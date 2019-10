Tímhle stylem vyhrávat nebudeme, zlobil se kladenský gólman Godla

Ten v kladenské bráně čelil řadě nájezdů a nebezpečných situací. A přestože se snažil, co to šlo, v některých chvílích neměl nárok. Leda by se rozkrájel. „Opakujeme stejné chyby, to je neakceptovatelné,“ pravil Godla.

Co váš štve nejvíc?

Neřeším, že jsme přišli o vedení 1:0 během devatenácti vteřin, kdy nám dal Litvínov dva góly. Spíš mě zaráží, že dostáváme každý zápas stejné góly. Po stejných chybách. Nemáme se na co vymlouvat, je to pořád to samé. Není možné, abych každý zápas čelil tolika samostatným nájezdům a přečíslením.

Co s tím?

Hrajeme to špatně, je potřeba něco vymyslet. Nejdřív je potřeba myslet na obranu, a pak se podívat do útoku. Není možné, abychom v rozpětí devatenácti vteřin dvakrát takhle propadli. Jeden nájezd jsem ještě vypíchl, ale stejně přijede druhý hráč a dorazí puk do prázdné brány. To je neakceptovatelné.

V prodloužení před vámi zase nechali spoluhráči dlouho stát volného Petružálka, jenž vzápětí rozhodl.

Tam jsem viděl, jak letí puk, tak jsem do něj chtěl píchnout, abych ho protečoval do rohu. Petružálek je šikovný a velmi schopný hráč, což v extralize potvrzuje roky. Hrál to lišácky a nepustil mě k němu. Je to škoda, protože bychom podle mě měli být v tomto zápase lepším týmem. Měli bychom dominovat.

Protože je Litvínov tabulkový soused?

Ano, byl to duel o šest bodů. Jasně, každá porážka mrzí stejně, ale s týmy jako Zlín, Pardubice nebo Litvínov bychom měli body sbírat. Máme jeden, za to můžeme být rádi, protože Litvínov měl trochu navrch a zasloužil si vyhrát o ten gól v prodloužení.

Cítíte, že je potřeba už zabrat?

Prohráli jsme třetí zápas za sebou. Není to žádná katastrofa, ale každý bod se nám hodí a bude těžké každý získat. Každý je zlatý. Musíme jich do Vánoc a do Nového roku nasbírat co nejvíc. V neděli nás čeká Třinec, na který se musíme připravit.

Je náhoda, že se vám nedaří ve druhých třetinách?

Nevím. Teď nám tam ve druhé třetině padají góly, ale myslím, že z naší strany nebyla dobrá ani první třetina. Sice jsme vedli, ale nehráli jsme, na co máme a co chceme. Když to půjde takhle dál, tak bude zle. Máme tam světlé momenty, ale ty špatné se kupí. Vedli jsme, ale Litvínov měl šance. Toho se musíme vyvarovat.

Víte o paradoxu, že prohráváte zápasy, v nichž vedete, a předtím jste vyhrávali ty, ve kterých jste prohrávali?

Je to tím, že když vedeme, tak změníme hru. Myslíme si, že je to dobré, ale je to špatné. Dáme gól z přesilovky, což je super, ale myslíme si, že ovládáme celou hru, ve skutečnosti hrajeme ještě hůř než předtím. Potom nám dá Litvínov dva góly, pěkně se stáhne a my máme problém dostat se do pásma. A ještě soupeře pouštíme do brejků a těžkých situací pro mě a naši obranu. Ztráceli jsme puky na jejich útočné modré a Litvínov chodil do přečíslení. Takhle zápasy vyhrávat nebudeme.