V Plzni se pořád cítím trochu zvláštně, přiznává pardubický bek Čerešňák

„Letíme domů ve čtvrtek dopoledne, po příjezdu na zimák si ještě uděláme nějakou regeneraci, po obědě si každý odpočine doma po svém a v pátek klasika. Ráno rozbruslení, nástup do autobusu a sváteční utkání v Plzni. Věřím, že ho zvládneme,“ nepochyboval Čerešňák.

Druhým rokem už hrajete za Pardubice, jsou pro vás souboje s Plzní pořád speciální?

Když hrajeme doma, tak už ani ne, ale v Plzni je to pořád něco jiného. Ještě loni jsem tam měl docela zvláštní pocity. Procházet známé chodby, potkávat fanoušky... Strávil jsem v Plzni šest let, takže to ve mně muselo zanechat nějakou stopu. Uvidíme, jaké to bude tentokrát.

Z Tampere si s sebou vezete vítězství 3:1 nad Ilvesem, kterému jste tak oplatili letní porážku stejným poměrem.

Ty zápasy se ale nedají srovnávat. Bylo to ještě vlastně předsezonní období, takže jsme si všichni zvykali na nového trenéra a systém, který požaduje. Teď už je za námi třetina ligy, takže to určitě bylo jiné. I od Ilvesu. Upřímně se na jejich zápasy nedívám, ale vím, že se jim ve finské lize daří. Takže jsme nemohli čekat nic lehkého. Stejně jako v každém dalším zápase Ligy mistrů.

Utkání jste zvládli hlavně díky poctivé třetí třetině. Tam se zdálo, že jste již na styl trenéra Varadi zvyklí.

Hrál se v podstatě play off hokej. Každý den pracujeme na tom, aby se tým naladil na stejnou vlnu a hráči v lajně věděli, co v daný moment udělá ten druhý. Myslím, že se to pomalu začíná projevovat. Vrcholem samozřejmě budou až extraligové vyřazovací boje, takže před sebou máme ještě spoustu času všechno vyladit.

V Lize mistrů ale play off hrajete taky. Dynamo ji chce vyhrát.

To je pravda, ale my pořád opakujeme, že zkrátka chceme uspět v každém zápase a připravujeme se pořád stejně. V Lize mistrů bychom samozřejmě taky rádi došli co nejdál, i když je to časově i fyzicky náročná soutěž. Ale stojí za to, vedle extraligy je to zpestření.

Do Tampere jste letěli v den zápasu brzy ráno, nevadilo vám vstávání?

Mně ne, ale je pravda, že cesta v den zápasu není tak komfortní. Člověk není úplně odpočinutý, led poprvé pořádně vyzkoušíte až na předzápasovém rozbruslení, ale má to něco do sebe. Celý ten proces tým zocelí z jiných stránek.

Díky výhře o dva góly máte slušně našlápnuto do domácí odvety (v úterý od 17.30). Ilves do Pardubic vyrazí už v neděli, ale poletí linkou a bude na hotelu mimo město. Může ho to v zápase nějak ovlivnit?

Těžko říct, to je pro každého hráče individuální. Náš tým měl všechno do detailu naplánované, soupeře možná čeká o něco komplikovanější cesta, ale zase bude mít čas na aklimatizaci. Myslím, že ho to nijak výrazně nepoznamená.