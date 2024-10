Budějovický manažer Novotný: Nevěřil jsem vlastním očím. Přijdou hráčské změny

Šest proher z posledních sedmi zápasů. Nula bodů z pěti venkovních duelů při skóre 3:19. K tomu předposlední příčka a hodně chladná atmosféra. Budějovický Motor je ke konci úvodní čtvrtiny hokejové extraligy hodně zachmuřený.

Jihočeši v pátek přerušili sérii pěti proher doma s Kladnem (3:0). Po závanu naděje ale přišel nejhorší výkon sezony a ještě milosrdná prohra 1:4 na hřišti rivala z Hradce Králové.

„Jsem stále v šoku z toho, co jsme předvedli. Klukům jsem to hned v kabině řekl, že jsem se poprvé styděl za náš výkon. Nevěřil jsem vlastním očím, co jsme dokázali předvést,“ zuřil sportovní manažer Jiří Novotný.

Hodně mizerný výkon bude mít následky. „Určitě se něco bude dít. Pořád si o tom jen povídáme, chystáme se a nic. Věděli jsme, že Hradec je dobrý v napadání a v osobních soubojích. I když nemá takové výsledky, tak má v zápasech opticky navrch. Dělali jsme na to cvičení a pak takhle propadneme. Buď to hráči dělat v zápase nechtějí, neboj je jim to jedno,“ pokrčil rameny.

Odvolání trenérů není na pořadu dne

Motor měl před sezonou jiné ambice, aktuálně je na předposlední pozici. Na devíti bodech kotví i Plzeň, jeho nejbližší soupeř. „Není nám to jedno, osobně jsem z toho zděšený. Hrajeme až v pátek doma s Plzní důležitý zápas. Asi je třeba dělat i nepopulární kroky,“ naznačil.

Budějovičtí plánují sáhnout do kádru a udělají hráčské změny. „Nejde najednou vyměnit 20 lidí. S vedením i trenéry řešíme, jak to po malých krůčcích celé zvednout. Aktuální jsou hlavně hráčské změny,“ potvrdil.

Pozice trenérské dvojice Ladislav Čihák – Jiří Hanzlík zatím zůstává stabilní. „Odvolání trenérů není na pořadu dne. Ale ani já to nemám předplacené na deset let. Když majitelé přijdou s tím, že nejsou spokojení, tak se rozloučíme. Každý má svoji zodpovědnost – já, hráči i trenéři. Mým úkolem je, abychom se jako tým zvedli,“ zdůraznil.