Poulíček už gratuloval spoluhráči, hvězdou byl ale on. Člověka to nabudí, říká útočník

V pátek pomohl dvěma body za gól a nahrávku k vysokému domácímu vítězství nad Kladnem 8:3 a v neděli v Třinci přispěl k cennému skalpu extraligového lídra 4:2. Po zásluze byl vyhlášen nejlepším hráčem Dynama v utkání.
„Vůbec jsem to nečekal. Vondrc dal dva góly, takže jsem mu hned po zápase gratuloval a posílal ho pro tašku (pro nejlepšího hráče),“ divil se Poulíček v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.
Pochvaloval si, že právě Vondráček je jedním z faktorů jeho zlepšení. „Hodně mi pomohl, do naší formace přinesl svěží vítr. Má ještě větší fazonu než já, vždyť už proti Kladnu měl další dva body za dvě asistence,“ vyzdvihoval ho Poulíček.
Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o hráče, který ke své hře potřebuje mít správně nastavenou hlavu, tak připustil, že zmíněný duel s Kladnem i ocenění v Třinci mu dost pomůže.
„Asi by to tak být nemělo, ale jo. Člověka to nabudí, dostane novou krev do žil, víc odvahy a klid na hokejku,“ řekl Poulíček. „Ve finále jsem ale nejradši, že jsme v Třinci dokázali vyhrát. Byl to nesmírně těžký a vyrovnaný zápas, který už snesl nějaká měřítka play off,“ dodal.
Klíčová byla pro Dynamo sedmá a osmá minuta poslední třetiny, během níž Východočeši ubránili dvojnásobnou přesilovku Třince a nepřišli tak o vedení 3:2.
„Kluci v oslabení předváděli obrovské výkony. Několik střel zablokovali Libor Hájek s Johnem Ludvigem, dobrý blok tam měl taky Miloš Kelemen. Jejich skvělá obětavost nám fakt pomohla,“ vzkázal Poulíček.
Žehral naopak na jiné dva zásahy soupeře v početní výhodě, díky kterým Třinec na přelomu první a druhé třetiny otočil skóre na 2:1. „To byla velká škoda, ale Tomáš Dvořák naštěstí ještě do přestávky srovnal a zbytek už jsme zvládli.“
Minutu před koncem přišla pojistka do prázdné brány a Pardubice tak získaly druhé vítězství v řadě. Teď přichází na řadu kýžená reprezentační přestávka, během které by se měla téměř vyprázdnit marodka. V půlce listopadu v Litvínově se očekává návrat Vladimíra Sobotky, Roberta Kousala i obránce Daniela Gazdy. Mimo zůstane Martin Kaut a Jiří Smejkal.