana Willa, jenž pro sebe ukradl třetí zápas série (2:1 po nájezdech), kdoví, zda by už Červenka se spoluhráči neměl sbaleno na dovolenou. Ani v sobotu nebyl zprvu výkon Pardubic úplně optimální.
„Jenom v první půlce. Trvalo nám, než jsme rozjezdili nohy a nabrali potřebnou energii, pak už to bylo dobré,“ přemítal Červenka. Na vině mohla být i střevní viróza, kterou tým v uplynulých dnech prodělal, na ni se však vymlouvat nechtěl.
„Vůbec není potřeba to řešit, k hokeji takové věci patří. Kdo může, tak hraje a musí být na Spartu připravený od první minuty,“ velel čtyřicetiletý matador, který je snad každý zápas lepší a lepší. V play off nasbíral už 14 bodů a v sobotu strávil na ledě strávil téměř 26 minut.
„To je samozřejmě dané tím, že se hrálo prodloužení. Záleží taky na průběhu daného zápasu, když je člověk hodně na puku a hraje v útočném pásmu, tak ho to baví víc,“ uvažoval Červenka.
Puk má na holi pořád suverénně nejčastěji ze všech pardubických hráčů, tvoří hru, čím dál víc na sebe ale taky bere roli střelce. K mečbolu Dynamo nasměroval dvěma góly po střelách z první na pravém křídle.
„Vyšlo to ze situace, dostal jsem dobré nahrávky, tak mi nezbylo než střílet. Horší je, že jsme si pak vždycky nechali rychle dát gól. Z toho se musíme poučit,“ varoval Červenka.
Obě jeho trefy totiž poslaly Dynamo do vedení. Nejdřív 1:0, pak 3:2. Sparta ale minutu před koncem vyrovnala a drama musel v prodloužení rozhodnout Tomáš Vondráček. Sparta chtěla uplatit výzvu na počínání obránce Johna Ludviga před gólmanem Josefem Kořenářem, ale neúspěšně. „Nejdřív jsme moc nevěděli, co se zkoumá. Jsme rádi, že gól nakonec platil,“ ulevilo se Červenkovi.
Vůbec poprvé v sezoně se pak odlepil od centra Lukáše Sedláka. Trenéři tohle duo v průběhu zápasu rozdělili a poslali Červenku do druhé lajny k Vladimíru Sobotkovi s Martinem Kautem.
„Spartu jsme tím asi nijak nezaskočili, ale nám to pomohlo. Rozložili jsme síly a rozjezdili díky tomu nohy. Spolu s vítězstvím to byl opravdu důležitý krok,“ věděl Červenka.