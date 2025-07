Loni v říjnu mu vyměnili Tomáše Zohornu do Motoru a po sezoně skončil i Lukáš Radil, který zamířil k rivalovi do Hradce Králové. Kousal během posledního kalendářního roku přišel o dva největší parťáky, kteří tak nějak lemovali celou jeho kariéru.

„Prožil jsem vedle nich svoje dvě nejlepší sezony v Pardubicích, takže mě to fakt moc mrzí,“ neskrýval Kousal v rozhovoru iDNES.cz.

Možná tak trochu i za ně se tedy do toho v létě pořádně obul. Chce ukázat, že ještě nepatří do starého železa.

„Mohlo se mi stát úplně to samé jako Ráďovi (předčasné ukončení smlouvy). Vnímal jsem spekulace, že bychom mohli klidně skončit všichni tři najednou. Jsem rád, že dostanu šanci tady svůj kontrakt dokončit a udělám všechno, abych byl na ledě ještě platný,“ slíbil Kousal.

V létě jste si prý dával navíc na boxu.

Jo. Jednou týdně jsem se věnoval thajskému i klasickému boxu.

A jinak dřina s týmem v posilovně. Před jakou dobou jste vlastně upustil od individuálu?

Hned po návratu do Pardubic. Když jsem byl v zahraničí, tak jsem trénoval sám, ale tady jsem chtěl změnu. Tréninky mě samotného nebaví, kolektiv navíc člověka trochu víc nutí a nahecuje.

Teď už jste druhý týden zpátky na ledě. Jaké to je?

Strašně těžké (směje se). Máme sice natrénováno ze suché přípravy, ale na ledě je to něco úplně jiného. Prvních čtrnáct dní je to vždycky trochu trápení.

Zprava Lukáš Radil, Tomáš Zohorna a Robert Kousal se radují ze čtvrté branky do sítě Třince.

Na druhou stranu je to pro hokejistu přirozenější prostředí než běhat někde ve vedru.

Jo, to každopádně. Moc jsem se těšil. Vím, že už mi asi moc sezon nezbývá, takže se teď snažím si všechno vychutnávat.

Tým Dynama přes léto opět nabyl na jménech. Co na ně říkáte?

Je úžasné sledovat, co sem chodí za hráče. Na tréninku je to taky při soubojích jeden na jednoho, dva na dva pořádně cítit. Kvalita je fakt vysoko.

Koho budete při zápasech ze střídačky sledovat nejradši?

Těším se, co budou předvádět naši obránci. Tentokrát by to od nich mělo být o trochu ofenzivnější. V globálu jsem ale samozřejmě zvědavý na celý tým. Letos je zase velmi dobrý a mělo by to být znát.

Po návratu ze Švédska budete v Pardubicích začínat sedmou sezonu. Kromě titulu jste tady za tu dobu zažil snad úplně všechno. Jak se Dynamo změnilo?

Majitel klubu je cílevědomý a podle toho vypadají posily a všechno ostatní okolo. Každým rokem přicházejí... (zamyslí se) Nechci říct lepší hráči, protože by to nebylo fér vůči těm, co už tu nejsou, ale jsme nabušenější a nabušenější.

Znamená to ale taky odchody, třeba právě jako v případě Lukáše Radila. Co vám blesklo hlavou, když jste se dozvěděl, že končí?

Že ztrácím velkého parťáka, se kterým jsem toho v Pardubicích prožil opravdu hodně. Na druhou stranu to ale nebyl zase takový šok, protože se nějaké indicie objevovaly už těsně po sezoně. Trochu jsem tušil, co může přijít.

Není teď trochu těžší koukat dopředu?

Bude mi pětatřicet. Ať už to bude můj poslední rok v Pardubicích, nebo ne, tak si chci hokej užít a vydám ze sebe všechno. Chci být lepší než loni a něčeho ještě dosáhnout.

Dobrá motivace přijde hned v prvním extraligovém kole. Lukáš Radil přijede jako soupeř.

No, byli jsme spolu na golfu a říkal jsem mu, že okamžitě dostane sekeru přes lýtka.

K prodloužení kariéry vám může pomoci i B tým Dynama. Lákala by vás do budoucna role mentora v první lize?

Nevím, koukám se fakt jenom na to nejbližší a nechci si do hlavy pouštět myšlenky na nižší soutěže. Mám za sebou trochu slabší sezonu, ale o to větší mám teď chuť. Neznamená to, že další jeden dva roky nebudou dobré.