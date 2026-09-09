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Tipsport extraliga 2026/27

Smlouva díky spoluhráči. Nakopne Lakatoš po konci v Boleslavi kariéru na Slovensku?

Lucie Jirásková
  15:28
Dominik Lakatoš vstřelil Olomouci dva góly.

Dominik Lakatoš vstřelil Olomouci dva góly. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Dominik Lakatoš padá v souboji s Adamem Smithem.
Vítkovický útočník Dominik Lakatoš s pukem za karlovarskou brankou
Vítkovický útočník Dominik Lakatoš.
Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství v pátém semifinálovém utkání...
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Po vyhazovu z Mladé Boleslavi našel nové působiště u sousedů na Slovensku. Hokejový útočník Dominik Lakatoš, který předčasně skončil v dalším klubu, bude od nové sezony oblékat dres Dukly Trenčín. „Nabídka mě velmi potěšila a jsem rád, že můžu pokračovat v kariéře právě v Trenčíně,“ přiznal.

Do Dukly Lakatoše zlákal jeho bývalý liberecký spoluhráč Branko Radivojevič, který ve slovenském klubu dělá sportovního ředitele.

„Dominik se stal během léta volným hráčem a vyhodnotili jsme si, že se ho pokusíme získat,“ uvedl Radivojevič. „Očekávám, že do týmu přinese fyzickou hru i výrazný bodový příspěvek. Během kariéry dokazuje, že umí být rozdílový.“

A s novým působištěm je spokojen i samotný útočník.

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„Jsem tu sice krátce, ale klub na mě udělal velký dojem. Je znát, že se tu buduje něco nového. Těším se, když budu moct s týmem vyjet na led. Chci za Duklu podávat co nejlepší výkony a splatit klubu důvěru, kterou do mě vložil,“ uvedl.

„S Dominikem jsme se dohodli do konce sezony, přičemž ve smlouvě má klauzuli, která mu umožňuje v případě nabídky odejít do jedné z top evropských lig,“ doplnil Radivojevič.

Pokud tak Lakatoš v Trenčíně předvede kvalitní výkony, může si ještě během sezony říct o kontrakt v zajímavějších klubech.

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A pokusit se tak znovu nakopnout kariéru, která v posledních měsících přece jenom stagnovala.

Po dvouletém působení v Boleslavi, kam odešel na hostování z Vítkovic, s ním klub na konci srpna neprodloužil smlouvou a Lakatoš zůstal bez práce. Vedení navíc vyjádřilo nespokojenost s jeho působením v týmu.

„Od každého hráče máme jasně nastavená očekávání nejen z hlediska výkonu. Po vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy jsme dospěli k závěru, že naše představy a Dominikovo fungování se v tomto směru nepotkávají. Proto jsme se rozhodli spolupráci ukončit. Na tomto kroku panuje shoda napříč vedením klubu i realizačním týmem,“ uvedl sportovní ředitel Boleslavi Tomáš Vlasák.

Podívejte se na vyjádření Mladé Boleslavi:

Boleslav nebyla prvním klubem, který s měl Lakatošovým angažmá problémy. Předčasně skončil už po 15 zápasech ve finském klubu SaiPa nebo v extraligových Vítkovicích, které ho poslaly na hostování právě do středočeského celku.

„Po vzájemných debatách jsme usoudili, že je nyní nejlepší naši spolupráci na nějaký čas přerušit. Proto jsme kývli na návrh jiného extraligového klubu, do kterého jsme Dominika uvolnili na hostování na dva roky za zajímavou finanční náhradu,“ komentoval v roce 2024 situaci sportovní ředitel ostravského klubu Roman Šimíček.

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Lakatoš je extraligovým šampionem ze sezony 2015/16. Titul tehdy získal v dresu Liberce, kde byl jeho spoluhráčem právě Radivojevič.

Poté se usadil ve Vítkovicích, v sezoně 2019/20 plnil roli asistenta, po svém návratu z Finska se stal dokonce kapitánem týmu. V Ostravě zažil i svůj dosud nejproduktivnější rok, když sezoně 2022/23 zapsal v 51 utkáních 47 bodů (18+29).

Nyní jej čeká první angažmá na Slovensku. Za Trenčín nastoupil poprvé v úterý v závěrečném přípravném duelu proti Zvolenu, kde si připsal asistenci. První soutěžní zápas čeká jeho tým 15. září v Žilině.

Kolínský rodák má klubu pomoci vyšplhat se mezi elitu slovenské Tipsport ligy a zabránit opakování baráže z minulé sezony. Zároveň je to pro něho také možná poslední šance na nový start kariéry.

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3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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