Zavedl bych platové stropy, navrhuje Novotný. Veterány v Motoru obdivuje

Silná trojka a kdo k nim? Na místo v elitním kvartetu pomýšlí českobudějovický Motor, ale i řada dalších týmů – Brno, Hradec Králové, Liberec a další. „Musíme jít postupně. Síla soupeřů je značná,“ uvědomuje si sportovní manažer Jiří Novotný.

Berete to tak, že přes Pardubice, Spartu a Třinec bude těžké se dostat?

Na papíře jsou to ty tři nejsilnější a trochu odskočené týmy. Ale nikde není napsáno, že opravdu budou na prvních třech místech. Extraliga se stále vyrovnává, respektujeme sílu soupeřů. Nezapomínejme na Liberec, Brno, Karlovy Vary nebo i Plzeň bude podle mě lepší. Bude to těžké a je třeba, aby se nám vyhýbaly výkyvy formy a nenastala série proher. Musíme hrát stabilně.

To se vám loni dařilo.

Jo. Sice jsme neměli žádnou dlouhou sérii výher, ale hlavně jsme neměli výkyvy směrem dolů. Díky tomu jsme mohli až do posledního zápasu základní části bojovat o čtvrté místo. To je přirozeně lákavé a výhodné, protože si odpočinete, potrénujete a jdete rovnou do čtvrtfinále. Ale nedá se kalkulovat, že někdo chce skončit sedmý, rozehrát se v předkole a vlétnout do čtvrtfinále.

Plánujete výrazněji sahat do současného kádru?

Po každé čtvrtině si sedneme s vedením a probereme, kde bychom měli přidat, jaké posty nás trápí. Mohou přijít zranění, to se vše uvidí. Neradi do týmu saháme, ale změny jsou součástí každého sportu.

Hodně se mluví o postu brankáře, kde máte dvojici Milan Klouček – Jan Strmeň. Jak ho vnímáte?

Důležité bude, jak bude hrát kádr před nimi. Když na vás budou lítat třikrát za třetinu dva na jednoho, tak to o gólmanovi tolik není. My jim každopádně věříme. V přípravě se střídali a myslím, že zatím chytají kvalitně. Nicméně je jasné, že k úspěchu potřebujete skvělé výkony brankářů.

Povedlo se vám získat kvalitní hráče, kteří podepsali i víceleté kontrakty. Jak je složité je do Budějovic dostat?

Je to náročné. Na mojí pozici už mám rok za sebou, takže jsem díky tomu zkušenější. Tak kvalitní hráči se nedělají na konci sezony. To už zbývá jen druhý nebo třetí sled. Třeba Ondra Kovařčík je reprezentant, který měl víc nabídek, mohl pokračovat i v cizině. Na takovém hráči musíte dělat už v sezoně, jinak ho nezískáte. Další věc je ekonomika, protože nemáme neomezené zdroje.

Po sezoně končí smlouva přibližně deseti hráčům včetně veteránů Gulaše s Pechem. Počítáte s velkou obměnou?

Uvidíme. U Guliho to řešíme rok od roku. Naposledy jsme byli domluvení za pět minut. Pecháčkovi bude brzy 41 let, není to jednoduché. Ale obdivuji jeho zájem a chuť do hokeje. Je třeba vidět, jak se klukům bude dařit v sezoně, jak se budou cítit. Je to celoroční práce.

Poučili jste se v obraně, kde jste loni měli nedostatek hráčů?

Chtěli jsme to mít tak, aby spolu hráli pravák a levák. Je na tom postavená také naše hra. Když rozvážíme kotouč, tak je rozdíl, jestli dostanete přihrávku od praváka nebo od leváka. Ale v Česku je těžké najít kvalitní praváky obránce, proto jsme museli sáhnout do zahraničí. Will Reilly je poprvé v Evropě, zvyká si na nové prostředí, řeč i rozměry hřiště. Ale je stále lepší a lepší.

Do extraligy míří hvězdy jako Roman Červenka nebo Jiří Smejkal. Odráží se vyšší úroveň soutěže na požadavcích hráčů?

Stoprocentně. Fanoušci jsou nadšení, hokej se dělá pro ně. Manažeři a kluby už jásají méně, protože jednání s hráči jsou složitější. Ale takové hvězdy plní stadiony, do hokeje jdou peníze, což je jedině dobře. Český národní tým vyhrál zlato, toho si musíme vážit a využít zájem o hokej. Do budoucna by se u tohoto tématu nabízelo, jestli nezavést platový strop, ale ten bohužel nefunguje.