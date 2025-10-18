Přijde skoro 10 tisíc lidí a my hrajeme takhle? Ostuda, zlobil se Mandát

„Nedokážu si to vysvětlit,“ začal Mandát. „Na venkovních hřištích teď hrajeme bojovný jednoduchý hokej a doma nám to nejde. Nejsme v žádné kritické situaci, ale je jasné, že se od nás v domácích zápasech čeká víc a musíme to zvládat,“ dodal.
Konkrétně za debakl proti Tygrům se omlouval hodně. „Byla to ostuda. V pátek přijde na hokej 9 800 lidí a my hrajeme takhle, to je prostě neakceptovatelné.“
Na začátku zápasu se zdálo, že Dynamo na svého soupeře vletělo, žádný souvislý tlak si ale vytvořit nedokázalo a v závěru první části Liberec otevřel skóre.
Definitivně pak Východočechům zlomilo vaz posledních pět minut druhé třetiny, kdy Tygři udeřili třikrát a vedli už 4:0. Velkou show rozjel Tomáš Galvas, jenž zapsal 1+2.
|
Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe
„Úplně stejné to bylo už proti Třinci. Nic jsme nebalili, protože víme, že i z téhle situace jsme schopni se vyhrabat (Dynamo s Oceláři dokázalo ve třetí třetině vyrovnat, nakonec prohrálo 4:5). Ale teď to nešlo, fakt ostuda,“ zopakoval Mandát.
Bídné domácí výkony z poslední doby bere i trochu na sebe. „Jsem tu od toho, abych dával góly. Na začátku sezony jsem dal čtyři v pěti zápasech a od té doby nic,“ mrzelo ho.
Proti Tygrům to odnesl sesazením z první formace, kde ho vystřídal Jan Stránský. „Respektoval jsem to. Byla to reakce na zápas, Honza hrál výborně a to moje místo si zasloužil. Já musím být lepší.“
Jedinou útěchou pro Dynamo je, že už v neděli hraje další utkání na ledě Mladé Boleslavi. Přestože oproti minulým sezonám letos hraje jednu soutěž, zápasové tempo je prakticky stejné, jako při účasti v Lize mistrů.
„Je to fakt rychlé, hráli jsme patnáctý zápas během nějakých 35 dnů, tři utkání týdně. Proto nemůžeme týden řešit, co bylo špatně v jednom z nich. Potřebujeme si vysvětlit pár věcí u videa a v neděli v Boleslavi uspět,“ vyhlásil Mandát.