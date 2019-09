Mertl: Souhra s Gulašem je jako jízda na kole, to se nezapomene

„Je to úleva, začátek soutěže je moc důležitý, snad to tak bude pokračovat. S Milanem (Gulašem) si pořád vyhovíme, po té roční odmlce to šlo skoro samo. Jak on řekl, je to jako po roce sednout na kolo, to se nezapomene. Tak hlavně, ať nám to šlape dál,“ pochvaluje si třiatřicetiletý Mertl.

Proti Litvínovu jste měli velký tlak, na střely vyhráli 41:11, ale drama to bylo až do konce. Proč?

Někdy takové zápasy jsou. Máte spoustu šancí, ale gól nepadne. Měli jsme hodně přesilovek, bylo v nich i dost střel, jenže žádná nepropadla. Musíme se poučit, uklidňovací druhý gól měl přijít dřív.

Vítězný gól jste dal na konci první části v přesilovce pět na tři. Byla to nacvičená akce?

Kluci (Gulaš s Němcem) to dobře sehráli, jak se pak beci přesouvali, otevřel se prostor a já to dostal z první mezi kruhy. Ani gólman se nestihl moc přesunout, bylo tam hodně prostoru. Sehráli jsme to rychle, to bylo klíčové.

Další přesilovky jste ale nevyužili, bylo jich celkem sedm.

Za tu využitou jsme rádi, říká se, že je hřích nevyužít převahu o dva hráče. Ty klasické pět na čtyři oni dobře odbránili a nám tam žádná střela neprošla. Musíme to probrat a něco příště zkusit změnit.

Měl jste strach o Milana Gulaše, když na konci druhé části po drsném ataku Ščotky u mantinelu dlouho ležel na ledě?

Milan říkal, že ho tam pěkně zmastil. Já to neviděl, hra se zrovna přesouvala na druhou stranu. Ale něco jsme si řekli, nesmíme si našeho klíčového hráče takhle nechávat dohrát. Hlavně, že je v pořádku.

Minule na Spartě třináctigólová přestřelka, teď těsné skóre 2:0. Co je lepší?

Nikdy nechceme inkasovat. To znamená, dělat co nejméně chyb. Hrát agresivně, aby se hrálo hlavně u soupeře. Nechceme dostávat tolik gólů jako na Spartě. Takže já beru jako hodně důležité, že dnes jsme to uhráli vzadu na nulu.