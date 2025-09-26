Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice sahaly po fantastické otočce. Červenka: Takhle musí vypadat naše tvář

Marek Votke
  7:30
Po „michiganu“ Jakuba Lauka z minulého týdne proti Olomouci málem pardubická enteria arena zažila ve čtvrtek večer další památný hokejový moment. Dynamo dokázalo srovnat utkání s Třincem z 0:4 na 4:4 a k obratu chyběl kousek, všechno ale zhatilo oslabení v poslední minutě.
Roman Červenka je zpátky v sestavě Pardubic.

Roman Červenka je zpátky v sestavě Pardubic. | foto: ČTK

Libor Hudáček rozhodl zápas s Pardubicemi v poslední minutě.
Hokejisté Třince se radují ze vstřelené branky na ledě Pardubic.
Brankářský gólman Will bezprostředně po inkasovaném gólu.
Pardubický Kelemen zakončuje přes Adámka z Třince.


Obránce Jan Košťálek chtěl vybojovat puk u mantinelu, jenže místo toho ho vyhodil ze hřiště a dostal nekompromisní dvě minuty. Sebral tak Pardubicím šanci na fantastický obrat, Oceláři byli tou dobou pod ohromným tlakem poté, co prošustrovali vedení 4:0, ale 15 vteřin před koncem jim výhru 5:4 zachránil Libor Hudáček.

„Takový je někdy hokej. Dvě třetiny jsme nehráli pohromadě a Třinec byl jednoznačně lepší. Pak jsme zabrali, ale bohužel to nestačilo,“ mrzelo pardubického útočníka Romana Červenku.

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Ten se v sestavě Dynama objevil vůbec poprvé v letošní sezoně. Automaticky se zařadil na křídlo první formace, ale návrat lídra nepomohl. Navíc chtě nechtě přiznal, že jeho stav ještě není úplně stoprocentní.

„Jsem rád, že jsem dneska vydržel. Uvidíme, jak dál. Věřím, že to bude s každým zápasem lepší, snažím se dělat maximum, abych týmu pomohl a všechno směřovalo k lepšímu,“ popsal Červenka.

Pardubicím, jako by se proti Třinci ze začátku nechtělo. Ve 12. minutě prohrávaly 0:2 a ve druhé třetině přidal Ondřej Kovařčík po chybách další dva zásahy. „Vůbec nám nešly nohy. Byli jsme roztahaní, pak jsme dostali pár gólů a byli dole. Chytili jsme se až trefou na 1:4,“ přemítal Červenka.

Tu obstaral ještě v závěru druhé třetiny Vladimír Sobotka. A ve třetí části se začaly dít věci. John Ludvig, Jáchym Kondelík a podruhé Sobotka postupně vyrovnali až na 4:4, v tu chvíli zbývalo pět minut a rozhozený Třinec musel brát oddechový čas.

„Trvalo nám, než jsme to rozjezdili, ale ukázali jsme, že máme v mančaftu velkou sílu. Jenže samo se nic neudělá. Tohle je práce na celou sezonu, musíme se pořád zlepšovat. Ladit detaily a celkovou tvář našeho týmu, která by měla přesně odpovídat právě třetí třetině,“ přál si Červenka.

V našlapané olympijské sezoně teď dostane dva dny na odpočinek, už v neděli ale Pardubice zajíždí do Brna.

8. kolo

9. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 7 6 0 0 1 27:15 18
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 21:16 15
3. HC Oceláři TřinecTřinec 7 4 1 0 2 25:18 14
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 4 0 0 3 21:15 12
5. HC Dynamo PardubicePardubice 8 4 0 0 4 27:22 12
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 3 1 1 2 21:18 12
7. HC Sparta PrahaSparta 7 3 1 0 3 19:15 11
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 3 0 2 2 16:17 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 3 0 0 4 20:22 9
10. HC OlomoucOlomouc 6 3 0 0 3 16:20 9
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 3 0 0 4 14:18 9
12. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 0 0 4 11:20 6
13. Rytíři KladnoKladno 7 1 0 1 5 12:22 4
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
