Za pardubickým gólmanem Romanem Willem skončila hned první brněnská střela v zápase. Lukáš Sedlák chtěl u střídaček prostrčit puk na Jana Mandáta, jenže ten přihrávku nečekal a Jakub Konečný sám před brankou zakončoval přesně k tyči.

Ve zbytku třetiny Kometa těsný náskok i přes střeleckou převahu domácích uhájila a na začátku druhé dvacetiminutovky udeřila definitivně. Chybnou rozehrávku Davida Musila na Jakuba Zbořila, který navíc upadl, potrestal hned po minutě hry Hynek Zohorna a za další dvě se radoval Andrej Kollár.

„Je to hodně těžké na psychiku, protože jsme měli opravdu hodně šancí a kdyby nám tam jedna dvě spadly, tak to mohlo vypadat jinak,“ litoval Kousal. „Místo toho jsme prohrávali 0:3, což nás srazilo. První půlku zápasu jsme to nebyli my,“ dodal.

Utkání se zlomilo už v patnácté minutě, kdy Pardubice nedokázaly využít minutu a půl dlouhou dvojnásobnou převahu a jen prohloubily přesilovkou mizérii, která lemuje celou jejich sezonu.

„Nevím, co k tomu říct,“ smutnil Kousal. „Kdybych věděl, co dělat jinak, tak vám to řeknu. Všechno to bylo bez energie, nebyli jsme to my a musíme se změnit,“ uvědomoval si.

„Z mého pohledu tam bylo špatně úplně všechno,“ navázal na něj na tiskovce pardubický kouč Miloslav Hořava.

Potyčka v pátém finále extraligy mezi Pardubicemi a Kometou Brno.

Asi nejvíc Kousal lituje momentu ze závěru druhé třetiny, když půl minuty před jejím koncem opět v přesilovce trefil tyč. Gól sice nakonec dal, když hned na startu třetí třetiny využil jinou početní výhodu, ale to už hrál čas pro Kometu.

Nepomohlo ani snížení Jáchyma Kondelíka na 2:3 deset minut před koncem a enormní tlak Dynama v poslední třetině. Kometa jej přestála a Jakub Flek v úplném závěru trefil prázdnou bránu.

„Byli jsme blízko. Třetí třetinu už jsme hráli tak, jak to mělo být od začátku. Dotahovali jsme, dostali jsme Brno pod tlak a konečně jsme se chytili i v těch přesilovkách, nakoplo nás to, ale nestačilo to,“ mrzelo Kousala.

Pardubický útočník Jáchym Kondelík střílí gól v pátém finále s Kometou Brno.

Kometa tak v Pardubicích vybojovala mečbol a v neděli může před domácími fanoušky slavit titul. Dynamo naopak bude odvracet hořký konec sezony, který by zažilo už podruhé v řadě.

„Máme obrovskou motivaci vrátit se domů. Jinak to být ani nemůže. Není se na co šetřit, pojedeme do Brna vyhrát. Tým na to máme dost kvalitní,“ vyhlásil Kousal.