Přijde skoro 10 tisíc lidí a my hrajeme takhle? Ostuda, zlobil se Mandát

Marek Votke
  10:18
Byl to právě útočník hokejových Pardubic Jan Mandát, kdo před pár týdny nazval Dynamo týmem dvou tváří. Hrálo špatně venku, zatímco doma sbíralo body. Za polovinou října je situace zcela odlišná, páteční debakl s Libercem 0:5 znamenal již druhou domácí prohru v řadě. A ani další výkony nebyly kdovíjaké.
Pardubičtí útočníci Jan Mandát s Jáchymem Kondelíkem před brankou Liberce.

Pardubičtí útočníci Jan Mandát s Jáchymem Kondelíkem před brankou Liberce. | foto: Josef Vostárek, ČTK

Zajímavá kreace pardubického Mikliše a libereckého Pytlíka.
Liberecká gólová radost na ledě Pardubic.
Liberecký Filip Jansa si užívá zakončení do pardubické branky.
Pardubického Poulíčka nahání dvojice Sandberg, Galvas.
„Nedokážu si to vysvětlit,“ začal Mandát. „Na venkovních hřištích teď hrajeme bojovný jednoduchý hokej a doma nám to nejde. Nejsme v žádné kritické situaci, ale je jasné, že se od nás v domácích zápasech čeká víc a musíme to zvládat,“ dodal.

Konkrétně za debakl proti Tygrům se omlouval hodně. „Byla to ostuda. V pátek přijde na hokej 9 800 lidí a my hrajeme takhle, to je prostě neakceptovatelné.“

Na začátku zápasu se zdálo, že Dynamo na svého soupeře vletělo, žádný souvislý tlak si ale vytvořit nedokázalo a v závěru první části Liberec otevřel skóre.

Definitivně pak Východočechům zlomilo vaz posledních pět minut druhé třetiny, kdy Tygři udeřili třikrát a vedli už 4:0. Velkou show rozjel Tomáš Galvas, jenž zapsal 1+2.

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

„Úplně stejné to bylo už proti Třinci. Nic jsme nebalili, protože víme, že i z téhle situace jsme schopni se vyhrabat (Dynamo s Oceláři dokázalo ve třetí třetině vyrovnat, nakonec prohrálo 4:5). Ale teď to nešlo, fakt ostuda,“ zopakoval Mandát.

Bídné domácí výkony z poslední doby bere i trochu na sebe. „Jsem tu od toho, abych dával góly. Na začátku sezony jsem dal čtyři v pěti zápasech a od té doby nic,“ mrzelo ho.

Liberecký Filip Jansa si užívá zakončení do pardubické branky.

Proti Tygrům to odnesl sesazením z první formace, kde ho vystřídal Jan Stránský. „Respektoval jsem to. Byla to reakce na zápas, Honza hrál výborně a to moje místo si zasloužil. Já musím být lepší.“

Jedinou útěchou pro Dynamo je, že už v neděli hraje další utkání na ledě Mladé Boleslavi. Přestože oproti minulým sezonám letos hraje jednu soutěž, zápasové tempo je prakticky stejné, jako při účasti v Lize mistrů.

„Je to fakt rychlé, hráli jsme patnáctý zápas během nějakých 35 dnů, tři utkání týdně. Proto nemůžeme týden řešit, co bylo špatně v jednom z nich. Potřebujeme si vysvětlit pár věcí u videa a v neděli v Boleslavi uspět,“ vyhlásil Mandát.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 15 9 0 2 4 42:38 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 7 1 2 4 30:25 25
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 8 0 1 6 37:35 25
7. HC Dynamo PardubicePardubice 15 6 2 1 6 44:38 23
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 0 1 7 32:34 22
9. HC OlomoucOlomouc 14 7 0 1 6 32:35 22
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 15 4 1 2 7 32:41 16
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 5 0 1 8 30:39 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 15 2 0 1 12 22:54 7
