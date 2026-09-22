ONLINE: Liberec se v Pardubicích ujímá vedení, Sparta se poprvé představí doma

Prohra v domácím derby s Hradcem Králové je zapomenuta a Pardubice v dalších dvou utkáních proti Litvínovu (3:1) a Karlovým Varům (5:2) posbíraly plný počet bodů.
V enteria areně jsou jejich vyzyvateli Bílí Tygři z Liberce, pro které by zvládnutý zápas znamenal první vítězství v sezoně. Na kontě mají zatím bod z duelu s Plzní.
Úterní utkání hokejové extraligy
Patrik Augusta zažívá premiéru před domácími fanoušky. Na utkání s Mladou Boleslaví si kvůli tenisovému Davis Cupu musel počkat, pražská O2 arena už ale znovu vítá sparťanské publikum. V prvním kole si poradila s Olomoucí (5:2), ve druhém v duelu bývalých reprezentačních trenérů nestačila na Kladno (2:3N).
Mladá Boleslav zapsala v probíhající sezoně výhru v Českých Budějovicích a prohru s Karlovými Vary. Duely se Spartou zvládal lépe pražský výběr, který s Boleslaví padl naposledy na jaře 2021.
8:02 L. Kachlíř (F. Sandberg)
R. Will - M. Tourigny, J. Košťálek - O. Mikliš, P. Čerešňák - T. Dvořák, D. Gazda - O. Chabada - R. Červenka, L. Sedlák, M. Stránský - J. Smejkal, J. Kondelík , D. Tomášek - M. Kelemen, T. Nosek, J. Mandát - M. Válek, V. Sobotka, T. Vondráček - V. Macek
P. Kváča - R. Šimek, L. Kachlíř - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - J. Seidl - J. Rychlovský, A. Najman, R. Lenc - S. Petrovský, T. Filippi, F. Sandberg - M. Faško-Rudáš, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, O. Procházka - V. Spilka
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
J. Kovář - D. Mašín, M. Pysyk - J. Krejčík, M. Seppälä - J. Sirota, R. Knot - N. Seppälä - M. Blümel, D. Shore, F. Chlapík - M. Řepík, M. Špaček, P. Kousal - T. Hyka, K. Vesalainen, J. Sekáč - M. Dzierkals, O. Najman, K. Hrabík
V. Mokry - M. Skärberg, P. Zámorský - V. Budík, F. Pavlík - D. Moravec, Š. Kubíček - K. Křepelka - P. Skalický, D. Gríger, J. Buchtele - S. Jandric, A. Morand, J. Martel - R. Koblížek, T. Fořt, A. Rekonen - J. Lichtag, F. Gavars, M. Gardoň - V. Malínek
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