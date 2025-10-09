Tipsport extraliga 2025/26

Kouč Pešán sršel vtipem na setkání s fanoušky: Praváček by se mi hodil

Marek Votke
  13:40
Trenér hokejového Dynama Filip Pešán si nejspíš definitivně získal pardubické fanoušky. Na středečním diskuzním setkání s nimi ze sebe nezvykle sypal jeden vtip za druhým a sklízel potlesk. S vážnou notou mluvil i o nadcházejícím duelu se Spartou.
Filip Pešán na diskuzním setkání s fanoušky Dynama nezvykle sršel vtipem. (8....

Filip Pešán na diskuzním setkání s fanoušky Dynama nezvykle sršel vtipem. (8. října 2025) | foto: HC Dynamo

Lukáš Sedlák na návštěvě v brankovišti Třince.
Lukáš Sedlák (v bílém) v utkání Dynama na ledě Komety Brno. Odstoupil z něj...
Lukáš Sedlák si u mantinelu kryje puk před olomouckým obráncem Tomáš Černým.
8 fotografií

Nově vzniklá platforma pardubického hokejového klubu Dynamo Premium má své měsíční či roční předplatitele vzít do zákulisí „Hockeytownu“ především za pomoci nejrůznějších videoreportáží a obsáhlejších textů. Ve středu večer však těm nejvěrnějším příznivcům Dynama, kteří by se podle všeho předbíhali i ve frontě na darování ledvin pro hráče, nabídla ještě o fous víc.

V restauraci Hattrick na pardubickém zimáku proběhlo diskuzní setkání s představiteli klubu: majitelem Petrem Dědkem, sportovním ředitelem Petrem Sýkorou, trenérem Filipem Pešánem a kapitánem Lukášem Sedlákem.

Jedná se o osvěženou podobu někdejších „Diskuzních kotlů“, kam však kolem roku 2010 chodili fanoušci hlavně ventilovat svou frustraci a žádat vysvětlení nejrůznějších patálií. Zatímco teď od zhruba stovky hostů nejčastěji zněl smích a potlesk.

Jednoznačně nejvíc překvapil Filip Pešán. Veřejnost jej zná jako kouče projevujícího minimum emocí, v éře jeho působení u reprezentace mu třeba bylo vyčítáno, že se neraduje z gólů. Ve středu byste jej nepoznali.

Musíme to lepit. Sedláka mrzí zranění, v Pardubicích má nového spoluhráče

„Péťo, nějakej ten praváček do útoku by se mi přece jen ještě hodil, co myslíš?“ mrkal třeba na Sýkoru, když se rozebíralo možné posílení kádru z důvodu obsáhlé marodky. Ten mu odpověděl, že ještě nic nezabalil. A sál pukal smíchy, stejně jako při představování nejnovější posily Dynama Carsena Twarynského. Podle Sýkory měl o působení v klubu eminentní zájem a letenku do Prahy si zabookoval snad už během prvotních telefonátů, aniž by zazněla finální dohoda s agentem.

Twarynski by mohl zasáhnout už do pátečního šlágru Pardubic se Spartou na ledě pražské O2 areny (18.30), pokud mu však Sýkora stihne vyřídit potřebné doklady.

„Počkej, počkej, Sejčku. Tak to bych možná měl vědět, jestli se to nestíhá, ne? Já s ním do sestavy počítám,“ vtipkoval zase na oko vyděšený Pešán.

Celkem zvážněl, až když přišla řeč na samotný duel. Trápící se Sparta těsně před ním kompletně vyměnila trenéry, přebral ji Jaroslav Nedvěd s Patrikem Martincem a Valdemarem Jirušem. Čára přes rozpočet?

„Efekt nového trenéra, obzvlášť na domácím hřišti, se vždycky projeví, to je jasné. Jarda Nedvěd je vynikající trenér, ale na otisk své práce do Sparty bude potřebovat daleko více času,“ přemítal Pešán. „Trochu mě ta změna překvapila. Myslel jsem si, že Pavel Gross ještě chvíli vydrží, když teď Sparta porazila Curych v Lize mistrů. Evidentně to měli naplánované dopředu,“ dodal.

Jeho úkol ale zůstává pořád stejný. Porazit Spartu za každou cenu a trochu tak odčinit loňskou tristní statistiku čtyř pardubických proher při skóre 6:23. Přímo v O2 areně bude na všechno dohlížet i Dědek.

Robin Kaplan z Pardubic (vlevo) a Miguel Tourigny z Pardubic se radují z gólu.

„Doufám, že se to letos otočí. Zápasy se Spartou se tak nějak zařadily vedle těch s Hradcem Králové. Možná jsou ještě vyhrocenější než klasické derby,“ přiživil ještě miliardář z Vrchlabí tradiční rivalitu.

Popíchl i fanoušky soupeře, kteří si z něj a ze zámožného Dynama často dělají legraci na různých transparentech. „Děláme věci dobře a dokud to tak bude, tak nás všichni budou hejtovat,“ řekl Dědek. „Je to nejoblíbenější majitel v extralize a proto si přivedl mě - nejoblíbenějšího trenéra v extralize,“ přihodil další glosu Pešán.

Proč nehraje Herčík?

Došlo ale i na méně příjemné dotazy. Fanoušci žádali vysvětlení, proč nehraje Daniel Herčík - nadějný klubový odchovanec a navíc kýžený „praváček“.

„Nikdo ho nezatracuje. V letní přípravě dostal velkou šanci v prvních dvou lajnách, ale na začátku sezony nemá takovou formu. Nemůže dostat místo jen kvůli tomu, že je Pardubák. I v rámci výchovy si musí projít touhle školou. Víme, že je o něj zájem v jiných klubech, ale i tam by se musel naučit nepříjemné situace přijímat a makat úplně stejně. Nepustíme ho nikam, jeho budoucnost u nás může být dobrá a dlouhá,“ vysvětloval Pešán.

Zatím vyhlíží hlavně návraty zraněných. V rámci týdnů se zapojí Robert Kousal s Vladimírem Sobotkou, Martin Kaut už začíná lehce bruslit na ledě.

Vstoupit do diskuse

13. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 7 1 2 2 28:21 25
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 8 0 0 4 42:25 24
3. HC Oceláři TřinecTřinec 11 6 2 1 2 36:26 23
4. HC Kometa BrnoKometa 12 7 0 2 3 34:31 23
5. HC Dynamo PardubicePardubice 12 5 2 0 5 37:28 19
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 6 0 1 5 28:28 19
8. HC OlomoucOlomouc 11 6 0 1 4 25:26 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 6 0 1 5 29:31 19
10. HC Sparta PrahaSparta 12 4 1 0 7 31:29 14
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 2 0 6 26:30 13
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 4 0 0 8 23:34 12
13. Rytíři KladnoKladno 12 2 1 2 7 25:38 10
14. HC Verva LitvínovLitvínov 11 2 0 1 8 17:35 7
Zobrazit více
Sbalit

