Zápas od jedné odpoledne? Oběd nebyl, jen vydatná snídaně, líčil Moravčík

„Bod bereme, Sparta je silný soupeř, má v zádech dlouhou sérii výher. Po šedesáti minutách byla remíza spravedlivá, s nájezdy si tentokrát poradili lépe oni,“ mínil čtyřiadvacetiletý Michal Moravčík, který si připsal druhou trefu v sezoně.

Mrzela vás první třetina, ve které jste si vytvořili hodně šancí, ale stav zůstal bezbrankový?

To ne. Myslím, že to bylo pořád otevřené. I za stavu 0:1 jsme nesložili zbraně, v závěru jsme srovnali na 2:2 a mohli dokonce přidat třetí gól. Ta první třetina to nijak neovlivnila.

Hrálo se nezvykle už od 13 hodin. Stihl jste vůbec oběd?

Oběd nebyl žádný, jen vydatnější snídaně. (úsměv) A jinak mi takhle brzký čas nijak nevadil.

Ani to, že jste k utkání nastoupili necelých 24 hodin po začátku předchozího duelu s Třincem?

My jsme si něco před zápasem řekli a plnili to. Hráli jsme jednoduše, rychle, snažili se o krátká střídání. Dostali jsme se rychle do tempa a vydrželi v něm celý zápas.

Vy jste srovnával na 1:1, v tu chvíli před vámi byla odkrytá branka. Byla to jednoduchá situace?

Já se tam trošku motal před brankou a čekal jsem, co se vyvine. Byl tam dobrý tlak v brankovišti od Ebyho se Stráčou (Eberleho se Strakou), puk vyplaval na střed a já toho využil. Gólman byl rozhozený, využil jsem toho, že branka byla otevřená a snažil se rychle vystřelit.

Vaše sestava je kvůli zranění hodně okleštěná. Je to velká komplikace?

Je pravda, že teď každou chvíli někdo vypadne a zatím se nám kluci nevrací zpátky. Musíme se s tím vypořádat, takhle to má někdy v sezoně každý tým. Zatím se s tím pereme dobře a věřím, že se to brzy zastaví a budeme vítat navrátilce.

Hned v úterý hrajete v Litvínově, bude to třetí zápas ve čtyřech dnech...

Myslím, že proti Spartě bylo vidět, že šlapeme celý zápas a máme sil dost. Předtím jsme měli týden pauzu, takže jsme si odpočinuli dost. Teď dobře zregenerujeme a v úterý do toho zase vlétneme. Bude to zase těžký zápas, bude důležité v Litvínově dobře začít.