Tipsport extraliga 2025/26

Poulíček už gratuloval spoluhráči, hvězdou byl ale on. Člověka to nabudí, říká útočník

Marek Votke
  10:55
Začátkem října v utkání na Spartě přišel o zuby a od té doby nastupuje s mřížkou jako dorostenec. Ve stejnou chvíli taky začal postrádat dvorního parťáka z lajny Tomáše Vondráčka a viditelně se herně trápil. Kolem útočníka Patrika Poulíčka kvůli tomu všemu v poslední době začala vyvstávat řada pochybností, pardubický srdcař ale včas odpověděl.
Pardubický útočník Patrik Poulíček před brankou Třince. | foto: ČTK

V pátek pomohl dvěma body za gól a nahrávku k vysokému domácímu vítězství nad Kladnem 8:3 a v neděli v Třinci přispěl k cennému skalpu extraligového lídra 4:2. Po zásluze byl vyhlášen nejlepším hráčem Dynama v utkání.

„Vůbec jsem to nečekal. Vondrc dal dva góly, takže jsem mu hned po zápase gratuloval a posílal ho pro tašku (pro nejlepšího hráče),“ divil se Poulíček v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Pochvaloval si, že právě Vondráček je jedním z faktorů jeho zlepšení. „Hodně mi pomohl, do naší formace přinesl svěží vítr. Má ještě větší fazonu než já, vždyť už proti Kladnu měl další dva body za dvě asistence,“ vyzdvihoval ho Poulíček.

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o hráče, který ke své hře potřebuje mít správně nastavenou hlavu, tak připustil, že zmíněný duel s Kladnem i ocenění v Třinci mu dost pomůže.

„Asi by to tak být nemělo, ale jo. Člověka to nabudí, dostane novou krev do žil, víc odvahy a klid na hokejku,“ řekl Poulíček. „Ve finále jsem ale nejradši, že jsme v Třinci dokázali vyhrát. Byl to nesmírně těžký a vyrovnaný zápas, který už snesl nějaká měřítka play off,“ dodal.

Klíčová byla pro Dynamo sedmá a osmá minuta poslední třetiny, během níž Východočeši ubránili dvojnásobnou přesilovku Třince a nepřišli tak o vedení 3:2.

„Kluci v oslabení předváděli obrovské výkony. Několik střel zablokovali Libor Hájek s Johnem Ludvigem, dobrý blok tam měl taky Miloš Kelemen. Jejich skvělá obětavost nám fakt pomohla,“ vzkázal Poulíček.

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu.

Žehral naopak na jiné dva zásahy soupeře v početní výhodě, díky kterým Třinec na přelomu první a druhé třetiny otočil skóre na 2:1. „To byla velká škoda, ale Tomáš Dvořák naštěstí ještě do přestávky srovnal a zbytek už jsme zvládli.“

Minutu před koncem přišla pojistka do prázdné brány a Pardubice tak získaly druhé vítězství v řadě. Teď přichází na řadu kýžená reprezentační přestávka, během které by se měla téměř vyprázdnit marodka. V půlce listopadu v Litvínově se očekává návrat Vladimíra Sobotky, Roberta Kousala i obránce Daniela Gazdy. Mimo zůstane Martin Kaut a Jiří Smejkal.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 2 8 49:49 29
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 1 1 12 40:53 21
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 1 3 10 46:64 20
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Poulíček už gratuloval spoluhráči, hvězdou byl ale on. Člověka to nabudí, říká útočník

Kluci stáli na modré a já jsem držel sudí v kabině. Rosa o Švýcarsku a snu o NHL

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když na střídačce zvedne hlavu, přímo hledí na největší kotel hokejových fanoušků na světě. Ale že by to s Pavlem Rosou nějak zacloumalo? Neblázněte. Někdejší hokejový útočník, který si v NHL...

2. listopadu 2025

Domácí prokletí prolomeno, Jihlava poprvé v nové hale vyhrála. Vyšlápla si na Slavii

Hokejisté Dukly Jihlava na čtvrtý pokus ve své nové hale zvítězili. V 18. kole první ligy porazili lídra soutěže Slavii 5:2. Neuspěli ani nejbližší pronásledovatelé Pražanů. Druhé Litoměřice podlehly...

1. listopadu 2025  21:25

