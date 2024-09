Semifinále je snem Motoru. Myslí si na O2 arenu, doma oblékne žluté dresy

Žluté dresy jako domácí oblékl Motor naposledy před čtyřmi lety, tehdy ještě jako prvoligový celek. Extraligu hrály České Budějovice doma ve žlutém naposledy v roce 1988. Teď je čeká obnovená premiéra.

Jihočeši si přejí, aby jim přinesly ještě lepší výsledek než loni. To skončili šestí v základní části a rychle přešli přes předkolo proti Karlovým Varům. Ve čtvrtfinále Motor sice dotáhl ztrátu 0:3 na zápasy, ale s pozdějším mistrem z Třincem prohrál rozhodující sedmý duel čtvrtfinále.

„Chceme být zase lepší než minulý rok. Naším přáním je semifinále, ale respektujeme sílu soupeřů a víme, že se pro to musí všechno sejít,“ zmínil sportovní manažer Jiří Novotný.

České Budějovice mají na čem stavět. Tým vydržel z velké části pohromadě. Ještě sezonu zůstane mistr světa Jáchym Kondelík, další rok přidají veteráni Milan Gulaš s Lukášem Pechem. K tomu přibyli do útoku reprezentanti Ondřej Kovařčík či Dán Nick Olesen. V obraně se vyměnili do NHL odcházející Mikuláš Hovorka s kanadském bekem Willem Reillym.

„Kádr je každým rokem silnější. Vedení má koncepci do budoucna, aby sezony nebyly jako den a noc. Mladší kluci rostou, už umí lépe hrát pod tlakem. Cíle máme, chceme je potvrdit. Věřím, že budeme hrát dobře a bavit lidi,“ shrnul kapitán Milan Gulaš.

Otázkou zůstává, kdo jako jednička obsadí brankoviště. Dominik Hrachovina je z klubu pryč, nahradil ho Milan Klouček. Ani jeden z vyrovnané dvojice s Janem Strmeněm nikdy nebyl v extralize jedničkou. „Už mám v hlavě, kdo začne sezonu jako jednička. Ale neřeknu to,“ odmítl trenér Ladislav Čihák.

Hokejisté Českých Budějovic na společném snímku před startem nové extraligové sezony.

Kouči Motoru se líbí dosavadní výsledky i výkony v přípravě. Jeho mužstvo vyhrálo domácí turnaj s německým Eisbärenem Berlín a finským Kärpätem Oulu, druhé místo bralo na turnaji ve Švýcarsku, dvakrát přehrálo rakouský Linec. Jen duel se Spartou se mu nepovedl.

„Panuje lehká spokojenost, ale je to jen příprava,“ varuje. Na startu sezony zřejmě bude postrádat obránce Jana Štencela a útočníka Branta Harrise, kteří se vracejí po zranění a trenér nechce nic uspěchat.

Pomohou Táboru k postupu

Motor půjde do sezony s lehce navýšeným rozpočtem. Letos bude činit 128 milionů korun. Zájem panuje také o permanentní vstupenky. Klub jich aktuálně vydal 4476. „Je to o 150 víc než loni touto dobou,“ uvedl generální manažer Stanislav Bednařík.

Klub také musí řešit, kde by hrál případné semifinále play off. Tou dobou se totiž v budějovické aréně bude konat mistrovství světa žen. „Pošilháváme po O2 areně. Tam budeme do konce října vědět, kdy tam jsou volné termíny pro hokej. Spolupracujeme s Táborem, jestli to bude možné a jestli oni zrovna nebudou hrát. A bude volných tou dobou dalších devět stadionů, takže uvidíme,“ řekl Bednařík.

České Budějovice by letos měly výrazněji přispět k tomu, aby ve druholigovém Táboře splnili jejich dlouhodobý cíl a posunuli se do druhé nejvyšší soutěže. „Řešíme to už zhruba půl roku. Budeme mít o něco širší kádr, abychom jim mohli hlavně na konci sezony víc pomoci,“ přidal Bednařík.