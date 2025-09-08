V Motoru cítí, že to nemusí být vůbec lehký rok. Už jen obhájit loňské šesté místo může být velmi složité, protože řada ostatních klubů v nejvyšší soutěži sílí v zázemí a ve výčtu silných partnerů či majitelů, což se následně projevuje i ve složení hráčských kádru.
Jihočeši jsou proto s ambicemi opatrní. Konkrétní cíle z představitelů klubu nedostanete. „Půjdeme do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Uděláme maximum pro to, abychom měli co nejlepší výchozí pozici po základní části,“ odvětil sportovní manažer Jiří Novotný. Ten před minulou sezonou naznačil, že by tým rád viděl v semifinále. Letos je opatrnější.
České Budějovice se snažily hlavně o to, aby udržely pohromadě co nejvíc hráčů z loňského kádru. To se povedlo. Generální manažer Stanislav Bednařík napočítal za poslední rok 15 nových smluv, avšak jen čtyři hráči jsou nováčky – liberecká dvojice Michal Bulíř s Róbertem Lantošim, pardubický zadák Ondřej Vála a brankář Matyáš Mařík.
Kádr Motoru
Brankáři: Milan Klouček, Matyáš Mařík, Jan Strmeň
Obránci: Tomáš Cibulka, Milan Doudera, Ondřej Kachyňa, Šimon Kubíček, Pavel Pýcha, Jan Štencel, Ondřej Vála, Roman Vráblík
Útočníci: Martin Beránek, Michal Bulíř, Brant Harris, Štěpán Hoch, Matyáš Humeník, Tomáš Chlubna, Matej Kašlík, Josef Koláček, Adam Kubík, Róbert Lantoši, Pavel Novák, Nick Olesen, Jan Ordoš, Filip Přikryl, Matěj Toman
„Budeme se chtít prezentovat dobrým, rychlým a atraktivním hokejem. Někdy cesta k vítězství vede i přes defenzivu. Zkrátka chceme hrát účelně, abychom z toho měli my i diváci radost a abychom sbírali body,“ řekl trenér Ladislav Čihák.
Hlavní kouč s asistentem Jiřím Hanzlíkem začínají na jihu Čech třetí sezonu. Zatím získali s týmem dvě šestá místa. Kontrakt jim však po konci ročníku vyprší, a tak budou bojovat i o svoji budoucnost.
Jestli jim něco na klidu nepřidalo, tak jsou to výsledky v letní přípravě. Pouze dvě výhry z devíti zápasů, to přináší rozpaky. Tím spíš, když bylo letní období proložené debakly 0:7 s Libercem či 3:7 v generálce se Straubingem. „Příprava se nepovedla. Udělali jsme za ní tlustou čáru,“ oznámil Novotný.
Podobně přípravné období vnímá i kouč Čihák. „Záměrně jsme si vybrali těžké soupeře, aby nás pořádně prověřili. Výsledkově jsme neobstáli, ale hra byla podle mě mnohdy docela slušná. Některé zápasy se vůbec nepovedly, ale teď už je to minulost a koukáme jen dopředu na začátek sezony,“ uvedl.
Motor dostával v létě i plno gólů, v průměru přes čtyři na utkání. S tím souvisí i přemýšlení trenérů, kdo začne novou sezonu v brance. „Jedničkou je Milan Klouček, dvojkou Honza Strmeň. Takto jsme to určili už dříve. Nemusí to však znamenat, kdo sezonu začne. Uvidíme,“ mlžil kouč Čihák.
Po konci kapitána Milana Gulaše začíná Motoru nová éra. Vousatý střelec se 77 na zádech a céčkem na hrudi byl tváří a osobností týmu. Teď to za něj budou muset vzít jiní. Velká očekávání jsou před exlibereckou dvojicí Michal Bulíř – Róbert Lantoši, kteří by měli Gulaše nahradit. První jmenovaný po něm dokonce přebírá i post kapitána.
„Volbu jsme řešili s asistentem Jirkou Hanzlíkem a Jirkou Novotným. Konzultovali jsme to i s vedením, které slyšelo naše názory a postoje. Vybrali jsme Michala Bulíře,“ okomentoval Čihák.
Historicky nejvyšší rozpočet
Česká hokejová extraliga jde stále dopředu a s tím bobtnají také rozpočty jednotlivých klubů. České Budějovice v letošním roce pracují s částkou 140 milionů korun bez mládeže. Je to rekordní suma, avšak stejně ve spodní polovině pomyslného žebříčku rozpočtů mezi kluby. „Je to zhruba desetiprocentní navýšení oproti loňskému roku. Stejný nárůst je přibližně také u rozpočtu na odměny hráčů,“ potvrdil Bednařík.
Největší částkou do rozpočtu klubu každý rok přispívají fanoušci a to skrz zakoupené permanentní či jednorázové vstupenky. Loni Motor překonal historický rekord v průměrné návštěvnosti domácích zápasů. Aby ho pokořil i letos, budou k tomu třeba přirozeně dobré výsledky a líbivá hra. Ale nakročeno mají Budějovičtí dobře. Ke včerejšímu dni bylo vydaných 4533 permanentek, což je historické maximum.
Fanoušci vyrazí na zápas pochodem
Budějovičtí mají v úvodu sezony hodně těžký los. V úterý hostí Spartu, pak dvakrát hrají venku a doma je čekají další velcí favorité Pardubice a Třinec. „Vyzkoušeli jsme si to v přípravě. Máme k celé soutěži velký respekt,“ přiznal trenér Čihák.
Na první domácí utkání vyrazí fanoušci pochodem. Pro letošní ročník si zvolili modrou barvu a odstartují ho kolem 16. hodiny v Krajinské ulici. Na stadionu bude velký den pokračovat. Příznivci klubu připravili choreografii pro nyní již bývalého kapitána Milana Gulaše.
Ten svoji aktivní kariéru sice uzavřel, ale třeba se jednou do budějovického klubu vrátí. „Rozhodně to je téma. Milan se věnuje jiné civilní profesi. Ale až mu bude hokej chybět, tak jsme připravení,“ podotkl manažer Bednařík.