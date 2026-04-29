Nekoupil jsem si titul, ale hráče, kteří ho vybojovali, hlásí majitel Dynama

Marek Votke
  8:58
Medaile sbíral, ale nikdy ne takové, jaké si představoval. Majitel hokejového Dynama Petr Dědek se dočkal až v šesté sezoně svého působení v pardubickém klubu. Východočeši slaví sedmý titul, 14 let po šestém. „A jedeme dál, čekají nás další výzvy,“ hlásil nadšeně Dědek ještě v útrobách Werk Areny v Třinci.
foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.
Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.
Roman Červenka slaví pardubický gól v šestém finálovém utkání s Třincem.
Pardubický kapitán Lukáš Sedlák přebírá trofej pro vítěze extraligy.
V posledních letech prožilo Dynamo proti třineckým Ocelářům dvě smolné série. V roce 2023 prohrálo doma sedmé semifinále, o rok později tamtéž sedmé finále. Loni navíc to samé, jen s Kometou. „Vyžrali jsme si to. Nikomu bych to nepřál, ale musíte pořád věřit. Dělat postupné kroky a pak to přijde,“ líčil Dědek.

A přišlo. 28. dubna 2026 Dynamo oslavilo svůj sedmý titul v klubové historii. V šestém finálovém zápase porazilo Třinec na jeho ledě 5:4 v prodloužení. „Byly to hrozné nervy, skóre se pořád přelévalo... Ale prošli jsme si těmi všemi sedmými zápasy a dokázali to. Tým byl skvělý,“ říkal Dědek.

Pardubický majitel Petr Dědek se raduje z postupu svého týmu do finále extraligy.

Co měl letos váš tým navíc oproti minulým rokům?
Bylo vidět, že tým hrál jako tým. To byl ten největší rozdíl. Měl kvalitní trenéry, doplnili jsme ho o dobré hráče. Všechny nás to posunovalo. V sezoně jsme taky neprohráli víc než dva zápasy v řadě, když se vám něco takového podaří, tak máte základ úspěchu. A ještě něco...

Povídejte.
Ten tým měl neskutečnou vůli vyhrát. Třeba John Ludvig hrál poslední zápas se zlomeným prstem. Zranění si přivodil v pátém domácím finále, ale prostě chtěl hrát. Doktoři mu to chtěli zakázat, ale neexistovalo. Vůle byla úplně jinde.

Dalším faktorem jistě byl Roman Červenka.
Je to nejlepší hokejista v Evropě. Co předvádí ve čtyřiceti letech, to je neuvěřitelné. A všichni to musí vidět. Ještě ve spojení s Lukášem Sedlákem? To je neuvěřitelná dvojice.

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Jak vám ale bylo, když Červenka udělal zbytečný kiks na konci zápasu a ohrozil jeho výsledek?
Těžký, těžký... (odmlčí se) Ale věřil jsem. Že to přečkáme a v prodloužení to uděláme. Filip Pešán tým dobře připravil, jsem rád, že ukázal, že je to pan trenér. Trenér gentleman, v celé sezoně neuhnul ze svého chování. Znám se s ním dlouho, jelikož pode mnou hrál už kdysi ve Vrchlabí. Teď jsme znovu spojili síly a jsem za to rád. Třeba i za Vláďu Sobotku, ten dvacet let nic nevyhrál.

Fanoušci soupeřů budou říkat, že jste si titul koupil...
Nekoupil jsem si titul, ale hráče, kteří ho vybojovali. Mohl to udělat kdokoli jiný. Pak tady všichni hráli jako tým a vyhráli.

Můžete vybudovat podobnou dynastii jako Třinec? Na cestě jsou další hvězdné posily David Tomášek s Matějem Stránským.
Budeme na tom pracovat. To víte, že chceme dál vyhrávat. Věřím, že z nás spadl ten nejtěžší balvan. Teď si to budeme trochu víc užívat. Já jsem workoholik, takže dál pojedu 24/7 a čekají nás další výzvy. Ale máme pokoru. Těšíme se na další těžké série.

Další a další finále?
Doufám, že si ho třeba jednou zahrajeme i s tou Spartou. Už jsem říkal, že to semifinále s ní bylo možná ještě těžší než finále a republika na další souboj čeká. Budeme připravení.

Pardubický majitel Petr Dědek a trenér Fillip Pešán se radují z postupu svého týmu do finále extraligy.

Promítly se vám všechny ty roky od příchodu do Dynama? Tahal jste ho ze dna.
To víte, že jo. Když jsem klub převzal, tak byl na dně. Prošel si klinickou smrtí, byl na kapačkách a měli jsme opravdu štěstí, že jsme ho zachránili. Pardubice ale vychovaly legendy a zaslouží si, aby byly zpátky na vrcholu, a jsem rád, že jsme to teď dokázali.

Prožíváte úlevu, nebo štěstí?
Oboje. Každá prohra nás až dodnes posunovala dál. Dělali jsme chyby, ale ty dělá každý. Poučili jsme se, věděli jsme, co chceme dokázat, a pokračovali krok po kroku.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

