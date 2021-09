Lukáš má formu, Olomouc přesto hledá dalšího brankáře. Přijde Sedláček?

Před startem sezony musel nahradit dlouholetou oporu Branislava Konráda, který se ošklivě zranil v posledním přátelském utkání s Hradcem Králové, když byl zasažen bruslí do krku.

„Mám nějaké bolesti a nosím nákrčník. Měl jsem přeříznuté některé svaly, včetně zdvihače hlavy, který mi lékaři zoperovali,“ sděloval pro klubový web Konrád.

„Mám zasažené nervy, takže z části necítím rameno, v pohybu mě to ale nelimituje,“ dodal slovenský gólman.

Kdy se vrátí na led, neví ani on sám. „23. září mám kontrolu na ORL. Sundám nákrčník a domluvím se na rehabilitacích. Doufám, že se vrátím co nejdříve,“ pravil Konrád, který nedávno pomohl slovenské reprezentaci postoupit na olympijské hry.

Lukáš zastupuje oblíbence olomouckých fanoušků více než důstojně. V posledním utkání proti plzeňským indiánům lapil třiatřicet střel a dlouho pomýšlel i na čisté konto. To mu sebral až šest minut před poslední sirénou Švéd Ludwig Blomstrand.

„Chytá dobře, jeho úspěšnost hovoří za vše. Jenom škoda, že si v úterý neudržel nulu,“ komentoval kouč Zdeněk Moták.

„Je to velká škoda. Na chvíli jsem ztratil puk, který se po té se štěstím odrazil k Blomstrandovi. Už s tím nešlo moc dělat,“ posteskl si Lukáš, jenž na čistý štít čeká od prvního března 2020, kdy se mu podařilo neprodyšně zamknout branku na ledu Hradce Králové.

Přesto vedení hanáckého klubu klid na duši nemá. Doba Konrádovy rekonvalescence je neznámá a Lukášovi dělá zálohu dvacetiletý Vojtěch Mokrý, která má na kontě pouze čtyři ligové starty.

Což o to, svou kvalitu ukázal, zejména v utkání proti favorizovanému Liberci. Ale klub mu letos načrtl jiné plány. Měl hostovat v prvoligovém Šumperku, kde měl dostat dostatečný prostor na to, aby se rozchytal.

Za Draky do jednoho soutěžního utkání skutečně nastoupil, poté ho ale Mora povolala zpět, právě kvůli zranění Branislava Konráda. Jinak by se druhým brankářem Olomouce stal teprve sedmnáctiletý Špunar, který za A tým neodchytal ani minutu.

Olomouc se tak pokukuje po zálohách. Oslovila například ostříleného Hudáčka. „Vyjádřil se, že čeká potomka a nechce opustit rodinu,“ vysvětlil Moták a současně odmítl další spekulace. „Stále jednáme. Je to na denním programu.“

Skloňovaným jménem je v této otázce Jakub Sedláček, bývalý gólman například pražské Sparty se zkušenostmi z KHL, momentálně chytá v Rakousku. „Možné to je, ale nechci to komentovat,“ uvedl Moták.

Jasné tak je, že se v pátek proti budějovickému Motoru znovu do svatyně postaví Jan Lukáš. A čeká náročný souboj. České Budějovice před sezonou značně posílily a do ambiciozního celku přišel například ex-plzeňský Milan Gulaš.

„Pokud budu odhadovat, měl téměř padesát gólu za sezonu. To by byla velká ztráta, respektive posila, pro každý tým. Je to možná můj pocit, ale v úterý to nebyla ta Plzeň, kterou známe,“ přemítal Lukáš nad kvalitou českého strikera.

„Budějovice mají velkou sílu. Tam to bude úplně jiný zápas,“ dodal.

Jiný zápas to bude i v tom smyslu, že se Mora poprvé v sezoně představí venku a bude postrádat mohutnou podporu fanoušků. Byť těch možná nechodí tolik, kolik by si tým a především hvězdný Krejčí zasloužil.

Proti Boleslavi si do Plecharény našlo cestu čtyři a půl tisíce fanoušků, proti Plzni, pravda ve všední den, ještě o tři stovky méně. Do plné kapacity tak stále zbývá tisíc neobsazených míst. Petr Kolouch si však kulisy, stejně jako ostatní hráči, nesmírně váží.

„To je jedna velká paráda, moc nám to chybělo. Když jsem před prvním zápasem vyjel na led, měl jsem z toho husí kůži,“ usmíval se devětadvacetiletý útočník. „To je to, proč hrajeme hokej!“