Rekordní hattrick? Úplně k ničemu. Pyšný možná budu až po play off, štve Mandáta

„Roman Will nás celé play off drží a my jsme mu to dneska takhle vrátili. Vůbec jsme mu nepomohli. Prošlo nám nahození od mantinelu, pak nám ujeli dva na jednoho... Stává se to, ale nesmí se to opakovat,“ nabádal Mandát.

Jeho hattrick s historickým zápisem tak téměř okamžitě výrazně ztratil na hodnotě, hrdinou se naopak stal brněnský útočník Arttu Ilomäki. Ten přidal ještě o gól víc a řídil brněnskou jízdu. Dával góly na 1:1, 3:3, 5:4 a 7:4.

„Dal jsem tři góly, ale k čemu to je? Hraje se na vítězství. Po play off na to možná jednoho dne budu pyšný, ale v tenhle moment, je to hodně hořké,“ krčil rameny Mandát. „A kredit Kometě, že nám jich dokázala dát sedm,“ dodal.

Dynamu zlomily vaz především zbytečné fauly ve třetí třetině za stavu 4:4. Kometa využila dvě přesilovky (v zápase celkem tři) a odskočila do trháku. Další potíž Pardubice mohly hledat v naopak odmítnuté pětiminutové převaze jednoho hráče po vyloučení Adama Zbořila do konce utkání.

„Myslím, že si spíš musíme probrat naše chyby v defenzivě, než řešit nějakou nevyužitou přesilovku,“ nabádal Mandát. „Fauly jsem neviděl, takže nevím, jestli byly zbytečné, ale disciplínu musíme tak jako tak zlepšit,“ dodal.

Série Pardubic s Kometou je tak po čtyřech utkáních srovnaná na 2:2. Pátý duel se bude hrát na východě Čech v pátek od 18 hodin, šestý pak na Moravě od 17.

„Prohru si trochu probereme, odpočineme si a v pátek je další zápas. Musíme v něm podat diametrálně jiný výkon,“ řekl Mandát.