Tipsport extraliga 2025/26

Muž pro klíčové chvíle. Mandát uznal: Těžší sérii jsem nezažil. Třinci máme co vracet

Marek Votke
  22:09
Pár postupových tref už v minulosti obstaral. A teď přidal další. Velmi cennou, nesmírně důležitou. Jan Mandát jediným gólem rozhodl sedmý zápas vypjaté série se Spartou a zajistil Pardubicím účast ve finále extraligového play off. „Nevím, čím to je, mám na to štěstí,“ usmíval se třicetiletý hokejista.
Jan Mandát překonává Jakuba Kováře v sedmém semifinále extraligového play off.

Jan Mandát překonává Jakuba Kováře v sedmém semifinále extraligového play off.

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.
Roman Will vykopává puk z brankoviště před sparťanským útočníkem Pavlem...
Momentka z rozhodujícího sedmého utkání semifinálové série mezi Pardubicemi a...
Hlavní sudí Antonín Jeřábek a Jiří Ondráček kontrolují u videa gól Jan...
26 fotografií

Loni doklepl čtvrtfinálový postup přes České Budějovice, před dvěma lety jeho přesný zásah ve stejné fázi play off ukončil sezonu rivalovi z Hradce Králové.

Mandát přiznal, že myšlenky na další důležitou branku se mu začaly honit hlavou už přes den.

„Nebudu lhát, přemýšlel jsem nad tím. Jsem moc rád, že takhle přispívám týmu. Nejdůležitější je ale finále a další možnost bojovat o trofej,“ vyprávěl po výhře nad Spartou.

Co bylo před vaším gólem klíčové?
Napadal jsem Jakuba Krejčíka. Objel bránu, ale já na něm zůstal viset a trochu jsem ho rozhodil. Jakub Lauko byl naštěstí blízko mě, vzal puk, já si odstoupil do slotu a trefil jsem to z voleje. Gólman byl hodně zajetý, takže to stačilo trefit. Celkově to ale byla nejtěžší play off série, jakou jsem v Pardubicích zažil. Jsem rád, že mi to takhle vyšlo, ale není to jen o mně. O týmovém výkonu a skvělém Romanu Willovi. Když brankář takhle chytá, máte vždycky šanci vyhrát.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Ani trochu jste se nebál, že to doma znovu nevyjde?
Od rána jsem věděl, že to tentokrát zvládneme. Ze všech kluků v kabině to bylo cítit. Od začátku série jsme působili tak nějak zakřiknutě, ale dneska jsme to chtěli víc. Spartě ale patří velký kredit za to, jak zvládla otočit předchozí série, ani v semifinále nám to neudělala jednoduché.

V posledních minutách vám pořádně zavařila.
To bylo jasné, že to takhle bude, hrála bez gólmana. Byli jsme ale schopni dobře eliminovat předbrankový prostor. Znovu říkám – rozhodla naše vůle, bojovnost. A když už něco prošlo, tak skvělý gólman.

Podívejte se na postupový gól Jana Mandáta:

V předchozích sedmých zápasech jste byli od začátku ten aktivnější tým, tentokrát naopak. Čím to?
Musím říct, že to rozhodně nebyl náš plán, i když to tak možná vypadalo. (směje se) Nechci nic hodnotit v emocích, ale klíčový byl náš první gól, ten jsme předtím nedali.

Dali jste i druhý, ale nebyl uznán kvůli vysoké holi. Věděli jste, co se řeší?
Bylo trochu náročné to ustát, ale podle mě je fajn, že to takhle dopadlo. Kdyby ten gól platil, pak by se zase řešilo, že rozhodl neregulérní moment, takhle se o tom nemusí mluvit. Pokud vysoká hůl byla, tak byl gól správně odvolaný.

Během série probíhala velká přestřelka v médiích. Bylo těžké ji nevnímat?
Dalo se to čekat. Kdo má doma internet, tak ho to fackovalo, ale v kabině jsme to zvládli dobře, spíš jsme se soustředili na vlastní výkon. Pro všechny fanoušky to byla velice zajímavá série.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Museli jste se rovněž potýkat s nepříjemnou virózou, která prolétla kabinou uprostřed série.
Pro mě osobně to bylo fakt dost těžké. Musel jsem kvůli tomu odstoupit ze druhého zápasu, před třetím a čtvrtým jsem zase nejedl, takže to taky nebylo úplně ono. Ale jsme zkrátka bojovníci. Stalo se, vypořádali jsme se s tím.

Prokletí sedmých domácích zápasů jste prolomili, teď vás čeká možná další strašák. Finále s Třincem.
Máme jim moc vracet. Určitě to bude trochu specifická série, ale chceme finále konečně vyhrát hlavně kvůli sobě. Kvůli našim fanouškům a pro všechny lidi v Pardubicích.

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Třinec
Pardubice
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

15. dubna 2026  21:40

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

15. dubna 2026  21:08

Nedodržel hodnoty, porušil důvěru. Švýcaři otočili, měsíc před MS vyhodili trenéra

Trenér Švýcarska Patrick Fischer udílí pokyny hráčům v utkání s Kanadou.

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, byl odvolaný z funkce. Na domácím mistrovství...

15. dubna 2026  20:52

Kluci jsou zdraví a natěšení, říká Ujčík před baráží. Na Litvínov teprve koukne

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Trenér jihlavské Dukly Viktor Ujčík má za sebou další emotivní jízdu. Poté, co jeho tým v sedmizápasové finálové bitvě Maxa ligy udolal Zlín a obhájil loňské prvenství, se nyní připravuje na...

15. dubna 2026

Vítkovice získaly Pavelku z Hradce, Boleslav posílí kanadský útočník Martel

Hradecký kapitán Tomáš Pavelka oslavuje gól do pardubické branky.

Dvaatřicetiletý obránce Tomáš Pavelka se z Hradce Králové přesunul do mateřských Vítkovic, kde podepsal víceletou smlouvu. Posilu hlásí také Mladá Boleslav, získala kanadského útočníka Jordana...

15. dubna 2026  16:51

Noc stovek a historický český zápis. Nečas trumfl Pastrňáka, ten se řadí k legendám

Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas.

Oba při bodovém sběru napínali. Jako by je očekávání jubilea svazovalo. David Pastrňák na 100. bod v sezoně čekal do posledního utkání, hned v jeho úvodu ale poslal další ze série skvostných...

15. dubna 2026  16:25

Kdysi vyřadil Haška, teď jde Reichel na Duklu zase: Na baráž jsme vše předělali

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Vybavuje si, jak v porevoluční euforii pomohl Litvínovu zaskočit Jihlavu i s Dominikem Haškem ve čtvrtfinále ligového play off. Teď je to pro legendu Roberta Reichela jiné kafe: stejní soupeři, ale...

15. dubna 2026  15:38

Oremus a Köhler ve Zlíně pokračují. Kapitán Holík je zatím bez smlouvy

Zlínský kouč Peter Oremus na střídačce při šestém finále první ligy proti...

Zatímco se v hráčích mísilo zklamání z porážky v sedmém rozhodujícím finále Maxa ligy s narůstající únavou z extrémně vyčerpávajícího play off, bezprostředně po úterním utkání v Jihlavě už začaly z...

15. dubna 2026  14:26

Jak můžete takhle hrát? tepal trenér v NHL své hráče. Do médií zahlásil: Je jim to jedno

Hokejový trenér Rick Bowness na střídačce Columbusu.

Nebral si servítky. Trenér hokejového Columbusu Rick Bowness se po středečním zápase proti Washingtonu ostře pustil do svých svěřenců, kteří se v aktuální sezoně nedostali do vyřazovacích bojů NHL....

15. dubna 2026  13:14

Nejlepší mezi nejhoršími. Vancouver vybral Hronka jako nejužitečnějšího hráče

Filip Hronek (17) z Vancouver Canucks a Trevor Moore (12) z LA Kings.

Filip Hronek si vysloužil ve Vancouveru ocenění pro nejužitečnějšího hráče týmu v tomto ročníku NHL i pro nejlepšího obránce. Kanadský klub to oznámil na svém webu.

15. dubna 2026  12:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč.

Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po...

15. dubna 2026  10:50

Pastrňák s Nečasem v NHL slavili 100. bod, v akci byli čtyři čeští gólmani

Gabriel Landeskog (uprostřed), Brett Kulak (vlevo) a Martin Nečas slaví branku...

Poprvé v historii NHL dokázali dva čeští hokejisté v jedné sezoně pokořit bájnou hranici sta bodů. Bostonský David Pastrňák se dočkal díky asistenci už v první minutě souboje proti New Jersey a...

15. dubna 2026  7:07,  aktualizováno  8:46

