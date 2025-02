Současné kostře věříme, Gulašovi dejme čas, žádá budějovický manažer Novotný

Českobudějovičtí hokejisté by se rádi posunuli výš ze současné deváté příčky. Musí však vnímat i to, co se děje za nimi. Manažer Novotný vysvětluje také to, proč nikdo nepřišel za veterána Lukáše Pecha.

Koukáte v tabulce teď spíš před sebe nebo za sebe?

Asi jako každý sleduji tabulku denně. Víme, že jsme devátí a ztrácíme pět bodů na šesté Karlovy Vary a máme náskok osm bodů na poslední dvojici Vítkovice – Třinec. Vždy se chci dívat hlavně nahoru, ale vím, že polštář na týmy za námi není tak velký. Ale nechceme nic propočítávat, spekulovat. To by byla chyba. Soustředíme se na sebe a jdeme zápas od zápasu.

Máte nějaký cíl do konce základní části?

Cíle má každý. Měli jsme nějaké před sezonou, o těch teď nemá cenu spekulovat. Chceme se dostat výš, ale zároveň aby nás to zbytečně nesvazovalo. Liga je hodně vyrovnaná, rozhoduje každý bod. Reprezentační přestávka nám přišla vhod. Měli jsme dost zraněných, nemocných nebo polámaných hráčů, tak máme trochu času doléčit šrámy.

Devět zápasů Motor nevyhrál za tři body. V důležité fázi sezony je to nepříjemné čekání.

Ještě že jsme urvali alespoň několik prodloužení nebo nájezdů. Mrzí nás poslední domácí prohra s Olomoucí. Ale párkrát jsme byli blízko výhře za tři body, v některých zápasech jsme nemuseli mít třeba ani bod, ale nakonec jsme něco urvali. Extraliga je fakt hodně silná. Musíme dál pracovat, abychom vyhrávali. Tři body by nám hodně pomohly.

Co by pomohlo k lepším výsledkům?

Musíme stabilizovat výkony a hlavně obrannou část. Každá prohra je obrovská zátěž na psychiku celého týmu. Tlak na výhry je ke konci základní části ještě větší a musíme si s tím poradit. Moc by nám i teď pomohla podpora fanoušků, kteří jsou pro nás moc důležití. Velmi mě mrzí, když na nás pak pískají ti, kvůli kterým hokej hrajeme. I v kabině jsme si po posledním zápase řekli, že teď se musíme semknout a pomoci si navzájem.

Co je třeba zlepšit ve hře samotné?

Obranu, nebo spíš celkově hru v obranném pásmu. Jde to i za útočníky. Teď je správná doba tyhle věci dotáhnout a vylepšit. Často si opakujeme, že se musíme vyvarovat zbytečných vyloučení. Fauly v hokeji vždy budou, ale je třeba umět vyhodnotit, kdy ho udělat a kdy ne. Když jsme často ve čtyřech, do hry se nedostávají kluci, kteří na oslabení nechodí, nejsou v tempu, nevytváříme si tlak. Letos nejsme v oslabení v ideální formě a bere nám to sebevědomí.

Ani přesilovky nejsou úplně ideální, co?

Ty nás úplně nepálí. Jsme sedmí v procentuálním využití, i když je jasné, že i v nich se chceme zlepšit. Důležitější je lépe bránit oslabení.

V závěru přestupního období na konci ledna Motor aktivní nebyl, respektive nikoho nepřivedl. Neplánovali jsme posilovat?

Já sám jsem byl aktivní velmi, do poslední chvíle jsem věřil, že nového hráče přivedu. Stále cítím jakýsi dluh vůči tomu, co jsem slíbil, že posila přijde. Bohužel se mi vždy téměř před podpisem stane, že to z nějakých důvodu nevyjde. Často jsou to právě finance. Na téhle pozici jsem druhý rok a stále se učím. Dnes už vím, že bych rozdílového hráče bez náhrady nepustil. Jinak my kádr široký máme a teď se musíme soustředit, aby ukázal co v něj je.

Bylo vaší prioritou zacelit místo po odchodu Lukáše Pecha?

Na trhu nebyl takový rozdílový hráč. Vzít nějakého cizince, to je vždy tak trochu zajíc v pytli. I když jsme třeba některé sledovali víc zápasů, tak se musí rychle aklimatizovat a je to riskantní. Nebyl tam nikdo, že bychom si řekli – jo, to je on, kterého potřebujeme. Věříme současné kostře kádru. Navíc už se uzdravil Pavel Novák a blíží se návrat Mateje Kašlíka.

Máte připravené nějaké střídavé starty?

Ano. Máme je domluvené u Jakuba Babky nebo Luboše Roba. Na soupisce máme čtyři gólmany včetně dvou juniorů.

Lukáš Pech během přípravy Motoru České Budějovice.

Na příští rok jste zveřejnili řadu nových podpisů. Kádr tak z 80 procent zůstane?

Možná i víc. Chceme zachovat osu kádru a ne hned něco úplně měnit. Denně pracuji na přípravě týmu na další rok. Chceme ještě nějaké věci dotáhnout, situace u některých hráčů se vyvíjí. Podepsaní jsou oba brankáři, většina obrany a také řada útočníků.

Jak to vypadá s kapitánem Milanem Gulašem?

Bavili jsme se o tom, Guli se ještě rozhoduje. Necháváme to na něm, budeme respektovat jeho jakékoliv rozhodnutí. Jsme domluvení, kdy se to oznámí. Teď mu pojďme nechat klid na ledě, kde pořád ukazuje svoje kvality.