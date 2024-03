Fandím Hradci, říká Koukal před vypjatou sérií. Na Pardubice nezapomene

Pardubické fanoušky hodně rozzlobil, když v roce 2017 místo návratu z KHL do Pardubic zvolil přesun do konkurenčního Hradce Králové. Od té doby je sedmým rokem jeho součástí, byť v posledních dvou sezonách nastupoval za prvoligový Kolín, který je hradeckou farmou.

Mistr světa z roku 2010 Koukal ovšem také stále platí za nejúspěšnějšího kapitána v historii pardubického hokeje. S céčkem na prsou zvedl nad hlavu dva mistrovské poháry, třetí přidal jako „řadový“ hráč a navrch má s klubem dvě stříbra a bronz. Komu bude fandit v nadcházející třeskuté sérii mezi Hradcem a Pardubicemi, která startuje už zítra?

„Hradci, to je jasné,“ vypálil Koukal. „Mám tady pořád smlouvu a klidně můžu za Hradec v play off i naskočit, protože mám z Kolína vyřízené střídavé starty,“ dodal.

Jaká série nás čeká?

Klasická vyrovnaná bitva, kterou budou rozhodovat detaily. Nedokážu tipnout, na kolik zápasů to bude. Jestli sedm, šest, klidně to může být i 4:0, ale takový extrém nečekám. Nějaký zápas si vyhrají oba týmy.

Co bude ve čtvrtfinále hrát pro Hradec a co pro Pardubice?

Plus Hradce vidím v tom, že předkolo s Vítkovicemi zvládl na tři zápasy. Bude odpočinutý, ale zároveň rozehraný. To je nevýhoda Pardubic, které čekaly na soupeře, ale pořád jsou obrovským favoritem. Vyhrály základní část s rekordním počtem bodů a hrají výborně. Nijak s nimi nezamávala trenérská výměna, mají sebevědomí, víru ve vlastní schopnosti a jejich kádr je úplně jinde než devadesát procent extraligy. Rovnat se jim může jenom Sparta a zkušenostmi Třinec. To jsou tři papíroví favoriti na titul. Hradec může jen překvapit.

V Pardubicích se pořád najde několik lidí, které jste tam za svou kariéru zažil. Všichni jste v podstatě sousedi, hecujete se přes plot?

V kádru už je těch kluků hodně málo, z mých spoluhráčů zůstali pouze Tomáš Zohorna, Lukáš Radil, Robert Kousal a Jan Kolář a samozřejmě kustodi Martin Mandys s Liborem Hovorkou, zbytek se pohybuje v trenérské a manažerské roli. Asi sto metrů ode mě taky bydlí Marek Zadina, ale na nějaké hecování jsem nikdy nebyl, navíc už jsem dva roky proti Pardubicím nehrál. Kdybych byl na ledě, tak by asi něco proběhlo, ale takhle ne.

ZAROSTLÁ RADOST. Kapitán Pardubic Petr Koukal (vpravo) a Jan Kolář slaví po vítěznéj zápase v Brně extraligový titul.

Co očekáváte na tribunách? Mezi fanoušky může jít o velkou nenávist, kterou jste vlastně i sám tak trochu zažil.

Především to pro obě města bude hokejový svátek. Kluby musely mít štěstí, aby na sebe vůbec narazily, Hradec je v extralize jedenáct let a na Pardubice jde v play off poprvé, což je celkem raritní. Doufám, že se rozhodne na ledě a fanoušci si to užijí. Očekávám vtipná chorea a další pošťuchovačky, ale v nenávist to snad nepřeroste.

Stojíte na straně Hradce, ale v poslední době jste se objevil třeba ve filmu Století Dynama. Jaké to pro vás bylo?

Já na Pardubice nikdy nezapomenu. V podstatě v nich žiju a strávil jsem tady největší část své kariéry a posbíral největší úspěchy. Těší mě, že mě klub oslovil a taky na mě nezapomněl, ale momentálně mám smlouvu v Hradci, takže by nedávalo logiku, abych jim teď fandil. Vždycky budu ale sledovat, jak si vedou a v jiných sériích Pardubice podporovat budu. Takhle to mám nastavené.

Váš přestup do Hradce už je probraný od A do Z. Neměl jste někdy strach, že dveře do Pardubic jsou nadobro zavřené?

Neměl. Jsem profesionální sportovec a tehdy jsem prostě řešil, jaká situace pro mě bude nejlepší. Člověk nemá křišťálovou kouli a nemůže vědět, co se stane, ale udělal jsem tenhle krok a nikdy ho nebudu litovat.

Jak se těšíte na play off obecně? V kariéře jste jich odehrál nesčetně.

Těším se teď hlavně na to derby. Pro Hradec bude klíčové, aby proměňoval šance, protože dobře bruslí a vytváří si je, ale nedává tolik gólů. Nesmíme faulovat, protože přesilovky Pardubic jsou skvělé a budeme potřebovat výborného brankáře. To jsou klíčové věci pro to, aby Hradec měl šanci přes Dynamo projít a překvapit. Je jasné, kdo je favorit.

Vy osobně jste v závěru sezony kvůli zranění nenastupoval ani za Kolín, jak to s vámi vypadá?

Měl jsem zlomenou ruku. V dubnu mi končí smlouva, tak uvidíme, co bude. Žádnou nabídku na stole zatím nemám.