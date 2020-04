OBRAZEM: Dopita, Straka, Kusý a další. Připomeňte si finálové momenty

dub 16 2020

Nebýt koronaviru, odstartovalo by 16. dubna 2020 finále hokejové extraligy. Těžko říct, jestli by v něm byli favorité, nebo by se konalo nějaké překvapení. Pojďme si při té příležitosti alespoň připomenout klíčové momenty doby minulé. Mnoho z nich je nezapomenutelných...

