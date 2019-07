Příchody napomohly rozhodování, říká Štěpánek, nová posila Pardubic

Pardubický brankář Jakub Štěpánek.

dnes 10:58

Obránce Jan Kolář, útočníci Corey Locke a Robert Kousal... a nejčerstvěji brankář Jakub Štěpánek. Hokejové Dynamo jako by se v těchto horkých dnech a týdnech snažilo „trumfnout“ samo sebe zvučnými posilami. Alespoň na papíře už to rozhodně nepůsobí, že by se v příští sezoně mělo obávat o extraligovou příslušnost tak jako letos na jaře. Soupiska naopak dostává hodně zajímavou, kořeněnou příchuť. Vždyť Štěpánek je mistrem světa z roku 2010 a bronzovým medailistou ze šampionátů let 2011 a 2012!