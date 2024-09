Litvínovská posila Čajkovič: Extraliga s Červenkou a Jágrem? Výš než AHL

V roce 2019 ho draftovala Tampa Bay, ve slavné NHL si však zatím nezahrál, sbíral starty jen v nižších AHL a ECHL. Loni působil na farmách Minnesoty a Pittsburghu. „Stále chci v NHL jednoho dne hrát a udělám vše, abych se tam propracoval,“ nevzdává se svého snu. Start extraligy však kvůli zranění podle všeho vynechá.

Co vás tak vyděsilo, když jste si hledal informace o Litvínově?

Nejdřív asi to, že to je malé pětadvacetitisícové město, ale když jsem sem přišel přebírat byt a viděl, jak je to všude zelené a klidné... Myslím, že jsem si vybral správně. Budu tady mít klid přes sezonu, budu se moct soustředit čistě na hokej. Zatím jsem tu velmi spokojený. Je zde pěkná příroda, mostecké jezero kousek, je tu co dělat. Každý si najde své, neztratím se tady, mám to blízko na stadion, což je moje hlavní náplň.

Jak těžké pro vás bylo zpracovat, že vám nevyšla NHL? Od draftu v roce 2019 jste hrál jen v nižších soutěžích v zámoří.

To je život, tak to chodí. Jsem rád, že jsem byl draftovaný, nic nekončí. Teď jsem tady a soustředím se na to, abych podával v Litvínově co nejlepší výkony. A nikde není napsané, že se tam jednou nevrátím. To je můj mindset, soustředím se na to, abych byl co nejprospěšnější pro tým a postupně se propracoval zpět za moře.

Pár hráčů už dokázalo, že do NHL se dá probít i z extraligy.

I kdybych dohrál celou kariéru tady, nemám s tím problém, zatím se mi tu líbí. Je zde velmi dobré prostředí, máme dobrou partu. Uvidíme, co budoucnost přinese. Budu makat, abychom byli co nejúspěšnější. A když bude mít úspěch tým, tak se od toho odrazí i jednotlivci.

Čím vás zlákal Litvínov?

Už ke konci sezony jsem věděl, že šance na podpis v Americe bude malá, protože po výměně do Pittsburghu mi to úplně nesedlo. Hledali jsme možnosti v Evropě a z Litvínova jsem cítil největší zájem. Taky se mi ozvalo pár hráčů, co tu působí, třeba Matúš Sukeľ a Matej Tomek. Takže jsem byl Litvínovu od začátku velmi nakloněný. Jevil se jako nejlepší možnost. Slíbili mi, že dostanu férovou šanci se uchytit a ukázat, co ve mně je.

Co jste pochytil v zámoří?

Američané a Kanaďani mají úplně jinou mentalitu, naučil jsem se něco z toho a teď to můžu všechno spojit dohromady a přenést to sem. Byly tam i věci, se kterými jsem se musel naučit pracovat, velmi se těším na to, jak to tady využiju.

S čím jste se naučil pracovat?

Jak se chovat na ledě, že musím být stále na puku, hladový, nezastavovat se. Ve Švédsku nebo jinde v Evropě jsem mohl tu hru trošku víc sledovat, vyčkávat, být trošku vyčůraný. V Americe musíte jet každý den a to samé od nás vyžadují trenéři v Litvínově, takže jsem rád, že jsem se to tam naučil.

Tady od vás trenéři asi budou očekávat hlavně přímočarost, tah na bránu.

Přesně to jsem se v Americe naučil. Jsem velmi rád, že jsem to tam šest roků trénoval a tady to můžu využít. Doufám, že se v Litvínově a extralize co nejdříve zabydlím a budu to moct všechno ukázat.

Slovenský útočník Maxim Čajkovič (vlevo) v dresu Syracuse Crunch.

V Litvínově je úzké hřiště, bude to pro vás výhoda?

Samozřejmě. Šest let jsem byl na úzkém hřišti, nemusím si zvykat hned na začátku na velké. Polovičku zápasů budeme hrát na malém, určitě to je výhoda pro mě i pro náš tým. Jsem za to rád, protože široká hřiště jsou fakt náročná. Musíte hrát více takticky, je tam hodně místa.

Víte, jaká je extraliga?

Trénuju v létě s Markem Daněm nebo s brankářem Jaro Janusem, který v Litvínově hrával. Něco jsem slyšel, ale taky mi nechtějí všechno prozradit. Daňo je v Třinci, a když jsem se na něco ptal, tak od toho často nějak odbruslil. (smích) Ale vím, že česká liga je extrémně náročná, hlavně kvůli situaci v Rusku se sem mnozí hráči vracejí a často volí Česko. Je to extrémně kvalitní liga, velmi se na ni těším. A jsem rád, že mi Litvínov natolik věří, že si myslí, že můžu v této lize hrát.

Asi si nejde říct, hrál jsem AHL, v Evropě to půjde samo, což?

Určitě ne, česká extraliga je minimálně na úrovni AHL, jestli ne momentálně lepší. Jsou tady hodně zkušení hráči, jaké v AHL nenajdete. Vrátil se Roman Červenka, hraje tady Jarda Jágr, bylo by dost úsměvné porovnávat českou extraligu s AHL. Vůbec se na to takhle nedívám. Nebudu lhát, když jsem do Česka šel, měl jsem z toho zdravý respekt. A moc se těším, co extraliga přinese a o čem je.

V týmu je Ondřej Kaše, který válel i v NHL. Jak se na něj těšíte?

Už jsem za kariéru potkal hodně hvězd a Ondra Kaše je na tom seznamu jistě vysoko. Sedím hned naproti němu v šatně, budu ho bedlivě sledovat, abych se od něj co nejvíc naučil, přece jen hrál v NHL. Když něco pochytím, třeba bych se do NHL taky jednoho dne mohl podívat. Doufám, že mi něco poradí a bude na nás mladší hráče tvrdší, abychom se co nejvíc naučili.

Jaké hvězdy jste potkal v zámoří?

Hrál jsem na přesilovce s Nikitou Kučerovem a nabíjel mi na one-timer Victor Hedman v přípravném zápase v Tampě. Tím bych to asi zakončil. (smích)

Na rozdíl od AHL není extraliga tak napěchovaná termíny.

Na to se těším, v AHL někdy skutečně hrajete tři zápasy za tři dny, fakt jsem toho měl někdy plné kecky a bylo to velmi náročné. Hodně se těším, že je tu rozpis jednodušší, i když perné to bude i tady. Aspoň máme jeden den mezi zápasy na přípravu na dalšího soupeře.