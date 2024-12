Možná jsme si mysleli, že to půjde samo, lituje Cibulka. Těší ho důvěra kouče

Naposledy zatížil konto Vítkovic ve středeční dohrávce osmého kola. Cibulka byl u všech gólů Motoru, jeden dal, na dva nahrál, ale ani to jeho týmu nestačilo. Jihočeši zahodili sérii čtyř výher, když doma prohráli 3:4. „Bohužel jsme neproměnili naše šance,“ litoval.

V první třetině skórovaly oba celky ze šťastných situací. Za domácí dorovnával navrátilec ze zámoří Cibulka poté, co jeho rána od modré vylétla do vzduchu, snesla se na záda nešťastného brankáře Klimeše, který si ji srazil do sítě.

„To bylo velké štěstí, to se nedá jinak říct. Vůbec jsem to neviděl, jen jsem vystřelil na branku a viděl, jak puk vylétl někam do vzduchu. Říkal jsem si, že to tam snad ani nemůže spadnout a ono jo,“ popsal střelec.

Vítkovičtí odskočili ve druhé části díky dvěma brankám. Pak následovala série zmařených budějovických šancí. Někdy se překonával gólman Klimeš, dvakrát zvonila tyč, jindy domácí dopláceli na vlastní nemohoucnost. „Nebyl to špatný zápas. Trochu jsme se ve druhé třetině podřídili jejich stylu hry. Nebyli jsme tak agresivní, jak jsme chtěli být. To nás jinak zdobí. Kvůli tomu nám utekl výsledek,“ dodal.

Motor vyslal na branku soupeře 54 střel, dalších 17 pokusů letělo mimo. „Pro nás je důležité, že se do šancí dostáváme. Chybělo nám i trochu štěstí, dali jsme dvě tyčky, puk projel několikrát brankovištěm. I takové zápasy jsou,“ uvedl Cibulka.

Jihočeši se chvílemi lehkovážným výkonem vzdali série čtyř výher v řadě. O něco bojovnější a obětavější hosté měli touhu po vítězství o něco větší. „Možná jsme si mysleli, že to půjde samo. Je dobře, že přišlo takové ponaučení a nejde jen vyhrávat. Musíme se soustředit na další zápasy,“ zavelel budějovický bek.

Motor přitom před dvěma týdny v Ostravě jasně zvítězil 5:1. Tentokrát se hrál zcela odlišný duel. „Věděli jsme, že to nebudou stejné zápasy. Připravovali jsme se na to, ale bohužel jsme zůstali o gól zpátky,“ naznačil.

Cibulka po návratu ze zámoří začal jako sedmý obránce, ale postupně si vybudoval pozici mezi elitními beky Motoru. „Jsem rád za góly, které jsem dal, a že ve mně mají trenéři důvěru. Místo v sestavě jsem si uhrál a budu se snažit to potvrzovat,“ zdůraznil.

Zaváhání s Vítkovicemi se Jihočeši budou snažit dohnat ve dvou zbývajících duelech do reprezentační pauzy. V pátek nastoupí v Plzni, v neděli doma s Libercem. „Budeme chtít uhrát šest bodů, abychom se dostali v tabulce trochu výš a odrazili se od týmů za námi,“ uzavřel.