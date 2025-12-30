Tipsport extraliga 2025/26

Střílet jsem pořád nezapomněl, ale na góly teď nemyslím, říká Kaut po návratu

Marek Votke
  21:51
Hokejisté Pardubic porazili ve svém posledním utkání letošního roku Litvínov 3:2 a berou páté extraligové vítězství v řadě. Daleko důležitější je ale pro ně návrat klíčového střelce. Po deseti měsících naskočil zpět do zápasového tempa Martin Kaut.

Kabina pardubických hokejistů si mezi sebou po každém zápase volí nejlepšího hráče. Po Litvínovu ocenění dostal Martin Kaut. (30. prosince 2025) | foto: HC Dynamo

Když se 25. února složil ve 49. minutě u střídaček v Liberci, bylo jasné, že je zle. Pardubický útočník Kaut si ošklivě poranil koleno a čekala ho dlouhá rekonvalescence. Ta nakonec trvala téměř rok, šestadvacetiletý forvard s životní smlouvou nehrál 308 dní...

„Cítil jsem se připravený už někdy před měsícem, ale snažil jsem se dodržovat nějaký protokol a po poradě s lékaři i trenéry zůstat trpělivý a nic neuspěchat,“ popisoval Kaut poslední týdny.

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Dočkal se předposlední den roku, v utkání s Litvínovem dostal prostor ve třetí lajně s taktéž uzdraveným Robertem Kousalem a Vladimírem Sobotkou. „Datum mého návratu bylo známé už nějakou dobu, takže jsem se nemohl dočkat. Na plnou souhru budeme ještě nějaký čas potřebovat, ale myslím si, že na první zápas to nebylo špatné,“ přemítal Kaut.

Hned ve svém prvním střídání ukázal, co v něm Pardubice mají. Od Sobotky dostal nabito mezi kruhy a okamžitě vyslal projektil na lapačku Pavla Čajana, ke gólu chybělo málo. Později přidal ještě další dva střelecké pokusy.

„Na začátku zápasu jsem se cítil, jako by se mi nikdy nic nestalo a měl jsem natrénováno nejlépe v kariéře. Střelba je moje silná stránka, kterou jsem pořád nezapomněl. Když přijde možnost, tak budu vždycky pálit na bránu, ale teď rozhodně nečekám, že po takové době začnu hned dávat góly. Po deseti měsících je pro mě daleko důležitější dostat se do tempa jinými věcmi,“ líčil Kaut.

A taky trochu nastavit hlavu. Přiznal, že hlavně u mantinelů se ještě pořád tak trochu drží zpátky. „Nebudu lhát, v hlavě to mám a chodil jsem do soubojů trochu opatrněji. Doufám ale, že to bude s každým zápasem lepší a časem na to přestanu myslet úplně,“ přál si Kaut.

Ve hře možná mohl být o pár měsíců dříve, jenže na operaci s kolenem musel kvůli otokům až zhruba tři měsíce po zmíněném duelu na ledě Liberce. Prosil i doktory, aby ho pustili do play off, ale marně.

„Byla to varianta, ale nechtěli jsme nic riskovat, aby všechno nedopadlo ještě hůř. Celé je to velmi zajímavý příběh, jsem rád, že ho už mám za sebou. Chvílemi to bylo opravdu těžké, hlavně psychicky,“ netajil Kaut.

Sám si může oddechnout, nicméně marodka Dynama se pořád ne a ne vylidnit. Kauta na ní vystřídal Jáchym Kondelík s krevní sraženinou, která ho vyřadí na příštích několik týdnů. Stejně dlouho budou chybět i obránce John Ludvig, gólman Malcolm Subban a další forvard Jiří Smejkal.

„Je to nějaké začarované, já jsem snad tohle nikdy nezažil,“ povzdech si Kaut. „Ze zápasu ještě odstoupil Jakub Lauko, nevíme, co mu je. Teď to moc nevypadá, ale rád bych si už zahrál v plné sestavě. Snad budou kluci brzy zpátky,“ dodal.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 35 20 2 4 9 111:79 68
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 36 17 5 1 13 99:85 62
3. HC Oceláři TřinecTřinec 36 16 5 1 14 107:91 59
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 35 18 1 2 14 85:86 58
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 38 16 4 2 16 104:106 58
6. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 35 15 3 6 11 87:68 57
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 35 16 1 5 13 89:84 55
9. HC Kometa BrnoKometa 35 15 2 5 13 94:95 54
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 36 13 5 3 15 96:98 52
11. HC OlomoucOlomouc 37 14 3 2 18 84:108 50
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 11 3 3 18 69:92 42
13. Rytíři KladnoKladno 36 10 3 5 18 81:103 41
14. HC Verva LitvínovLitvínov 36 10 2 3 21 78:109 37
Nejčtenější

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Střílet jsem pořád nezapomněl, ale na góly teď nemyslím, říká Kaut po návratu

Kabina pardubických hokejistů si mezi sebou po každém zápase volí nejlepšího...

Hokejisté Pardubic porazili ve svém posledním utkání letošního roku Litvínov 3:2 a berou páté extraligové vítězství v řadě. Daleko důležitější je ale pro ně návrat klíčového střelce. Po deseti...

30. prosince 2025  21:51

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Otravní i nadšení tátové. Známá jména plní český tým, mají hokejoví synové výhodu?

Premium
Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Taky při sledování juniorského šampionátu občas narazíte na jméno, které je vám povědomé? V českém hokeji žádný vzácný úkaz, v posledních letech obzvlášť. O potomky se rozšířil klan Musilů či...

30. prosince 2025

Spartu v semifinále Spengler Cupu zastavil výběr z amerických univerzit, zářil Fink

Aiden Fink (U.S. Collegiate Selects) překonává sparťanského gólmana Jakuba...

Na finále nedosáhli. Sparťanští hokejisté na Spengler Cupu prohráli s výběrem z amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5 a o celkové prvenství vánočního turnaje ve Švýcarsku si nezahrají.

30. prosince 2025,  aktualizováno  19:52

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

30. prosince 2025  18:21

Kondelík zmešká několik týdnů, útočníka Pardubic trápí krevní sraženina

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Pardubičtí hokejisté se v nejbližších týdnech budou muset obejít bez reprezentačního útočníka Jáchyma Kondelíka. Šestadvacetiletý mistr světa z loňského šampionátu v Praze se zranil v nedělním...

30. prosince 2025  16:46

Náš zápas ještě přijde! Slováci na MS trápí favority, táhne je nejlepší střelec turnaje

Tomáš Chrenko ze Slovenska slaví gól proti USA.

Tři zápasy, tři body. Taková bilance zřejmě příliš neohromí, nenechte se ale zmást. Slovenští hokejisté totiž na mistrovství světa do 20 let drží krok s velmocemi a vysílají jasný vzkaz: „Musíte s...

30. prosince 2025  16:37

Záruba hlásil gól dříve, než ho mohli diváci vidět. Za pokažený přenos se ČT omluvila

Češi slaví gól proti Finsku po trefě Matěje Kubiesy.

Český reprezentant Matěj Kubiesa ještě ani neměl puk na hokejce, nemohl střílet, přesto už diváci slyšeli komentátora Roberta Zárubu, jak slaví gól. Pondělní přenos hokejových juniorů na mistrovství...

30. prosince 2025  15:14

Opora českého soupeře nepojede na OH. Trenéra viní ze msty a nenávisti

Slovák Andrej Golian brání v akci francouzskému útočníkovi Timu Bozonovi.

Olympijskou nominaci zveřejnili jako první. A hned vyvolali pozdvižení! Francouzi, jeden ze tří soupeřů národního týmu ve skupinové fázi, překvapivě odletí do Milána bez ofenzivního tahouna Tima...

30. prosince 2025  14:30

Nový mezinárodní turnaj? Inspirací byl i Spengler Cup, prozrazují v Pardubicích

Jan Mroviec jako PR manažer a tiskový mluvčí v Dynamu Pardubice a jeden z...

Zatímco nejlepší hokejisté světa budou v únoru v Miláně hrát o olympijské medaile, extraligové celky čeká nezvykle dlouhá, téměř měsíční pauza. Pardubické Dynamo ji namísto přátelských zápasů s...

30. prosince 2025  13:29

Už zase blbne s dětmi. Hlavovi o litvínovském zázraku a domácí pohodě

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....

Zamračené pohledy, dusno, blbá nálada. Střih. Úsměvy, legrácky, pohoda. Atmosféru v extraligovém Litvínově proměnil vánoční zázrak, což se propisuje i do soukromého života hokejových chemiků. „Doma...

30. prosince 2025  12:28

Oršulák splatil trenérovu důvěru. Výborný byl i proti Kanadě, zastal se ho Augusta

Michal Oršulák zasahuje v utkání proti Finsku.

Od nuly ho dělila chvilka. Pouhých dvacet vteřin! Nebýt vyrovnávací trefy Finů, napsal by Michal Oršulák ještě o trochu poutavější příběh. I tak po klíčovém zápase skupinové fáze na světovém...

30. prosince 2025  11:31

