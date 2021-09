Čtyřicátník Ševc: Už tady otravuju dlouho. Umím být blázen, ale krotím se

Úterní zápas na Spartě se vám nepovedl, ale proti Vítkovicím bylo všechno jinak...

Předvedli jsme náš standardní výkon, kdežto na Spartě to bylo hodně nestandardní. Možná to na nás trochu dolehlo. Rychlý start extraligy, předtím Liga mistrů a nějaké cestování. První dva zápasy nám nevyšly, takže jsme museli zabrat, abychom se chytli. Asi nás to trochu vyčerpalo, ale určitě se na to nechceme vymlouvat.

Soupeře jste pustili jen k dvanácti střelám. Jaký byl váš recept na Vítkovice?

Měli jsme pár věcí natrénovaných. Věděli jsme, že Vítkovice dobře brání střední pásmo. Chtěli jsme vytáhnout jednoho hráče a ostatní dostat do rychlosti, což se nám dařilo.

Vy jste nastoupil jako čerstvý čtyřicátník, zápas jste si užíval. Navíc vítězství 4:1, hezký dárek?

Asi mě nikdy nenapadlo, že budu hrát takhle dlouho. Užívám se každý zápas. Výhra ke čtyřicetinám je super. Už jsem dostal i pár dárečků od kluků. Bylo to příjemný a hlavně vtipný.

Klub si pro vás připravil malý ceremoniál, na ledě byli i vaši dva synové. Ukápla slza?

Slza ne, ale zahřálo mě to u srdíčka. Vůbec jsem nevěděl, že tam budou i kluci. Bylo pěkné, že si na mě vzpomněli. Člověku pak dojde, že už tady opravdu otravuje dlouho. (směje se) Ale jsem rád, že mladším spoluhráčům pořád stačím.

Jak se jako čtyřicátník cítíte? Nějaká změna?

Změna ne, ale každé ráno to bolí víc a víc. Musím zaklepat, že tělo zatím funguje. To je hlavní, ještě se po ledě úplně netoulám. Musím se o sebe víc starat a pořádně regenerovat. Už to nejde rak rychle jako dřív.

Do kolika let u hokeje plánujete zůstat?

Vůbec netuším. Už před několika lety jsem říkal, že končím, a pořád tady obtěžuju. Záleží na tom, jestli pořád bude chuť, vydrží mi zdraví a bude o mě zájem.

Neuklidnil jste se s věkem trochu? V prvních sedmi zápasech jste posbíral jen čtyři trestné minuty.

(směje se) Uvidíme, pořád jsme teprve na začátku ligy. Snažím se krotit. Už v Lize mistrů jsme na to trochu dojeli. Na Frölundě jsme měli dobře rozehraný zápas, ale sám jsem to trochu přehnal a padli jsme. Vím, že se umím chovat jako blázen, ale když to budu dělat, akorát k takovým hloupostem zbytečně strhnu ostatní spoluhráče.