Tipsport extraliga 2025/26

Na rozbruslení jsem si chvíli zvykal, přiznal Radil. Musel skousnout potupu

Marek Votke
  21:09
Premiéru v dresu rivala na ledě mateřských Pardubic si zcela jistě představoval úplně jinak. Novopečený kapitán hokejového Hradce však musel v úvodním extraligovém kole skousnout debakl 1:7, přičemž jasno bylo prakticky už po pár minutách. A Radilovi dvakrát do řeči nebylo. „Během chvíle to bylo hotové. Když dostanete v první minutě dva góly a pak hned další, je to proti takovému soupeři těžké,“ uznal Radil. Na sobě přitom měl vůbec poprvé jiný extraligový dres, než ten pardubický.
Lukáš Radil v hradeckém dresu během utkání Ligy mistrů proti Odense.

Lukáš Radil v hradeckém dresu během utkání Ligy mistrů proti Odense. | foto: ČTK

Jakub Lauko se při své pardubické premiéře uvedl gólem.
Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.
Momentka z východočeského derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.
Gólová radost Pardubic z gólu Hradci Králové.
11 fotografií

Jaké to bylo, přijet do Pardubic jako soupeř?
Musím říct, že jsem si to v hlavě řešil spíš před zápasem. Jakmile se začne hrát, tak člověk nechá všechno za sebou.

Od domácích fanoušků se vám nedostalo žádného potlesku, ale ani na vás nikdo nepískal. Co jste vlastně očekával?
Nic. Byl jsem připravený na nejhorší a čekal to nejlepší.

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Liberec padl

Kabinu jste trefil?
Jasně. Bylo to trochu zvláštní, i na rozbruslení, když jsem musel jezdit na druhou stranu. Chvíli jsem si na to zvykal, ale jinak šlo o běžný zápas.

Pro vás byl prvním v hradeckém dresu, Petr Koukal zase prožil premiéru jako trenér. Vypisovali jste něco do kabiny?
Jo, vypisovali. (usmívá se)

Nakonec to ale nikam nevedlo. Po první třetině jste prohrávali 0:5...
Někdy se vám to prostě takhle sejde. Bylo to složité, ale motivaci jsme neztráceli. Šlo o první utkání, takže jsme se alespoň snažili pilovat nějaké věci, které budeme chtít prodat v sezoně. A dohrát to se ctí. Každý z nás už takovou situaci zažil několikrát. Teď si to musíme rozebrat a rychle zapomenout.

Momentka z východočeského derby mezi Pardubicemi a Hradcem.

Je z druhé strany znát, že Pardubice opravdu patří k české špičce?
Jo, hrály výborně. Obzvlášť jim sedly přesilovky, proměnily nám tři ze čtyř a od toho se všechno odvíjelo. Škoda, že to pro nás takhle dopadlo, ale jinak jsem ti to tady užil.

Po zápase jste s bývalými spoluhráči hodně diskutoval.
S každým o něčem jiném, ale zásadní je, že to pokaždé bylo v kamarádském duchu.

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...

9. září 2025  22:05

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

