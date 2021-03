ZVOLNĚNÍ: Velikonoční hokejový půst s riskem. Snad kluby nebudou litovat

Od 10. března to bylo téměř dennodenní menu, pátkem však začal více než týdenní hokejový půst. Čtyři týmy prolétly do extraligového semifinále nečekanou rychlostí, a tak šéf soutěže Josef Řezníček už s předstihem u klubů i televizí sondoval, zda nenadálou pauzu nezkrátit a nerozjet boj o finále dřív. Leč jednání to bylo krátké, neboť snahu hned v zárodku vetoval Liberec.