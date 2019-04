Hokejový Vladimír Šmicer aneb jak Liberec spoléhá na své štístko

Kam přijde, tam nastává období úspěchů. Platilo to ve švédských Färjestadu a Skelleftee stejně jako ve Lvu Praha a nyní v Liberci, který se po jeho příchodu stal jedním z nejúspěšnějších českých klubů. Pokud v nadcházejícím finále s Třincem získá titul, pak úplně tím nejlepším - měl by dvě zlata a jedno stříbro.

„Ani nevím, jak to dělám,“ culí se Ševc.

„Je to rozený vítěz,“ říká o něm spoluhráč Tomáš Filippi. A podobně mluví i ostatní.

Ne, skutečně to není náhoda, že Ševc působí v týmech, které mají výsledky. On sám má na nich totiž docela velký podíl. Především svým přístupem - nesnáší totiž prohry a tohle zaujetí přenáší na ostatní.

„Už několikrát dokázal, že umí zkušenosti přenést na tým a hlavně na mladé hráče. Asi něco dělá dobře,“ vykládá jeho kolega z obrany Ladislav Šmíd, jenž mu může závidět. „Sice jsem hrál NHL, ale finále mě na rozdíl od něj čeká poprvé.“

A co tedy Ševc dělá dobře? Vzhledem ke svému věku (je mu 37 let) už nemá tolik zaujetí v základní části, ale o to víc se dokáže vyhecovat v play off. „Umí se na něj výborně připravit. Nevypustí žádný souboj, je nepříjemný, zažraný. Prožívá to, řve po soupeřích, nechce dát ani centimetr ledu zadarmo. Když tohle vidí ostatní, tak se chovají stejně,“ popisuje Šmíd.

Kouč Pešán vypráví, jak mu v semifinálové sérii s Kometou pomohl uklidnit kabinu před prodloužením. Ostatně psychologie je jeho další silnou stránkou, byť někdy to s emocemi přežene. Jako před třemi lety ve finále se Spartou.

Tehdy nabyl přesvědčení, že si kouč Pražanů mediálními výstupy zajišťuje přízeň rozhodčích. A tak po třetí finálové bitvě, kterou Liberec prohrál 1:4, prohlásil: „Paní Jandačová brečí na všechny strany. Vybrečela si možná jeden zápas, ale nás vůbec nerozhodí. Vždycky jsem říkal, že je to trenér z úleku.“

Byla to třaskavá slova, pro někoho možná už dost za hranou. Jenže zapůsobila. Liberec nepříznivě se vyvíjející sérii otočil a slavil mistrovský titul. Pešán i dnes s odstupem přIznává: „Ty výroky jsem odsoudil, ale pravda je, že to byl jeden z malých důvodů, proč jsme vyhráli zápas číslo 4 a následně celou sérii se Spartou.“

Paní Varaďová? Liberci před třemi lety pomohla Ševcova slova o paní Jandačové. Chystá se ve finále s Třincem něco podobné i na manželku kouče Václava Varadi? „Na paní Varaďovou nic nechystáme, to bych taky mohl dostat od Venci přes tlamu. To radši ne,“ směje se liberecký kouč Filip Pešán.

Emoce jsou u Ševce pochopitelně dvojsečné. Někdy to jako kapitán přehnal s kritikou rozhodčích, a tak mu v Liberci před touto sezonou sebrali kapitánské céčko. Jeho postavení v týmu to však nijak neovlivnilo.

V kabině má velké slovo, všichni ho respektují, mladí k němu možná i vzhlíží. A popravdě: bez emocí to nejde. „Hokej je vyžaduje. Bez nich to nejde hlavně kolem brány. Bez nich to nejlepším hráčům soupeře ani dokonale neznepříjemníte,“ tvrdí Šmíd.

A Pešán dodává: „Některé jeho výlevy jsem moc pozitivně nebral, někdy nám to zavařilo play offové série. Na druhou stranu je to lepší než mít v týmu buchtu domácí.“

Štístko „Švícko“ je zkrátka nadstandardní hráč, jakých moc není. Byť se o něm v minulosti říkalo, že je to takový hokejový záložník, protože se až příliš často vydával do ofenzivy - mnohdy až moc riskantně. Věkem a zkušenostmi však pochopitelně vyzrál.

Liberec - Třinec První duel finále sledujte ve čtvrtek od 17.00 online.

„Je to štístko, ale jenom o štěstí to není. On ví, co v danou chvíli říct, jak se chovat v kabině, protože už nějaký pátek hraje. Svým chováním nám dodává klid, jsme rádi, že ho máme,“ říká Filippi.

„Hlavně hraje neskutečně v klidu. Rád říká, že je to jenom hra a že se z toho nezblázníme. A má pravdu. Je to lídr,“ přidává svůj pohled liberecký kapitán Petr Jelínek. „Vítězný typ, takových hráčů nemůžete mít v mužstvu nikdy dost,“ dodává Šmíd.