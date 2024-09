Zlaté zklamání Kubíka nepostihlo. V reprezentaci jsem získal, ujišťuje

Motor doplněný o několik posil hlavně do útoku vstoupí do sezony ve středu od 17.30 hodin doma proti Karlovým Varům. „Víme, že začátek je důležitý. Budeme chtít zvítězit,“ hlásí 25letý Adam Kubík.

Na úvod trochu mimo hokej – dá se v současné povodňové situaci soustředit jen na hokej?

Je to nepříjemné. Museli jsme se přestěhovat do hokejového centra Pouzar, v pondělí jsme se vrátili. Ale hokej je naše práce a musíme být co nejlépe připravení na začátek sezony. Velkou vodu vnímám. V Budějovicích je to ještě docela dobré ve srovnání s tím, co jsem viděl jinde v republice. Snad se to všude uklidní a bude to lepší.

Máte s povodněmi nějakou osobní zkušenost?

Vůbec ne. Na Kladně s tím nikdy nebyl problém, u zbytku rodiny v Písku taky ne. O víkendu někteří kluci říkali, že jejich rodiny nebo známí mají vodu poblíž, ale nikdo žádné akutní problémy snad neřešil.

Zpátky k hokeji. Jak jste natěšení na středeční start extraligy?

Jo, všichni se těšíme. Ligové zápasy jsou něco úplně jiného než příprava. Nedá se to srovnávat. Myslím, že jsme připravení dobře a už se nemůžeme dočkat. Teď už půjde o body, takže na to se člověk ani nemusí přepínat. Zápasy budou mít větší tempo, a jak padne první buly, tak to přijde hned.

Co byste řekl k přípravě?

Měl jsem trochu pomalejší rozjezd. Na začátku mi to tam moc nepadalo. Některé zápasy se mi však povedly. Uvidíme, jak to bude vypadat v sezoně. Tam musíme být všichni ještě o něco lepší. I jako tým jsme odehráli lepší i horší duely.

Máte gólový cíl na sezonu?

Ne, takové osobní cíle si nedávám. Každý zápas chci být platný pro tým, hrát tak, aby to mužstvu pomohlo. Pak je jedno, kdo góly dá.

Loni jste měl skvělý start, pak útlum. Věříte ve vyrovnanější ročník?

Posunul jsem se. S trenérem Čihákem se bavíme a neustále pracujeme. Teď je na mě, jak to uchopím a jak se s tím poperu.

Posouvá vás také větší konkurence v útoku?

Určitě. Člověku se v takovém týmu lépe pracuje a pořád musí být na špičkách. Navzájem se díky tomu posouváme. Tým se posílil a bude mít kvalitu.

Vedení klubu vyhlásilo jako přání semifinále. Cítíte to v kabině stejně?

Stoprocentně. Chceme se samozřejmě dostat i do finále nebo zkrátka se probojovat co nejdál. Ale uvidíme, jaká bude naše opravdová síla v sezoně, jak projdeme základní část a budeme připravení na play off.

Jaké budou Karlovy Vary jako soupeř na úvod?

Udělali v klubu různé změny. Jejich mužstvo vypadá kvalitně. S Vary jsou to vždy těžké zápasy, hlavně u nich. Musíme se dobře připravit a věřím, že utkání zvládneme.

Pak jedete do Třince, máte doma Pardubice. Bude důležité chytit začátek.

Uvědomujeme si to. Ale my chceme bodovat v každém zápase a to i s papírově silnějšími soupeři. Takže je jedno s kým hrajeme.

Dlouho jste zůstal v přípravě na mistrovství světa, kde pak český tým získal zlato. Snažíte si z tehdejšího zklamání vzít spíš novou motivaci?

Ani to nebylo zklamání. Spíš jsem byl rád, že mohu být v reprezentaci a získal jsem nové zkušenosti. Teď už to v hlavě nemám. Soustředím se na začátek sezony a uvidíme, co bude pak dít.