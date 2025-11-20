A Dynamo možná bude muset uvažovat nad výměnou maskota.
Mimozemšťana Hakyta by klidně mohla zaskočit oblíbená kreslená postavička Scooby-Doo, respektive Sooby-Doo. To je totiž přezdívka nového pardubického brankáře Subbana, domácí fanoušci ji z tribun skandovali prakticky celý zápas.
„Od fanoušků jsem takhle slyšel svoji přezdívku poprvé v životě, bylo to úžasné. Mám ji napsanou na výstroji, je super, že ji lidé hned skandovali. Moc se mi to líbilo,“ děkoval Subban.
Prakticky okamžitě se stal jejich oblíbencem. Také díky tomu, že po gólech Dynama sjížděl ke střídačce, aby si plácl s úspěšnou formací. Celkem to udělal čtyřikrát, Pardubice porazily karlovarskou Energii 4:1.
„Jsem rád, že hned můj první zápas skončil vítězstvím. Cítím se skvěle. Na začátku jsem byl hodně nervózní, ale kluci přede mnou odvedli parádní výkon. Většinou hráli v útočném pásmu, to mi pomohlo se dostat do hry,“ pochvaloval si kanadský gólman.
Ojedinělé sedmiminutové oslabení v polovině zápasu pro vás bylo nejtěžším momentem?
To bylo opravdu náročné, ale zvládli jsme ho dobře. Kluci tam měli skvělé bloky a často vyhazovali puky z pásma.
Přesto jste inkasoval. Hned na začátku druhé třetiny vás prudkou střelou pod břevno překvapil Ondřej Beránek.
Jo, to jsem minul. Takhle na startu třetiny je to těžké, musíte být připravený včas. Příště budu. Pak jsem tam měl ještě jedno břevno, to samé. Prošla střela, kterou jsem minul.
Jak jste si užil atmosféru během zápasu? Je to trochu něco jiného než za mořem.
To teda jo. Já miluju bubny a podobné věci, takže slyšet je při hře bylo vážně super. Udržuje mi to adrenalin v krvi. Budu si to tady užívat.
A co Pardubice obecně?
Je to tu paráda. Lidé ve městě jsou moc milí, a to jídlo!
Jaké je vaše nejoblíbenější?
Vepřo knedlo zelo. Říkám to správně?
Ano.
Díky. A ještě guláš je dobrý. Chutnalo mi oboje.