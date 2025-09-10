Jaké to bylo, přijet do Pardubic jako soupeř?
Musím říct, že jsem si to v hlavě řešil spíš před zápasem. Jakmile se začne hrát, tak člověk nechá všechno za sebou.
Od domácích fanoušků se vám nedostalo žádného potlesku, ale ani na vás nikdo nepískal. Co jste vlastně očekával?
Nic. Byl jsem připravený na nejhorší a čekal to nejlepší.
Kabinu jste trefil?
Jasně. Bylo to trochu zvláštní, i na rozbruslení, když jsem musel jezdit na druhou stranu. Chvíli jsem si na to zvykal, ale jinak šlo o běžný zápas.
Pro vás byl prvním v hradeckém dresu, Petr Koukal zase prožil premiéru jako trenér. Vypisovali jste něco do kabiny?
Jo, vypisovali. (usmívá se)
Nakonec to ale nikam nevedlo. Po první třetině jste prohrávali 0:5...
Někdy se vám to prostě takhle sejde. Bylo to složité, ale motivaci jsme neztráceli. Šlo o první utkání, takže jsme se alespoň snažili pilovat nějaké věci, které budeme chtít prodat v sezoně. A dohrát to se ctí. Každý z nás už takovou situaci zažil několikrát. Teď si to musíme rozebrat a rychle zapomenout.
Je z druhé strany znát, že Pardubice opravdu patří k české špičce?
Jo, hrály výborně. Obzvlášť jim sedly přesilovky, proměnily nám tři ze čtyř a od toho se všechno odvíjelo. Škoda, že to pro nás takhle dopadlo, ale jinak jsem ti to tady užil.
Po zápase jste s bývalými spoluhráči hodně diskutoval.
S každým o něčem jiném, ale zásadní je, že to pokaždé bylo v kamarádském duchu.