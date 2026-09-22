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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Liberec se v Pardubicích ujímá vedení, Sparta se poprvé představí doma

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Sledujeme online   17:45aktualizováno  18:11
Hokejisté Liberce slaví vedoucí gól na ledě Pardubic.

Hokejisté Liberce slaví vedoucí gól na ledě Pardubic. | foto: ČTK

Hráči Pardubic inkasují v domácím utkání s Libercem.
Liberecký obránce Zile se snaží zastavit Sedláka z Pardubic.
Gólman Pardubic Will během zápasu s Libercem.
Pardubický gólman Will čelí libereckému Rychlovskému.
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Další utkání hokejové extraligy jsou tady. Od 18 hodin hraje předehrávku 11. kola Liberec v Pardubicích, v 18.30 se poprvé představuje doma pražská Sparta. Síly ve třetím kole porovnává s Mladou Boleslaví. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Prohra v domácím derby s Hradcem Králové je zapomenuta a Pardubice v dalších dvou utkáních proti Litvínovu (3:1) a Karlovým Varům (5:2) posbíraly plný počet bodů.

V enteria areně jsou jejich vyzyvateli Bílí Tygři z Liberce, pro které by zvládnutý zápas znamenal první vítězství v sezoně. Na kontě mají zatím bod z duelu s Plzní.

Úterní utkání hokejové extraligy

Patrik Augusta zažívá premiéru před domácími fanoušky. Na utkání s Mladou Boleslaví si kvůli tenisovému Davis Cupu musel počkat, pražská O2 arena už ale znovu vítá sparťanské publikum. V prvním kole si poradila s Olomoucí (5:2), ve druhém v duelu bývalých reprezentačních trenérů nestačila na Kladno (2:3N).

Mladá Boleslav zapsala v probíhající sezoně výhru v Českých Budějovicích a prohru s Karlovými Vary. Duely se Spartou zvládal lépe pražský výběr, který s Boleslaví padl naposledy na jaře 2021.

Tipsport extraliga 2026/27
22. 9. 2026 18:00
Zápas probíhá
Pardubice : Liberec 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
8:02 L. Kachlíř (F. Sandberg)
Sestavy:
R. Will - M. Tourigny, J. Košťálek - O. Mikliš, P. Čerešňák - T. Dvořák, D. Gazda - O. Chabada - R. Červenka, L. Sedlák, M. Stránský - J. Smejkal, J. Kondelík , D. Tomášek - M. Kelemen, T. Nosek, J. Mandát - M. Válek, V. Sobotka, T. Vondráček - V. Macek
Sestavy:
P. Kváča - R. Šimek, L. Kachlíř - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - J. Seidl - J. Rychlovský, A. Najman, R. Lenc - S. Petrovský, T. Filippi, F. Sandberg - M. Faško-Rudáš, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, O. Procházka - V. Spilka

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
22. 9. 2026 18:30
Zápas probíhá
Sparta : Ml. Boleslav 0 : 0
()
Sestavy:
J. Kovář - D. Mašín, M. Pysyk - J. Krejčík, M. Seppälä - J. Sirota, R. Knot - N. Seppälä - M. Blümel, D. Shore, F. Chlapík - M. Řepík, M. Špaček, P. Kousal - T. Hyka, K. Vesalainen, J. Sekáč - M. Dzierkals, O. Najman, K. Hrabík
Sestavy:
V. Mokry - M. Skärberg, P. Zámorský - V. Budík, F. Pavlík - D. Moravec, Š. Kubíček - K. Křepelka - P. Skalický, D. Gríger, J. Buchtele - S. Jandric, A. Morand, J. Martel - R. Koblížek, T. Fořt, A. Rekonen - J. Lichtag, F. Gavars, M. Gardoň - V. Malínek

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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11. kolo

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 11:8 6
5. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
6. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
7. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 1 0 0 2 6:8 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 1 1 2:5 1
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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