Tipsport extraliga 2025/26

Chci přes Spartu postoupit, víc mě nezajímá, hlásí lídr Dynama Červenka

Marek Votke
  10:48
Pardubičtí hokejisté mají mají díky sobotním dvěma gólům lídra Romana Červenky do sítě Sparty v kapse mečbol a už v pondělí mohou semifinálovou sérii uzavřít a postoupit do finále. V šestém zápase na ledě O2 areny je však nejspíš čeká pořádné peklo.
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák | foto: ČTK

Proti totiž bude stát nejen nažhavená Sparta, ale hlavně 17 tisíc lidí na tribunách, kteří ve světle posledních událostí – emotivního e-mailu majitele Dynama Petra Dědka směřovaného vedení APK a následného nevybíravého hodnocení sparťanského trenéra Jaroslava Nedvěda – budou zcela jistě celý zápas zasypávat pardubickou družinu, respektive Dědka nepěknými pokřiky.

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Lídr Východočechů Roman Červenka má ale před klíčovým duelem série jasno. „Chci postoupit, víc mě nezajímá. Věřím, že sehrajeme náš nejlepší semifinálový zápas.“

Základy k tomu Dynamo položilo v sobotu, kdy doma urvalo páté utkání 4:3 po prodloužení a mohlo získat potřebné sebevědomí. Červenka ale i přesto vášně brzdí.

„Každou výhru v prodloužení provází emoce, obzvlášť v takovém zápase. Je potřeba se ale krotit, protože ještě není konec,“ uvědomoval si Červenka. „Sparta nehraje stejný hokej, jako na začátku play off. Otočila dvě série, ve kterých byla jen kousek od vyřazení. Já to zažil, takže vím, co to s týmem udělá. Najednou vybudujete něco, co jste před tím neměli. Lépe regenerujete, daleko víc si věříte... My se budeme muset Spartě vyrovnat,“ dodal Červenka.

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Romana Červenky v semifinále extraligy proti Spartě.

Dobře totiž ví, že Pardubice zatím v semifinále nejsou tím válcem, jakým byly po většinu základní části. Nemít fantastického brankáře Romana Willa, jenž pro sebe ukradl třetí zápas série (2:1 po nájezdech), kdoví, zda by už Červenka se spoluhráči neměl sbaleno na dovolenou. Ani v sobotu nebyl zprvu výkon Pardubic úplně optimální.

„Jenom v první půlce. Trvalo nám, než jsme rozjezdili nohy a nabrali potřebnou energii, pak už to bylo dobré,“ přemítal Červenka. Na vině mohla být i střevní viróza, kterou tým v uplynulých dnech prodělal, na ni se však vymlouvat nechtěl.

„Vůbec není potřeba to řešit, k hokeji takové věci patří. Kdo může, tak hraje a musí být na Spartu připravený od první minuty,“ velel čtyřicetiletý matador, který je snad každý zápas lepší a lepší. V play off nasbíral už 14 bodů a v sobotu strávil na ledě strávil téměř 26 minut.

Dědek zbrojí proti extralize, vadí mu chování fanoušků Sparty. Ta se odvolává

„To je samozřejmě dané tím, že se hrálo prodloužení. Záleží taky na průběhu daného zápasu, když je člověk hodně na puku a hraje v útočném pásmu, tak ho to baví víc,“ uvažoval Červenka.

Puk má na holi pořád suverénně nejčastěji ze všech pardubických hráčů, tvoří hru, čím dál víc na sebe ale taky bere roli střelce. K mečbolu Dynamo nasměroval dvěma góly po střelách z první na pravém křídle.

„Vyšlo to ze situace, dostal jsem dobré nahrávky, tak mi nezbylo než střílet. Horší je, že jsme si pak vždycky nechali rychle dát gól. Z toho se musíme poučit,“ varoval Červenka.

Obě jeho trefy totiž poslaly Dynamo do vedení. Nejdřív 1:0, pak 3:2. Sparta ale minutu před koncem vyrovnala a drama musel v prodloužení rozhodnout Tomáš Vondráček. Sparta chtěla uplatit výzvu na počínání obránce Johna Ludviga před gólmanem Josefem Kořenářem, ale neúspěšně. „Nejdřív jsme moc nevěděli, co se zkoumá. Jsme rádi, že gól nakonec platil,“ ulevilo se Červenkovi.

Vůbec poprvé v sezoně se pak odlepil od centra Lukáše Sedláka. Trenéři tohle duo v průběhu zápasu rozdělili a poslali Červenku do druhé lajny k Vladimíru Sobotkovi s Martinem Kautem.

„Spartu jsme tím asi nijak nezaskočili, ale nám to pomohlo. Rozložili jsme síly a rozjezdili díky tomu nohy. Spolu s vítězstvím to byl opravdu důležitý krok,“ věděl Červenka.

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:2
Sparta
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Nečas se dotáhl na Pastrňáka a přiblížil se stému bodu, Nosek zazářil dvěma góly

Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta.

Martin Nečas v NHL při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích a tři zápasy před koncem základní části NHL má 99 bodů. Jednou asistencí se na výhře Golden Knights...

12. dubna 2026  10:34

Úspěšná sezona? Po prohře to je těžké říct, hlesl Patera. Třinec se zapotil, těšilo Frodla

Trenér karlovarských hokejistů Pavel Patera.

Brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl zůstal sedět u levé tyče. Jako by nevěřil, že je konec. V 68. minutě jeho spoluhráči nechali Matěje Kubiesu střílet pod horní tyč a v Třinci prohráli...

12. dubna 2026  7:17

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Bylo dobře vidět, že měl hodně co říct. „Jste to rychle chtěl ukončit,“ obořil se kouč hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd na pardubického mluvčího po dramatickém pátém semifinále, v němž Pražané...

11. dubna 2026  23:59

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

11. dubna 2026  22:28

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

11. dubna 2026  22:16

Po gólech jsem hladový. Tušil jsem, že ho můžu dát, prohlásil po postupu Kubiesa

Matěj Kubiesa z Třince slaví postupový gól do extraligového finále.

Najel si před karlovarskou branku na přihrávku Marka Daňa a střelou pod horní tyč překonal Dominika Frodla. Matěj Kubiesa, nejmladší z třineckých hokejistů, poslal Oceláře do finále extraligy. Gólem...

11. dubna 2026  21:27

Dědek zbrojí proti extralize, vadí mu chování fanoušků Sparty. Ta se odvolává

Momentka ze semifinálového klání mezi Spartou a Pardubicemi.

Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek napsal e-mail řediteli Asociace profesionálních klubů (APK) Martinu Loukotovi, ve kterém ho informuje, že vyzve vedení extraligy k rezignaci. Reagoval tím na...

11. dubna 2026  14:55

Velký třesk v Hradci. Končí bývalý kapitán Pavelka i kanadský útočník Bunnaman

Střelec gólu Tomáš Pavelka z Hradce Králové slaví se spoluhráči.

V Hradci Králové končí šest hokejistů včetně obránce Tomáše Pavelky a kanadského útočníka Connora Bunnamana, kteří měli smlouvu i na příští sezonu. V týmu nebudou pokračovat ani brankář Filip Novotný...

11. dubna 2026  11:18

Nejtěsnější souboj v NHL: kdo získá Norris Trophy pro nejlepšího obránce?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Základní část hokejové NHL se pomalu chýlí ke konci a pohled na seznam současných kandidátů na Norrisovu trofej vyvolává v expertech i fanoušcích bouřlivé debaty. V éře technicky vybavených a...

10. dubna 2026  20:31

Zlínští hokejisté vyhráli v Jihlavě a jsou jediný krok od baráže o extraligu

Zlínští hokejisté slaví výhru v Jihlavě.

Zlínští hokejisté vyhráli pátý zápas finále první ligy na ledě Jihlavy 3:1, v sérii hrané na čtyři vítězství se ujali vedení 3:2 a v neděli mohou v domácím prostředí slavit postup do baráže o...

10. dubna 2026  20:07

Montreal slaví. Caufield dosáhl magické padesátky, Slafkovský napodobil Hossu

Cole Caufield (vlevo) v objetí se spoluhráčem Nickem Suzukim po vstřelení 50....

Dlouhých šestatřicet let žádný střelec v barvách nejúspěšnějšího klubu NHL tuhle metu nepokořil. Až v pátečním duelu proti Tampa Bay rozjásal Montreal Cole Caufield svým padesátým gólem v sezoně. O...

10. dubna 2026

