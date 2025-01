Zápasy jsem bral jako válku, vzpomíná Lašák. Po letech potkal mistrovskou partu

Obyčejně by tahle partička vydržela sedět pohromadě klidně do rána. V Patapufu na pardubickém Pernštýnském náměstí, v Hospůdce Crazy na Dukle poblíž atletického stadionu nebo třeba na fotbalovém hřišti v Srchu, kde měla svou nejpevnější základnu.

Řeč je o dnes už legendární skvadře extraligových mistrů z Pardubic z roku 2005. Její část se ve středu zase po čase sešla na extraligovém zápase a zamávala fanouškům. Pak zmizela do salonku v útrobách stadionu, kde bylo opět spoustu zábavy a protekl i nějaký alkohol. Jenže všichni už jsou o dvacet let starší a na ranní tah městem už není čas.

„Já jsem rád, že jsem ještě večer musel jet domů, jinak by mě to určitě vcuclo,“ smál se jeden z hlavních strůjců pardubického úspěchu, brankář Ján Lašák během rozhovoru pro iDNES.cz.

Byl jedním z patnácti hráčů tehdejšího kádru, kteří dorazili. Nepočítaje jeho působení v Liberci, kdy jezdil do Pardubic jako soupeř, se na místním zimáku objevil po dlouhých letech. A podle očekávání sklidil největší ovace.

„Moc jsem si to užil. Ale stále jsme nebyli všichni. Doufám, že jednou přijde čas, kdy se sejde opravdu celý tým,“ přál si Lašák.

Když se váš rok 2005 připomínal naposledy, bylo to během covidu, tak jste mezi sebou se spoluhráči komunikovali ve skupině na WhatsAppu. Osobnímu setkání se ale nic nevyrovná, viďte?

Je to tak, samozřejmě. U mě to chvíli vypadalo, že zase nebudu moci dorazit, ale nakonec to dopadlo. Jsem moc rád, řadu kluků jsem opravdu dlouho neviděl a bylo co vyprávět.

Skutečně jste přijel jen na otočku?

Jo jo, přijel jsem na zápas, na chvíli za klukama a zase domů.

Bývalý hokejový brankář Ján Lašák po letech dorazil do Pardubic. (29. ledna 2025)

Do Srchu už asi ne, co?

Ne, ne. Barák už je prodaný, já jsem teď doma ve Zvolenu. V Pardubicích už žádné zázemí nemám.

Titul z roku 2005 se bude v Pardubicích probírat už asi navždy. Je vůbec něco, co ještě nezaznělo?

To záleží, co všechno víte. (směje se) Chtěl bych asi říct jenom jednu věc. Není žádné klišé, když se řekne, že vyhrává parta. My ji měli a titul jsme získali jenom díky tomu.

Hokejem jste se bavili, až na zpackaný úvod sezony byla hlavně pohoda. Když si ale prohlédneme tehdejší sestřihy, tak vy konkrétně jste se po každém gólu vždycky hrozně zlobil.

Pro mě byl zápas jako válka. Byl jsem nastavený na výhry, když jsem dostal gól, byl jsem na sebe pokaždé maximálně naštvaný. Moje role byla podržet spoluhráče a dát týmu šanci vyhrát, ne dělat chyby. Z vítězství jsem čerpal pozitivní energii, když se mi jí nedostalo, tak jsem byl naštvaný na celý svět. Prožíval jsem to víc než ostatní.

Což je možná u gólmana trochu neobvyklé.

Podle mě ani ne. Brankář flegmatik není dobrá kombinace. Když si na sebe vytváříte neustálý tlak, tak vás potom nepřekvapí žádný důležitý zápas. Gólmanovi, který je v klidu, se to stát může, protože najednou v utkání o všechno prožije ten tlak jako novou situaci a znervózní. Mně bylo jedno, jestli se hraje první kolo nové sezony, nebo play off. Vždycky jsem se dostával pod tlak, vyhledával jsem těžké momenty.

Gólman Pardubic Ján Lašák slaví v roce 2005 extraligový triumf.

Zmíněná sezona 2004/2005 je spojená především s Pardubicemi, ale tehdejší extraliga byla nabušená hvězdami od A do Z. Vnímali jste i sílu okolních týmů?

No jasně. Ve Slavii byl třeba Žigmund Pálffy. Nebo se podívejme na Liberec, Budějovice, Kladno... Všechny soupisky byly našlapané, hrály tu samé hvězdy. V tu chvíli se z extraligy stala jedna z nejlepších soutěží v Evropě. My jsme ale taky měli svoji sílu, kterou jsme si uvědomovali a věřili jsme si. Připravovali jsme se na každý zápas tak, že ho jdeme vyhrát.

Byl během toho všeho čas na hecování i mezi soupeři? Všichni se navzájem znali z NHL a do extraligy se tak trochu přišli pobavit.

Ani ne. Tenkrát ještě v Americe vládli bitkaři a zápasy byly kvůli nim hlavně o velkých emocích. Hráči si tohle nastavení přinesli i do extraligy, jelo se v módu, že jakmile se hodí buly, tak nemám kamaráda. Bralo se to seriózně a trenéři neradi viděli nějaké legrácky na rozbrusleních nebo před a po zápase.