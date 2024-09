Budějovická premiéra: Jistý Klouček, pevná obrana, kaňka v závěru

Do Třince, doma Pardubice, do Olomouce a doma Sparta. Při takovém losu v úvodu sezony si snadno dovedete spočítat, jak Motor potřeboval v prvním kole naplno bodovat s Karlovými Vary. Před šesti tisíci diváky se mu to povedlo. Rozdílové byly dva góly ve druhé třetině od Martina Beránka a Milana Gulaše, v závěru triumf 3:0 stvrdil do prázdné branky Jan Ordoš, který tím oslavil své středeční 28. narozeniny.

„Bylo to těžké utkání hlavně na hlavu. Hráli jsme doma, první zápas jsme chtěli urvat. Je to moc důležité. Děkuji hráčům i fanouškům, že jsme to zvládli,“ ocenil budějovický kouč Ladislav Čihák.

Potěšila ho hlavně první třetina, byť skončila bez branek. „Chtěli jsme do utkání vstoupit jednoduše a bezpečně, neztrácet jednoduché puky, nepouštět soupeře do brejků. První třetinu se nám to dařilo. Druhá třetina už nebyla tak dobrá, Vary zlepšily pohyb. Špatně jsme zacházeli s kotoučem, soupeř měl šance. Ale pomohli jsme si z nájezdu a z přesilovky,“ dodal Čihák.

V závěrečné části domácí mysleli hlavně na pevnou obranu a udržení dvoubrankového vedení. „Jo, chtěli jsme hlavně udržet vedení a dovést utkání do vítězného konce,“ potvrdil střelec nakonec vítězné branky Martin Beránek.

Dvě třetiny zvládli Jihočeši odehrát bez faulu. Ve třetí části ale třikrát zbytečně faulovali a nabídli Karlovým Varům šanci na snížení. „Nelíbily se mi naše fauly ve třetí třetině. To nás příště může stát zápas. Je to velká kaňka, když za stavu 2:0 uděláme tři zbytečné fauly, kdy jsme šli do čtyř nebo i do tří,“ zlobil se kouč.

V Budějovicích se hodně řeší brankoviště, kde dostal na úvod přednost Milan Klouček. A v obnovené premiéře v dresu Motoru vychytal nulu. Zlikvidoval všech 35 střel a několika skvělými zásahy podržel svůj tým.

„Oba měli v přípravě skvělá čísla. Vsadili jsme na Kloudyho, ale nikde není napsáno, že příště nebude chytat Honza Strmeň. Kloudymu nula doma určitě pomůže. Ale s oběma máme dohodu, jak to bude vypadat,“ popsal Čihák.

Pro spoluhráče byl Klouček oporou. „Nula značí svoje. Ale víme, že některé pasáže nebyly úplně dobré. Kloudy to ale skvěle pochytal, moc mu gratulujeme k nule. Doufám, že to zlepšíme, ale jsem spokojený,“ uzavřel Beránek.