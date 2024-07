Sbohem, Švýcarsko! Červenka stojí před novou výzvou: Chci emoce jako na MS

„Ohromně se těším. Je to nová výzva, kterou člověk vždycky potřebuje. Do extraligy se vrátilo spousta dobrých a kvalitních hráčů. Ani mě ani Pardubice nečeká nic jednoduchého, ale to je právě ta výzva,“ říkal Červenka bezprostředně po navlečení nového dresu.

Není ale pochyb o tom, že Dynamo chce sahat po titulu. Zkušený útočník má být dalším dílkem do zatím neúplné skládačky, právě proto si s Pardubicemi plácl. V Rapperswilu jsou ambice výrazně nižší, v uplynulé sezoně švýcarský klub ani nepostoupil do play off.

„Z toho jsem byl zklamaný. Play off je nejhezčí část sezony a hokejistovi chybí, když ho nehraje. Neříkám, že Rapperswil nemohl ve Švýcarsku vyhrát titul, ale ta šance byla v mých očích menší. Na mistrovství světa v Praze jsem zažil krásné emoce a chci to znovu,“ vyhlásil kapitán světových šampionů.

Alpskou zemi opouští po osmi letech. S rodinou má zázemí v Praze, nicméně se rozhlíží i po bydlení v Pardubicích: „Nechávám ve Švýcarsku kus života, ale všechno se dá řešit. Jsem rád, že jsme se s rodinou shodli na dalších krocích. V Česku jsem nežil dlouho, takže si musím hodně věcí osahat.“

Pomůže Roman Červenka hokejovým Pardubicím k titulu? celkem hlasů: 855 Ano 47 %(404 hlasů) Ne 49 %(415 hlasů) Nevím 4 %(36 hlasů)

Další věc, kterou by chtěl, je své tradiční číslo 10 na dresu. To je ovšem vyřazené, hned dvakrát visí pod stropem pardubické haly se jmenovkami legendárních útočníků Jiřího Šejby a Josefa Palečka.

„Číslo řešíme, uvidíme, jestli bude možnost desítky. Já nevím, to musíte na vedení,“ usmíval se Červenka. Majitel klubu Petr Dědek hned přislíbil pomoc s vyjednáváním u legend, s jistotou je ale pro novou posilu Dynama k mání dres s číslem 11, v němž odchovanec Slavie také v minulosti ve Švýcarsku nastupoval. Na jeho dresu se v úplných začátcích kariéry objevovala i 50 a 60.

Osmatřicetiletý útočník se chystá na novou sezonu individuálně, v Praze trénuje s někdejším legendárním spoluhráčem Jaromírem Jágrem, proti kterému teď nastoupí jako soupeř. Dynamo vyzve Kladno na domácím ledě hned v prvním zápase nové sezony.

„Slyšel jsem, že začínáme proti sobě. To bude krásný start, snad budeme oba dobře připravení,“ řekl Červenka. K novému týmu se připojí s nástupem na led koncem července. „Když jde hráč do nového prostředí, tak je důležité, aby ho poznal co nejdřív,“ uvědomuje si.

S adaptací v pardubické kabině mu jistě pomůže kapitán Lukáš Sedlák, společně váleli v jedné lajně na letošním zlatém šampionátu.

„S Lukášem už jsem párkrát mluvil a dal mi na Pardubice dobré reference, byl součástí mého rozhodnutí,“ nastínil Červenka.