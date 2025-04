„Takové je play off. Nikdo nemůže čekat, že vyhraje každou sérii 4:0. Prohry přijdou a patří k hokeji. Zítra je nový zápas. Mrzí nás, že jsme to napoprvé nedokázali dotáhnout, ale nic zvláštního se neděje,“ klidnil situaci Sedlák.

Do hry se vrátil deset dní po hrozivém zákroku od Martina Pláňka v semifinále s Hradcem Králové. Zpátky na led chtěl přirozeně hned, ale jistotu návratu do poslední chvíle neměl.

„Definitivní zelenou jsem dostal až ve středu. Prvních pár dní to bylo fakt nepříjemné, ale ta největší bolest odezněla celkem rychle a dal jsem se dohromady. Pak už jsem musel projít jen řadou vyšetření, aby nehrozily nějaké následky,“ popsal Sedlák.

Ve 36. minutě se postaral o první gól letošní finálové série s Brnem, když před Michalem Postavou tečoval střelu od modré. „Chtěli jsme to takhle sehrát, když má gólman clonu, tak je to pro něj složité. Byl to trochu šťastný gól, byly tam asi dvě teče, ale i takové platí,“ řekl Sedlák.

Dynamu však branka příliš nepomohla. Na 2:0 pro domácí mohl v samostatném úniku zvýšit Tomáš Vondráček, jenže skoro ani nezakončil a Kometa hned záhy srovnala. Sedm minut před koncem se trefil Arttu Ilomäki a v prodloužení rozhodl Rhett Holland. Ten zase potrestal předchozí neproměněný brejk Jana Mandáta.

„Efektivitu musíme zlepšit, protože jsme měli fakt spoustu šancí, které jsme nedokázali přetavit v gól. To je v play off drahé,“ uvědomoval si Sedlák.

V zápase se musel obejít bez parťáka Romana Červenky, který Dynamu vypadl těsně před startem série kvůli střevním potížím. „Takový hráč opravdu chybí. Roman dokáže šance vytvářet i proměňovat a je opravdu těžké ho nahradit, ale myslím, že se všichni snažili vzít díly jeho práce a makat,“ přemítal Sedlák.

Ten bude očekávat, jestli se zase ze sestavy Pardubic neporoučí taky. Tentokrát kvůli hrozícímu distancu od disciplinárky za faul na koleno Kristiána Pospíšila, který zápas nedohrál. Rozhodčí šli na video, zda Sedláka nepošlou do sprch, ale nakonec „vyfasoval“ jen dvě minuty.

„Ani jsem nevěděl, co to je za hráče. Prostě měl puk na středu hřiště a chtěl jsem ho z boku dohrát. Jen jsem se přikrčil, abych ho netrefil do hlavy. To jsem fakt nechtěl, ale nic jiného jsem v tom zákroku neviděl,“ uvedl Sedlák.