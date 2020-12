Kaše přiletěl z Moskvy a cestoval z Varů do Třince. Rozhodl o výhře

„Ty dva body jsou pro nás velmi cenné. A cenný by byl i bod...,“ přiznal Kaše, který se v neděli večer vrátil s národním mužstvem z Moskvy a záhy vyrazil na dalekou cestu do Třince.

Jak jste utkání zvládal fyzicky?

Bylo to dost náročné, docela jsem se zpočátku rozkoukával, nohy jsem neměl připravené, jak bych chtěl. Tým mi však hodně pomohl. Třinec nás dvě třetiny jasně přehrával. Měl vyložené šance a my si nemohli poradit s jejich hrou. Podržel nás ale brankář Novotný, chytal fantasticky. Výhra patří hlavně jemu.

Přijdou Vary o útočníky? Útočníci David Kaše, který je hráčem Philadelphie, i Jakub Lauko, jehož prává má Boston, nastoupili za Karlovy Vary v Třinci. Jak dlouho ještě zůstanou v extralize? „Doufáme, že je tady uvidíme co nejdéle, i když by si oba zasloužili dostat šanci za mořem,“ odpověděl karlovarský trenér Tomáš Mariška. „Není to však na nás. Dosud je jejich kluby nepovolaly do hlavního kempu, takže zatím zůstávají. Pokud však budou muset odletět, tak jim poděkujeme za výborné výkony. A když budou u nás i pokračovat, budeme jen rádi.“ Třinec už přišel o útočníka Filipa Zadinu i brankáře Josefa Kořenáře, které si povolal Detroit a San Jose. Dalším na řadě by měl být útočník Lukáš Jašek, jenž patří Vancouveru. Jašek byl minulý týden s národním týmem v Moskvě a do pondělního duelu nezasáhl. „Viděl jsem ho až po utkání,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa. „Jeho další působení v týmu řešíme, ale asi i on v nejbližších dnech zamíří do zámoří.“

Na turnaji v Rusku jste odehrál všechny tři zápasy. Nebyla domluva mezi trenéry klubu a reprezentace, že byste nastoupil jen ve dvou?

Moc rád jsem přijal pozvánku do národního mužstva a co mají trenéři mezi sebou, nevím. Jel jsem hrát turnaj a podat co nejlepší výkon. Ostatní šlo mimo mě.

Třinci jste už v sedmé minutě dostal pořádný hit od Jaroměřského. Jak vám bylo?

Ten souboj u naší střídačky mě bolel dost, byl ostrý. Náš bek mě v tom nechal trochu vykoupat, ale patří to k hokeji, oklepal jsem se a musím uznat, že mě trefil fantasticky. Trochu mě probral.

Ve třetí třetině vás pro změnu sundal rozhodčí...

Spadl a já přes něj. Bylo to trochu komické, ale oba jsme zdraví, takže je to dobré.

V 55. minutě jste byl u vyrovnávací branky na 3:3. Byla to hodně povedená rychlá akce. Jak jste ji viděl?

Důležité bylo, že jsme uhráli souboj v našem obranném pásmu. Dopředu jsme vyrazili tři na dva. Ve střední třetině jsem přihrál Laukičovi (Laukovi), který byl rád, že měl více času než mi nahrával zpátky. Viděl jsem Flíčka (Fleka) a to jsem byl na devadesát devět procent rozhodnutý, že mu puk posunu tak, aby měl co nejlepší pozici. Jsem rád, to vyšlo. Na tom vyrovnání se podílela celá pětka. Paráda.

Hokejisté, kteří jsou v extralize dočasně, se už vracejí do zámoří. Už víte, kdy se připojíte k Philadelphii Flyers, jejímž jste hráčem?

Jelikož jsem teď byl s nároďákem a vrátil jsem se v neděli pozdě večer a hned cestoval do Třince, tak jsem s agentem ještě nemluvil. Čekám na informace, nevím, na čem jsem. Trochu to vnímám a vnímal jsem to i v reprezentaci. Teď ale pojedeme domů a večer, nebo v úterý zavolám agentovi a uvidím, jak to bude.