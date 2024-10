Kemp v NHL? Parádní zkušenost, tvrdí Novák. Teď se těší na návrat domů

Dvaadvacetiletý útočník svůj největší životní boj zvládl, když porazil rakovinu. Zároveň se nevzdává ani hokejových snů. V zámoří strávil poslední tři sezony. V Minnesotě bojoval o místo v prvním týmu i letos.

„Být skoro měsíc na tréninkovém kempu s klukama z NHL, to je parádní zkušenost. To se nestane jen tak každému. Snažil jsem se co nejvíc odkoukat nebo se jich i ptát, když byla možnost,“ popsal.

Zahrál si také přípravný zápas proti Winnipegu, kdy při prohře 2:5 odehrál téměř jedenáct minut hry. „Je to blízko NHL, velký zážitek. Hráli jsme ve Winnipegu, takže mě trochu mrzí, že to nebylo doma. Ale i tak to bylo skvělé, nastoupil za nás i Kuba Lauko, což bylo fajn,“ dodal.

Pavel Novák (80) z Minnesoty se pokouší vykličkovat před bránu St. Louis, nahání ho Dakota Joshua (54).

Pak však zamířil do farmářského týmu Iowa Wild. „Měli jsme dva přípravné zápasy, v obou jsem nastoupil v první nebo druhé lajně. Věřil jsem, že jsem odehrál dobré zápasy, i když mi chyběly kanadské body. Jenže se přiblížil začátek sezony a já byl najednou třináctý útočník. Mrzelo mě to a začal jsem si vyhodnocovat, co dál,“ uvedl.

Rozhodl se pro návrat domů. „Byl jsem v kontaktu s trenéry i sportovním manažerem Jirkou Novotným. Cítil jsem od nich velkou důvěru. Věřím, že jsem udělal dobře, i když to bylo těžké rozhodování. Není to nic proti Minnesotě ani Iowě. Jsem jim vděčný za šanci, kterou jsem tam dostal,“ zdůraznil.

Sen o místě v týmu NHL nevzdává, byť teď volí evropskou cestu. „Užil jsem si to, i když jsem trochu smutný, že to nevyšlo tak, jak jsem si představoval. V hokeji to tak je, musím se s tím poprat a jít dál,“ naznačil.

Nyní už se těší na obnovenou premiéru v české extralize, kde už za Motor odehrál v sezoně 2020/21 patnáct duelů a jednou asistoval. „Jsem nadšený, že jsem doma, blízko rodině. V místech, kde jsem vyrůstal. Musím dobře pracovat, co nejvíc vyhrávat a uvidíme, co se bude dít v play off. Těším se na to,“ uzavřel.