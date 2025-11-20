Tipsport extraliga 2025/26

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s fanoušky.
A Dynamo možná bude muset uvažovat nad výměnou maskota.

Mimozemšťana Hakyta by klidně mohla zaskočit oblíbená kreslená postavička Scooby-Doo, respektive Sooby-Doo. To je totiž přezdívka nového pardubického brankáře Subbana, domácí fanoušci ji z tribun skandovali prakticky celý zápas.

„Od fanoušků jsem takhle slyšel svoji přezdívku poprvé v životě, bylo to úžasné. Mám ji napsanou na výstroji, je super, že ji lidé hned skandovali. Moc se mi to líbilo,“ děkoval Subban.

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Prakticky okamžitě se stal jejich oblíbencem. Také díky tomu, že po gólech Dynama sjížděl ke střídačce, aby si plácl s úspěšnou formací. Celkem to udělal čtyřikrát, Pardubice porazily karlovarskou Energii 4:1.

„Jsem rád, že hned můj první zápas skončil vítězstvím. Cítím se skvěle. Na začátku jsem byl hodně nervózní, ale kluci přede mnou odvedli parádní výkon. Většinou hráli v útočném pásmu, to mi pomohlo se dostat do hry,“ pochvaloval si kanadský gólman.

Ojedinělé sedmiminutové oslabení v polovině zápasu pro vás bylo nejtěžším momentem?
To bylo opravdu náročné, ale zvládli jsme ho dobře. Kluci tam měli skvělé bloky a často vyhazovali puky z pásma.

Přesto jste inkasoval. Hned na začátku druhé třetiny vás prudkou střelou pod břevno překvapil Ondřej Beránek.
Jo, to jsem minul. Takhle na startu třetiny je to těžké, musíte být připravený včas. Příště budu. Pak jsem tam měl ještě jedno břevno, to samé. Prošla střela, kterou jsem minul.

Malcolm Subban.

Jak jste si užil atmosféru během zápasu? Je to trochu něco jiného než za mořem.
To teda jo. Já miluju bubny a podobné věci, takže slyšet je při hře bylo vážně super. Udržuje mi to adrenalin v krvi. Budu si to tady užívat.

A co Pardubice obecně?
Je to tu paráda. Lidé ve městě jsou moc milí, a to jídlo!

Jaké je vaše nejoblíbenější?
Vepřo knedlo zelo. Říkám to správně?

Ano.
Díky. A ještě guláš je dobrý. Chutnalo mi oboje.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 23 12 3 1 7 70:56 43
2. HC Dynamo PardubicePardubice 23 12 2 2 7 73:52 42
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 22 11 4 0 7 64:45 41
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 23 11 2 3 7 59:47 40
5. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
6. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 24 10 3 2 9 66:64 38
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 23 9 1 2 11 56:65 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 24 3 2 1 18 39:81 14
