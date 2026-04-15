Muž pro klíčové chvíle. Mandát uznal: Těžší sérii jsem nezažil. Třinci máme co vracet

Loni doklepl čtvrtfinálový postup přes České Budějovice, před dvěma lety jeho přesný zásah ve stejné fázi play off ukončil sezonu rivalovi z Hradce Králové.
Mandát přiznal, že myšlenky na další důležitou branku se mu začaly honit hlavou už přes den.
„Nebudu lhát, přemýšlel jsem nad tím. Jsem moc rád, že takhle přispívám týmu. Nejdůležitější je ale finále a další možnost bojovat o trofej,“ vyprávěl po výhře nad Spartou.
Co bylo před vaším gólem klíčové?
Napadal jsem Jakuba Krejčíka. Objel bránu, ale já na něm zůstal viset a trochu jsem ho rozhodil. Jakub Lauko byl naštěstí blízko mě, vzal puk, já si odstoupil do slotu a trefil jsem to z voleje. Gólman byl hodně zajetý, takže to stačilo trefit. Celkově to ale byla nejtěžší play off série, jakou jsem v Pardubicích zažil. Jsem rád, že mi to takhle vyšlo, ale není to jen o mně. O týmovém výkonu a skvělém Romanu Willovi. Když brankář takhle chytá, máte vždycky šanci vyhrát.
Ani trochu jste se nebál, že to doma znovu nevyjde?
Od rána jsem věděl, že to tentokrát zvládneme. Ze všech kluků v kabině to bylo cítit. Od začátku série jsme působili tak nějak zakřiknutě, ale dneska jsme to chtěli víc. Spartě ale patří velký kredit za to, jak zvládla otočit předchozí série, ani v semifinále nám to neudělala jednoduché.
V posledních minutách vám pořádně zavařila.
To bylo jasné, že to takhle bude, hrála bez gólmana. Byli jsme ale schopni dobře eliminovat předbrankový prostor. Znovu říkám – rozhodla naše vůle, bojovnost. A když už něco prošlo, tak skvělý gólman.
Podívejte se na postupový gól Jana Mandáta:
Jan Mandát otevírá skóre sedmého semifinále! 🚨🔝#ZaSvatymGralem | #momentyplayoff | #TELH | #PCESPA | @HCPCE pic.twitter.com/ZAkRtjlcgb— Tipsport extraliga (@telhcz) April 15, 2026
V předchozích sedmých zápasech jste byli od začátku ten aktivnější tým, tentokrát naopak. Čím to?
Musím říct, že to rozhodně nebyl náš plán, i když to tak možná vypadalo. (směje se) Nechci nic hodnotit v emocích, ale klíčový byl náš první gól, ten jsme předtím nedali.
Dali jste i druhý, ale nebyl uznán kvůli vysoké holi. Věděli jste, co se řeší?
Bylo trochu náročné to ustát, ale podle mě je fajn, že to takhle dopadlo. Kdyby ten gól platil, pak by se zase řešilo, že rozhodl neregulérní moment, takhle se o tom nemusí mluvit. Pokud vysoká hůl byla, tak byl gól správně odvolaný.
Během série probíhala velká přestřelka v médiích. Bylo těžké ji nevnímat?
Dalo se to čekat. Kdo má doma internet, tak ho to fackovalo, ale v kabině jsme to zvládli dobře, spíš jsme se soustředili na vlastní výkon. Pro všechny fanoušky to byla velice zajímavá série.
Museli jste se rovněž potýkat s nepříjemnou virózou, která prolétla kabinou uprostřed série.
Pro mě osobně to bylo fakt dost těžké. Musel jsem kvůli tomu odstoupit ze druhého zápasu, před třetím a čtvrtým jsem zase nejedl, takže to taky nebylo úplně ono. Ale jsme zkrátka bojovníci. Stalo se, vypořádali jsme se s tím.
Prokletí sedmých domácích zápasů jste prolomili, teď vás čeká možná další strašák. Finále s Třincem.
Máme jim moc vracet. Určitě to bude trochu specifická série, ale chceme finále konečně vyhrát hlavně kvůli sobě. Kvůli našim fanouškům a pro všechny lidi v Pardubicích.