Střílet jsem pořád nezapomněl, ale na góly teď nemyslím, říká Kaut po návratu

Když se 25. února složil ve 49. minutě u střídaček v Liberci, bylo jasné, že je zle. Pardubický útočník Kaut si ošklivě poranil koleno a čekala ho dlouhá rekonvalescence. Ta nakonec trvala téměř rok, šestadvacetiletý forvard s životní smlouvou nehrál 308 dní...
„Cítil jsem se připravený už někdy před měsícem, ale snažil jsem se dodržovat nějaký protokol a po poradě s lékaři i trenéry zůstat trpělivý a nic neuspěchat,“ popisoval Kaut poslední týdny.
Dočkal se předposlední den roku, v utkání s Litvínovem dostal prostor ve třetí lajně s taktéž uzdraveným Robertem Kousalem a Vladimírem Sobotkou. „Datum mého návratu bylo známé už nějakou dobu, takže jsem se nemohl dočkat. Na plnou souhru budeme ještě nějaký čas potřebovat, ale myslím si, že na první zápas to nebylo špatné,“ přemítal Kaut.
Hned ve svém prvním střídání ukázal, co v něm Pardubice mají. Od Sobotky dostal nabito mezi kruhy a okamžitě vyslal projektil na lapačku Pavla Čajana, ke gólu chybělo málo. Později přidal ještě další dva střelecké pokusy.
„Na začátku zápasu jsem se cítil, jako by se mi nikdy nic nestalo a měl jsem natrénováno nejlépe v kariéře. Střelba je moje silná stránka, kterou jsem pořád nezapomněl. Když přijde možnost, tak budu vždycky pálit na bránu, ale teď rozhodně nečekám, že po takové době začnu hned dávat góly. Po deseti měsících je pro mě daleko důležitější dostat se do tempa jinými věcmi,“ líčil Kaut.
A taky trochu nastavit hlavu. Přiznal, že hlavně u mantinelů se ještě pořád tak trochu drží zpátky. „Nebudu lhát, v hlavě to mám a chodil jsem do soubojů trochu opatrněji. Doufám ale, že to bude s každým zápasem lepší a časem na to přestanu myslet úplně,“ přál si Kaut.
Ve hře možná mohl být o pár měsíců dříve, jenže na operaci s kolenem musel kvůli otokům až zhruba tři měsíce po zmíněném duelu na ledě Liberce. Prosil i doktory, aby ho pustili do play off, ale marně.
„Byla to varianta, ale nechtěli jsme nic riskovat, aby všechno nedopadlo ještě hůř. Celé je to velmi zajímavý příběh, jsem rád, že ho už mám za sebou. Chvílemi to bylo opravdu těžké, hlavně psychicky,“ netajil Kaut.
Sám si může oddechnout, nicméně marodka Dynama se pořád ne a ne vylidnit. Kauta na ní vystřídal Jáchym Kondelík s krevní sraženinou, která ho vyřadí na příštích několik týdnů. Stejně dlouho budou chybět i obránce John Ludvig, gólman Malcolm Subban a další forvard Jiří Smejkal.
„Je to nějaké začarované, já jsem snad tohle nikdy nezažil,“ povzdech si Kaut. „Ze zápasu ještě odstoupil Jakub Lauko, nevíme, co mu je. Teď to moc nevypadá, ale rád bych si už zahrál v plné sestavě. Snad budou kluci brzy zpátky,“ dodal.