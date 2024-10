Hlavně si nesplést střídačky, bál se Kondelík. Od fanoušků slyšel i nadávky

Pikantní souboj, při kterém byli sledovaní hlavně vytrejdovaní hráči Kondelík se Zohornou, skončil po šedesáti minutách smírně 2:2. Stejný stav platil i po prodloužení. Ani jeden z hokejistů nebodoval, nerozjel se ani při nájezdech. V nich nakonec brali druhý bod hosté.

Jaké to bylo přijet do Budějovic jako soupeř?

Strašně zvláštní. Myslel jsem na to, abych hlavně nešel na špatnou střídačku nebo něco takového. Když vidíte všechny lidi, co znáte, je to zvláštní. Ale snad jsem to zvládl. Všichni na mě byli moc hodní a přivítali mě hezky.

Chvílemi při zápase, hlavně v jeho závěru, vám část fanoušků ale nadávala. Zaznamenal jste to?

Jo. Ale člověk se všem nezavděčí. Pro Motor jsem vždy dělal maximum. V pátek ve Varech jsem už hrát nemusel, když jsem věděl, že jdu do Pardubic. Ale chtěl jsem pomoci, když to šlo. Že se to některým fanouškům nelíbí, s tím nic neudělám.

Mrzelo vás to?

Ano. Vždy jsem se snažil odvést pro klub 120 procent. Když jsem po závěru zápasu objížděl stadion, tak byli lidi, kteří mávali, tak jsem jim to rád oplatil. Potěšilo mě to, stejně jako mi přišly zbytečné ty pokřiky od některých lidí.

Ještě v pátek jste hrál za Motor, v neděli za Pardubice, v úterý v Budějovicích už jako soupeř. Jsou to hektické dny?

Ano, to jsou. Se snoubenkou jsme teď měli docela dlouhé dny. Do Budějovic jsme přijeli o den dřív, odjedu taky až ve středu ráno svým autem, abych ještě něco pobalil. Je toho strašně moc. Ani jsem netušil, že až tolik.

Nově v opačných dresech. Tomáš Zohorna hraje za České Budějovice, Jáchym Kondelík nastupuje za Pardubice.

Co samotný zápas?

Nebylo to od nás ideální, ale vím, že se soupeřům v Budvar aréně hraje těžko. Vydřeli jsme důležité dva body a natáhli bodovou sérii.

Využil jste znalosti bývalých spoluhráčů na ledě?

Trochu jo, ale oni zase znají mě. Vím, že někdo hraje víc s pukem, někdo jednodušeji. Mohl jsem lépe předvídat, co kdo udělá, ale bylo to vzájemné.