Do Sparty ne. Hokejista Birner dal přednost Liberci a zůstává

Pro Liberec jde o skvělou zprávu, protože po sezoně, v níž vyhrál základní část a patřil k hlavním favoritům na mistrovský titul, už přišel o dvě zásadní opory. Pryč odcházejí brankář Dominik Hrachovina a kanonýr Libor Hudáček.

Také o něj měla Sparta velký zájem, ale slovenský forvard po životní sezoně, v níž nasázel 29 gólů, dává přednost zahraničnímu angažmá. „Chtěl bych se posunout po hokejové i platové stránce,“ přiznal pro hokej.sk.

Sparta se mezitím vzdala služeb Vladimíra Růžičky, jenž svými výkony nepotvrdil roli, kterou si od něj slibovala. Pražané zároveň toužili přivést Birnera, jenž by vytvořil údernou dvojici s Řepíkem, velkým kamarádem a parťákem, s nímž na ledě strávil řadu úspěšných sezon.

A co Filippi? Na hokejovém trhu se objevilo jedno zvučné jméno - Tomáš Filippi. Ten totiž nebude pokračovat v ruském Magnitogorsku, který mu nenabídl nový kontrakt. Nabízí se tedy varianta, že se vrátí do Liberce, odkud na Ural v prosinci odešel. Otázkou však je, zda si ho severočeský klub bude moci dovolit. V takovém případě by přišli na řadu další movití a ambiciózní zájemci. Typově kluby jako Třinec, Kometa nebo Sparta.

Jenže i z této myšlenky nakonec sešlo. „Michal má v Liberci platný tříletý kontrakt, který podepsal loni,“ vysvětluje jeho agent Michal Sivek.

Celá spekulace stála na předpokladu, že Birner nebude v Liberci souhlasit se snížením platu - v takovém případě by měl možnost odejít tam, kde by mu sjednané podmínky garantovali. Nyní to vypadá, že tohle v Liberci dokázali.

Není divu. Birner byl v uplynulé sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem celé extraligy po Milanu Gulašovi. V bodovém průměru na zápas byl dokonce nejlepší: ve 41 utkáních nastřádal 61 bodů (20+41), což dělá průměr 1,48 bodu na zápas. Gulaš měl v tomto kritériu číslici o něco nižší - 1,46.

Oba však každopádně daleko přečnívají zbytek extraligy.

„Spekulace o přesunu do Sparty byla asi skutečně postavená na tom, že týmy snižujou rozpočty a tím pádem hráčům platy. Kluci s tím samozřejmě nemusí souhlasit, není tam žádné pravidlo, že by museli jít automaticky dolů s penězi. Byť chodí, protože chápou současnou situaci,“ popisuje Sivek.

Jasné je, že Liberec se s hráči dohodl na snížení platů za březen a duben, Birner podle všeho nebyl výjimkou. Teď je jen otázkou, co bude od 1. května, kdy papírově začíná nová sezona. Vše se pochopitelně bude odvíjet od zájmu sponzorů, zda se zkrátka klubu podaří sehnat dostatek financí.

Jedno je však jisté: Birner je lídr a základní stavební kámen libereckého týmu. To, že setrval a zavrhl potenciální angažmá v Praze, kde by nemusel slevit ani ze sportovních ambicí, však leccos naznačuje.