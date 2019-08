Kundrátek je potřetí v Třinci. Nehrozí, že bych během sezony odešel, říká

Hokej

Další 2 fotografie v galerii Třinecký Tomáš Kundrátek (vlevo) v souboji s chomutovským kapitánem Markem Tomicou. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

dnes 9:50

Reprezentační obránce Tomáš Kundrátek je zpátky v Třinci. Do klubu přichází potřetí. Poprvé přestoupil do Třince z Přerova ještě coby dorostenec. Než odešel do zámoří, stihl v extralize 36 zápasů. V Kanadě a USA byl šest let, přičemž za Washington Capitals nastoupil do 30 duelů v NHL. Jinak působil převážně v mládežnických a nižších soutěžích.