Pardubická agonie. Srdce hokejové legendy krvácí, kdo za to může?

Každý rok v Pardubicích doufají, že už bude konečně líp. Pár záchran na poslední chvíli zřejmě nebylo dostatečným impulzem k prozření, že je něco špatně. „Tým upadl do letargie, není tam něco zdravého,“ souhlasí hokejový expert David Pospíšil.

Nemusíte být ovšem expert, abyste to poznali. Klub i hráči jako by se pokaždé uchlácholili. Letos k tomu pomohl majetkový vstup Dědka, po kterém jako by všichni věřili, že se stane zázrak. Že se rázem všechno změní a bude následovat vzestup.

To se neděje. Dynamo je poslední. Na ledě nepřesvědčuje. A pesimista by mohl poznamenat, že mu není pomoci. Ne, tohle není náhoda, vždyť jde o letitou svízel, ránu, která jde hodně hluboko. Skoro až k srdci.

Letošní výsledky Pardubic Liberec - Pardubice 7:1

Pardubice - Plzeň 3:2P

Olomouc - Pardubice 3:2

Pardubice - Zlín 0:2

Sparta - Pardubice 7:1

Plzeň - Pardubice 5:2

A vezměte si, že toto všechno Pardubice zažívají, aniž by musely řešit vyložené existenční potíže. Na výsledcích a výkonech nic nemění ani velká jména, která se v kádru objevila. Splynou s marasmem, atmosféra je semele.

„Hokej je kolektivní sport. Když je síla kolektivu slabá, tak jdete dolů i vy. Když budete trénovat se špatnými hráči, zhoršíte se. A naopak. Nemůžeme brát, že přijde Kousal a Nakládal a mančaft půjde najednou vzhůru. Je to o skladbě celého týmu,“ namítá Pospíšil.

Dobře, může být tedy problém v trenérovi, jehož kritika se začíná na východě Čech objevovat? Ani tady kladnou odpověď nehledejme, v Pardubicích se jich za poslední roky protočilo hodně a nikdo situaci nezměnil.

Zdá se, že gró všeho bude v nastavení klubu. v jeho vedení. Vypadá to, že chybí jasná sportovní koncepce. Cíl, za kterým by měly směřovat všechny dílčí kroky. Světlo na konci tunelu, které manažery nenechá na pochybách, kudy jít a jak toho dosáhnout.

Místo toho pardubické kroky působí spíše nahodile. Nedaří se? Tak někoho rychle přivedeme. Očividně chybí vize.

Především toto je hlavní výzva pro nového majitele Dědka, jemuž už dochází trpělivost. Správně pochopil, že je potřeba udělat radikální řez. V první řadě ale musí začít na manažerských pozicích. Je potřeba najít člověka, jenž má jasnou představu, jak sestavit funkční mužstvo. Třeba i za cenu několikaletého budování.

Petr Dědek předává ceny nejlepším hráčům po utkání Pardubic s Litvínovem (1:2).

V dnešní době totiž okamžité výsledky neuděláte. Obzvlášť v Pardubicích, kde je nutné nastavit nové myšlení i přístup k hokeji.



Budou se muset pokládat otázky, jaký styl hokeje chtějí Pardubice hrát a jaké k němu potřebují hráče. Koronavirová sezona, v níž se nesestupuje, je ideální příležitost si tyto otázky uvnitř klubu zodpovědět a podle toho se zařídit.

„Doteď se kádr točil, motal, doplňoval, přeplňoval a vyplňoval, ale nikam to nevedlo,“ poznamenává Pospíšil trefně. „I Ferrari ve formuli 1 odepsalo jednu sezonu a pracuje na tom, aby jim to jezdilo od roku 2022. Něco podobného musí proběhnout v Pardubicích. Kouzelný proutek totiž neexistuje.“

Nebude to jednoduchá cesta, protože hráčů na trhu není tolik a ti dobří jsou zabraní, ale k úspěchu se dokráčet dá. Příkladů a vzorů v extralize je dost. Jen to bude pár let trvat. Fanoušci ale vezmou i horší výsledky, když budou věřit, že klub někam směřuje, než když se potácí odnikud nikam.